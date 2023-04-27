Близько 30% території України потребує розмінування, - GLOBSEC

Україна є найбільшою замінованою територією у світі, випереджаючи таких колишніх лідерів, як Афганістан і Сирія. 174 тис. кв. км потребує огляду та очищення від величезної кількості вибухонебезпечних предметів, залишених загарбниками.

Про це йдеться у доповіді "Ходіння по вогню: розмінування в Україні" аналітичного центру GLOBSEC, інформує Цензор.НЕТ.

"Територію, яку потрібно розчистити, все ще дуже важко оцінити або навіть отримати доступ, оскільки бойові дії все ще тривають: близько 18% території України залишається під окупацією", - йдеться в повідомленні.

Найбільш забрудненими регіонами залишаються Харківська та Херсонська області, оскільки російські війська там перебували тривалий час. Характер проблеми з розмінування відрізняється від ситуації до лютого 2022 року: по-перше, бої були важчими та тривалішими; по-друге, розгорнуто значно більшу номенклатуру вибухонебезпечних засобів, і, нарешті, площа потенційно забрудненої території в 10 разів більша.

"Російські війська демонструють сумну винахідливість у створенні мінних пасток: вони встановлюють вибохонебезпечні пристрої на тварин, трупи, а також подвійні й навіть потрійні міни-пастки на дорогах, полях і лісах. Росіяни також навмисно мінували сільськогосподарські території та сільськогосподарські землі, щоб унеможливити їх використання для майбутньої економічної діяльності в Україні.", - зазначають аналітики GLOBSEC.

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Колишні темпи розмінування вони вважають "катастрофічно повільними" – наприклад, на контрольованих Києвом територіях Донецької та Луганської областей з 2015 по 2021 рік було очищено від мін та боєприпасів лише близько 6% потенційно небезпечних ділянок, що становить близько 64 кв. км на рік.