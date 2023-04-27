Китай має допомогти Україні відновити територіальну цілісність, - Єврокомісія
Китай "зобов’язаний" вплинути на Росію для закінчення війни та відновлення територіальної цілісності України.
Про це після телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером КНР Сі Цзіньпіном заявив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Guardian.
"Це важливий, давно назрілий перший крок Китаю у виконанні своїх обов'язків як члена Ради Безпеки ООН", - сказав Мамер.
Він зазначив, що керівництво Китаю має використати свій вплив, щоб змусити Росію припинити війну та відновити територіальну цілісність України.
"Потрібно поважати її суверенітет як основу для справедливого миру", - додав Мамер.
Топ коментарі
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+8 Макс Полиграф #551653
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+3 Sophia-Maria Duglass #550966
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Вони діяли через економіку і зараз продовжують ті самі традиції. І тому їм нахрен не вбрялися густо-населені московитами територію до уральського хребта. Їм цілком буде достатньо іркутської області та всього далекого сходу. Вони навіть у багату на ресурси Якутію навряд чи полізуть армією. Їм буде вільно коли московія розпадеться на 10-20 дрібних "князівств" і ці мокшанці почнуть місити один одного.
Так що повна фуета думати, що в планах Китаю дійти до польського кордону. Слід завжди не забувати, що Китай як економічна одиниця дуже посередня і несамодостатня, бо не має ніяких ноу-хау "своєї випічки". Без євро-американської науки вони ніхто не звати їх ніяк.
За ВВП на душу населення вони перебувають на 80-му місці вже років так 40 і ніяк не в змозі покращити цей показник, бо їхня еліта це 2-3 млн. жителів Пекіна та Шанхаю.
Все інше - убоге і відстале ... що живе в зголодніло. Але в них "свій шлях" і вони ніколи не підуть військом "розбиваючи чоло" бо за 2500 років їх імперій так ніколи не було. Це вже в крові їхнього культурного коду - це ідеали секулярного вчення - конфуціанства, яке куди ближче до їхнього маоїзму, ніж будь-яка будистська містика в дусі даосизму (Лао-дзи). Конфуція вважав військові завоювання найбільшою дурістю ... не через фактор гуманізму незрозумілого китайцю 4-го століття до нашої ери. А через банальне раціо, тобто - т.з. здоровий глузд!
До року 1955 Китай повністю керувався з Кремля і робив тільки те, що йому наказував йоська та його послідки! Тому що повністю був залежним від зброї софкоїдів.
Як тільки китайці формально посіралися з софкоїдами, так одразу перестали воювати гарматним м'ясом. Вчасно корейської війни Мао був у Пекіні лише 2-4 рік. Вусатий вовкалок у 1920 році теж був іншим ніж у 1930 ... а 1937 ще більше іншим !
https://m.youtube.com/watch?v=nltK-y4lm6U Корейська війна випуск #1
https://m.youtube.com/watch?v=6DY8OyGDG7A Корейська війна випуск #2
Що ви збираєтесь тут доводити? Якби я написав, що угорці ніколи не воювали проти німців, Ви б теж привели 1957 рік, коли софкоїди змусили армію НДР вторгнутися разом із московитами до цієї країни?! Китайські комуняки стали т.зв. " державниками " , тобто. повели країну у відповідності з китайським менталітетом далеко не відразу в 1949 році, коли захопили владу. До цього вони були банальними бандюками, як і банда більшовиків у 1917 році. Бандити зазвичай не мають національної приналежності. А червонодупі китайці з 194... року до 1960 були не лише бандюками а єдиною бандою з софкоїдами. До речі і Кім Ме Сен теж.
Тоді вони ще відкидали все національне.
Ніхто ж не заперечує, що Мао втратив у цьому конфлікті більше, ніж усі інші армії разом узяті. Це дуже в бандитських традиціях, але точно не в китайських. І одна з претензій потім китайців до софки була, що мовляв, їх змусили погнати купу на забій через те , що вони тоді були дуже залежними .
Нікому не цікава абсолютна точність виразів . Усіх цікавить лише суть думок й вислівів .
Тому зовсім не цікаві фрази вирванні з контексту диспуту . Тому тут й латиши , й умгари й йще хтось як приклад того , який збочений висновок можно зробити якщо виривати щось з контекста .
А суть така , що китайці (якщо вони не були під конролем когось іншого) ніколи б не полізли масою туди , де б не мали 99% верогідності , що переможуть . Їм нахер не всралися бідні землі на заході від уральських гір з тупим й дуже ледащим населенням в розмірі 100 млн.
Залиште примітивні спроби чеплятися до окремих фраз й слів . Тим більш повтоюю , що в війні в Кореї 1950 років Китай не був суб"єктом цієї війни й не керував тими операціями а лише сліпо слухав сралінських генералів ...
Щодо "іхтамнєтів" - історію требо вчити не формально (знов таки) а по-суті . А головна суть : почуття часу . Бо Casus belli вигадали йще в часи коли латинь була живою мовою , але по суті тільки зараз він має хоч якесь значення . Як приклад -- категорична відмова подавної більшості країни визнавати , що окупація України московитами почалася не в 2022 році в 2014 .
В роки сраліна ну хто рахував , що то Польша нібито напала на Дойчу , або фіни на софкоїду ?!
То "їтамнєти" були для "унутрінього вживання" аж ніяк інакше . Тому чому саме Ви вирішили , що я мав на увазі сутто юридичний аспект ? А ні військово-політичний , коли мілійонній "армії" китайських обірванців : обірванців від рядового , до їх "генерал-пролетаріїв" наказали софкоїдні бойові генерали рухатися на кулемети й під гармати армії ООН .
Почуйте , там США й інші коаліціянти воювали від імені ООН й тому комедно виглядало ким прикидаються там як софкоїди так й тим більш китайські обірванці .
То не армія була китайська , мілійонний натовп й китайці , півторюю , ніколи б самостійно й по властній ініціативі ніколи б туди й так не поперлися .
"' відмова подавної більшості країни визнавати , що окупація України московитами почалася не в 2022 році в 2014'"
Що то за слiпi? Хоча, вони не жили на Донбасi в 2012-13 коли Раша вже стала захоплювати Донбас. Чи не жили в Луганськiй областi де ще до 2015, коли вже багато мicт руzzке захопили руками майбутнiх лугандонцiв (у той час - спросто "сепарiв"), та перевдягнутоi армii раши ("ихтамнет"), а люди втiкали за кордон щоб вбiгти вiд cтраху бути покалiченими ВСУ? 2012-2014 були перiодом потужноi московськоi пропаганди з цiллю одурачити донецьку та луганську область. Наприклад, в Воронеж втiкали багато луганських, а люди боялись ВСУ.
До 2022 вiйна шла вже рокiв 10 бiля украiнcьких мiст, стрiляли гаубицi та кулемети, i через декiлька рокiв пicля 2012 мicта на сходi звиклися з пострiлами кожний день. А потiм ближче к 2020 стало тихше, може тому що Порошенко реалiзував мiнськi домовленнocтi та cтрiляти стали менше, але не затихали на тиждень. Це називайеться, не було окупацii???
Може ви студент icторик, i вашi друзi - юнаки у вiцi 19 рокiв i не памьятають подii якi вiдбувалися коли iм було 10? Може тому ви впевненi, що зараз присутня "категорична відмова подавної більшості країни визнавати , що окупація України московитами почалася не в 2022 році в 2014 ."?
Тому я дiлю цю довгу вiйну на два куски:
1) вiйна (з 2012) вiйна пiд пропагандою Раши, крисина, iхтамнетна та сепарна;
2) Велика Вiйна (2022 february - зараз(2023), та сама фаза, коли руzzki орки вiдкрито заперлися колонами, це те що Пуйло назвав "ССО".
Спочатку вiйна просто була менше масштабною, та була локалiзована в Донецькiй та Луганськiй областях, а потiм рускi мутiровали в оркiв.
(По неофициальным 7-8 млн.) на 49 лет.
Составы с лесом идут в Китай наперегонки(месные выложили ролик на ютб)
Плюс "Сила Сибири".
Оформлено чи ні, ми цього не знаємо, все що нам треба знати, це те, що Китай не хоче бачити нас незалежною державою, а значить він не може бути для нас жодним гарантом, ніякі домовленності з ним не допоможуть, це буде то саме що ми з рф домовлялися би, і ще невідомо як наші основні союзники до цього поставляться.
кровавого кремлёвского параноика, обращаясь к такому же, а возможно ещё и хуже,
моральному уроду и диктатору, похоже, мир начинает дружно сходить с ума, это печально.
Не видят этого только клинические идиоты и купленные политики.
В плюсах дешевые энергоресурсы, которые некуда девать паРашке, а это позволяет паРашке не консервировать скважины, которые она потом сама не сможет расконсервировать! Работают в ноль, с перспективой на завтра.
Второй жирный плюс - Китай может спрогнозировать на этой войне, что будут делать с ним, если он нападет на Тайвань.
А что из минусов? Да пока что ничего.
Если начнут поставлять оружие и деньги паРашке - сразу влупить пакет санкций!
Экономика Китая самое слабое звено в этой цепочке.
1. ідіот;
2. популіст;
3. ввімкнув "дурня".
Оберіть правильний варіант.