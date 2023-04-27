"Маріупольського м’ясника" Мізінцева знято з посади заступника міністра оборони РФ
Генерала-полковника Михайла Мізінцева, який керував облогою Маріуполя, знято з посади заступника міністра оборони Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Мізінцев відповідав за матеріально-технічне забезпечення російської армії. На посаду заступника міністра оборони РФ призначений у вересні 2022 року.
Британські та європейські ЗМІ називали Мізінцева "маріупольським м'ясником" і звинувачували його в жорстокості щодо мирного населення під час облоги Маріуполя. Він є одним із відповідальних за знищення Маріуполя. За його наказами російська авіація завдавала ударів по Драмтеатру, пологовому будинку та по лікарнях.
Топ коментарі
+14 AbOriginal_UA
показати весь коментар27.04.2023 11:37
+11 Gary Grant
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+9 Leshek
показати весь коментар27.04.2023 11:37
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Короче, готовят чувака к эвакуации на том свет и концы преступлений в воду....
щось він на москаля навіть не похожий
...
Звфділя цей виродок,
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