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Новини Війна
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"Маріупольського м’ясника" Мізінцева знято з посади заступника міністра оборони РФ

мізінцев

Генерала-полковника Михайла Мізінцева, який керував облогою Маріуполя, знято з посади заступника міністра оборони Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Мізінцев відповідав за матеріально-технічне забезпечення російської армії. На посаду заступника міністра оборони РФ призначений у вересні 2022 року. 

Британські та європейські ЗМІ називали Мізінцева "маріупольським м'ясником" і звинувачували його в жорстокості щодо мирного населення під час облоги Маріуполя. Він є одним із відповідальних за знищення Маріуполя. За його наказами російська авіація завдавала ударів по Драмтеатру, пологовому будинку та по лікарнях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Потерь нет": Міноборони Росії звинуватило Україну в атаці на пункт базування Чорноморського флоту в Севастополі

Автор: 

армія рф (17236) Маріуполь (3225) Міноборони рф (702)


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Топ коментарі
+14
Всё идёт к тому, что или сердце прихватит, или с окна вылетит.....
Короче, готовят чувака к эвакуации на том свет и концы преступлений в воду....
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27.04.2023 11:37
+11
На фото отрицательная селекция.
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27.04.2023 11:44
+9
Рожа гомосека-дауна.
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27.04.2023 11:37
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Всё идёт к тому, что или сердце прихватит, или с окна вылетит.....
Короче, готовят чувака к эвакуации на том свет и концы преступлений в воду....
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27.04.2023 11:37 Відповісти
Не думаю. Гадаю, що збираються призначити на напрям, де потрібно влаштувати другий Маріуполь. Досвід є.
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27.04.2023 12:55 Відповісти
Рожа гомосека-дауна.
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27.04.2023 11:37 Відповісти
Правильно красти, це не накази для бомбардувань і обстрілів підписувати...
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27.04.2023 11:38 Відповісти
Зараз його вбьють і все на нього повісять
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27.04.2023 11:38 Відповісти
накрав ,тому і зняли..а не за заслуги ,чи недоліки.
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27.04.2023 11:38 Відповісти
На фото отрицательная селекция.
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27.04.2023 11:44 Відповісти
Погляд здивований - "нихера себе! меня за что?"
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27.04.2023 11:46 Відповісти
мишка выпускник КВОКУ (Киев)1984 год мразь конченная...
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27.04.2023 12:10 Відповісти
Какая отвратительна рожа!
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27.04.2023 12:16 Відповісти
----
щось він на москаля навіть не похожий
...
Звфділя цей виродок,
..
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27.04.2023 12:53 Відповісти
Як він сам казав "потому что я подонок, потому что я мерзавец прошу меня уволить без всяких норм и почестей"
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27.04.2023 14:41 Відповісти
 
 