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УПЦ МП позбавили права користування землями у Чернівцях

чернівці

У Чернівцях УПЦ МП позбавили права користування 22 земельними ділянками у громаді. Таке рішення прийняли на сесії міськради. "За" проголосували 28 депутатів. Проти не голосував ніхто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Права користування землею позбавили 22 храми УПЦ МП у Чернівецькій громаді. Йдеться, зокрема, й про Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир "Гореча" та жіночий монастир на вулиці Буковинській.

"Адвокат Валерій Дутка каже, рішення про припинення права користування землею для УПЦ МП не матиме практичних наслідків. Згідно із законом, міськрада не може позбавити права постійного користування землею рішенням депутатів – це може зробити суд. Також дуже ймовірно, що через суд релігійна громада буде оскаржувати рішення міськради", - пише видання.

За словами адвоката, процедура припинення права користування землею передбачена у земельному кодексі. За процедурою інспектор фіксує порушення умов постійного користування та надає припис на його усунення впродовж 30 днів.

Лише після цього міськрада може подати позов до суду про припинення права постійного користування. Таким порушенням умов може бути нецільове використання земельної ділянки.

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Автор: 

УПЦ МП (1206) Чернівці (561)


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Топ коментарі
+8
Гнати їх геть треба з України, бо перейменуються і знову будуть на щось претендувати. Так як недобитки ригоагалів , назву змінили і завдяки прикацапленим дебілам пройшли в парламент.
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27.04.2023 10:50
+4
Влада попіарилась і лишила все як є. Але от посадити розвідника влада не забуває. Гіршої влади у нас ще не було, точніше це один в один часи Яника лиш тоді навіть Яник не мав такої монополії
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27.04.2023 11:23
+3
Влада хоче не боротись з московським попами, а заробляє політичні бали. Треба по-справжньому позбавляти землі під ногами у московських попів, а не робити собі рекламу.
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27.04.2023 11:07
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Гнати їх геть треба з України, бо перейменуються і знову будуть на щось претендувати. Так як недобитки ригоагалів , назву змінили і завдяки прикацапленим дебілам пройшли в парламент.
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27.04.2023 10:50 Відповісти
Згідно із законом, міськрада не може позбавити права постійного користування землею рішенням депутатів - це може зробити суд. Джерело:

Це означає - правди не доб'єтеся.
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27.04.2023 10:51 Відповісти
Влада хоче не боротись з московським попами, а заробляє політичні бали. Треба по-справжньому позбавляти землі під ногами у московських попів, а не робити собі рекламу.
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27.04.2023 11:07 Відповісти
Влада попіарилась і лишила все як є. Але от посадити розвідника влада не забуває. Гіршої влади у нас ще не було, точніше це один в один часи Яника лиш тоді навіть Яник не мав такої монополії
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27.04.2023 11:23 Відповісти
Тільки самі упороті зебарани ще не допетрали, що у владі вороги України.
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27.04.2023 12:08 Відповісти
Це опора москви в Україні. Їх треба позбавити землі у всіх областях
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27.04.2023 11:33 Відповісти
Їм давно пора заборонити навіть рот відкривати у всій Україні, та гнати запоребрик всю фсбешну попівню.
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27.04.2023 12:07 Відповісти
Ти ба, навіть у Червнівцях, де рада складається хз з яких груп, проголосували.
Зате агентура в вишиванках в Києві та Тернополі ніяк не роздуплиться.
Більше того, Свобода організує по області паломників до кацапських капищ.
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27.04.2023 11:35 Відповісти
А кремлівські кроти таки не поспішають забороняти фсбпархат в Україні! Для них інтереси кремля важливіші!
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27.04.2023 12:04 Відповісти
УПЦ МП позбавили права користування землями у Чернівцях. На другом році війни...

"«Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме

Нарешті..

Хоча б встигли ліквідувати РПЦ МП до вступу в НАТО, яке як побудова комунізму

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27.04.2023 13:02 Відповісти
Крок, і ще крок, і так потроху ми пройдемо шлях.
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27.04.2023 13:53 Відповісти
 
 