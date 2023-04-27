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Китай має допомогти Україні відновити територіальну цілісність, - Єврокомісія

ерік,мармер

Китай "зобов’язаний" вплинути на Росію для закінчення війни та відновлення територіальної цілісності України.

Про це після телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером КНР Сі Цзіньпіном заявив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Guardian.

"Це важливий, давно назрілий перший крок Китаю у виконанні своїх обов'язків як члена Ради Безпеки ООН", - сказав Мамер.

Він зазначив, що керівництво Китаю має використати свій вплив, щоб змусити Росію припинити війну та відновити територіальну цілісність України.

Також читайте: Зеленський за підсумками розмови з Сі Цзіньпіном: Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів

"Потрібно поважати її суверенітет як основу для справедливого миру", - додав Мамер.

Автор: 

Китай (4517) росія (64958) Євросоюз (13327)


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Топ коментарі
+10
Наївні толерасти.
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27.04.2023 11:36
+8
...дитячий садочок. Кєтай буде по кордону з Польщею якщо його сюди запустити
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27.04.2023 12:16
+3
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27.04.2023 11:36
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Наївні толерасти.
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27.04.2023 11:36 Відповісти
ой там, їм аби тільки з голови проблему скинути, "на мій вік вистачить, а там хоч трава не рости". Якщо ми на це підемо, так як пішли на розпіл озброєння "заради миру", то їм тільки легше. Вони піднімлють бров і скажуть щось на кшталт. "Україна суверенна держава, це був їх вибір, і вибір демократично обраного Президента", тобто вони не винуваті, а ми....а це вже наші проблеми. Нам вже не будуть допомогати, скажуть вони самі до китайців у пащаку полізли, а чого ми маємо тепер сорочку на дупі рвати?
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27.04.2023 12:34 Відповісти
То так, Сі підступний і хитрий, він нікому і на грам не зробить добра, якщо не матиме на тону вигоди.
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27.04.2023 19:46 Відповісти
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27.04.2023 11:36 Відповісти
...дитячий садочок. Кєтай буде по кордону з Польщею якщо його сюди запустити
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27.04.2023 12:16 Відповісти
ви думаєте що україно-китайський кордон це щось доброго? рашка вассал Китаю, "на младшего у старшого ти не знайдеш управу там, де ділиться зі старшим младший пополам". Все що заковтне рф, все опиниться під владою Китаю, і Китай допоможе нам відновити нашу територію?
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27.04.2023 12:25 Відповісти
Якщо Ви думаєте, що китайські військові це щось на кшталт "мацківського м'яса", то сильно помиляєтеся. Вони культура державності від епохи Шин-Хуанді (жовтого імператора) . Їм вдалося в 13 столітті так лягти під чингизидов, що вже в 14-му столітті монголи окитаялися і далі вже була знову китайська влада. Китайці ніколи практично не воювали "м'ясом", хоча запаси гарматного м'яса ні в кого близько не було стільки.
Вони діяли через економіку і зараз продовжують ті самі традиції. І тому їм нахрен не вбрялися густо-населені московитами територію до уральського хребта. Їм цілком буде достатньо іркутської області та всього далекого сходу. Вони навіть у багату на ресурси Якутію навряд чи полізуть армією. Їм буде вільно коли московія розпадеться на 10-20 дрібних "князівств" і ці мокшанці почнуть місити один одного.
Так що повна фуета думати, що в планах Китаю дійти до польського кордону. Слід завжди не забувати, що Китай як економічна одиниця дуже посередня і несамодостатня, бо не має ніяких ноу-хау "своєї випічки". Без євро-американської науки вони ніхто не звати їх ніяк.
За ВВП на душу населення вони перебувають на 80-му місці вже років так 40 і ніяк не в змозі покращити цей показник, бо їхня еліта це 2-3 млн. жителів Пекіна та Шанхаю.
Все інше - убоге і відстале ... що живе в зголодніло. Але в них "свій шлях" і вони ніколи не підуть військом "розбиваючи чоло" бо за 2500 років їх імперій так ніколи не було. Це вже в крові їхнього культурного коду - це ідеали секулярного вчення - конфуціанства, яке куди ближче до їхнього маоїзму, ніж будь-яка будистська містика в дусі даосизму (Лао-дзи). Конфуція вважав військові завоювання найбільшою дурістю ... не через фактор гуманізму незрозумілого китайцю 4-го століття до нашої ери. А через банальне раціо, тобто - т.з. здоровий глузд!
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27.04.2023 14:01 Відповісти
Кітайці ніколи мясом не воювали - ще один мамкин історик, тільки одна війна в Кореї 50-х чого варта.
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27.04.2023 15:44 Відповісти
Ви б ще навели приклад т.зв. "латиських стрільців" як приклад менталітету латишів. У ті роки Мао заповзав до Кремля на напівзігнутих і чекав вусатого вовкулака кілька діб , перш ніж йоська мав настрій його прийняти в себе !
До року 1955 Китай повністю керувався з Кремля і робив тільки те, що йому наказував йоська та його послідки! Тому що повністю був залежним від зброї софкоїдів.

Як тільки китайці формально посіралися з софкоїдами, так одразу перестали воювати гарматним м'ясом. Вчасно корейської війни Мао був у Пекіні лише 2-4 рік. Вусатий вовкалок у 1920 році теж був іншим ніж у 1930 ... а 1937 ще більше іншим !
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27.04.2023 16:18 Відповісти
О, я знайшов генератор маячні. На переглянь:
https://m.youtube.com/watch?v=nltK-y4lm6U Корейська війна випуск #1
https://m.youtube.com/watch?v=6DY8OyGDG7A Корейська війна випуск #2
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27.04.2023 16:29 Відповісти
Послухайте уважно. Є теми, які мені не потрібні (ну крім точного опису подій) ніякі зайві стрими, навіть Владлена. Одна з них - це хроніка корейського конфлікту 1950-1953 років.
Що ви збираєтесь тут доводити? Якби я написав, що угорці ніколи не воювали проти німців, Ви б теж привели 1957 рік, коли софкоїди змусили армію НДР вторгнутися разом із московитами до цієї країни?! Китайські комуняки стали т.зв. " державниками " , тобто. повели країну у відповідності з китайським менталітетом далеко не відразу в 1949 році, коли захопили владу. До цього вони були банальними бандюками, як і банда більшовиків у 1917 році. Бандити зазвичай не мають національної приналежності. А червонодупі китайці з 194... року до 1960 були не лише бандюками а єдиною бандою з софкоїдами. До речі і Кім Ме Сен теж.
Тоді вони ще відкидали все національне.
Ніхто ж не заперечує, що Мао втратив у цьому конфлікті більше, ніж усі інші армії разом узяті. Це дуже в бандитських традиціях, але точно не в китайських. І одна з претензій потім китайців до софки була, що мовляв, їх змусили погнати купу на забій через те , що вони тоді були дуже залежними .
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27.04.2023 17:26 Відповісти
Для чого стільки зайвих слів? Я тобі як доказ, що китайці щей як воюють мясом навів відео історика. Все. Які, бляха, угорці? До чого тут нацисти? Що це за потік свідомості? Замість того щоб просто погодитись, що просто не докінця був проінформований почав таке городить, що на голову не налазить.
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27.04.2023 21:35 Відповісти
Бо тут не ломбард й не казіно, де головне не щось робити по суті , виконання формальностей .
Нікому не цікава абсолютна точність виразів . Усіх цікавить лише суть думок й вислівів .
Тому зовсім не цікаві фрази вирванні з контексту диспуту . Тому тут й латиши , й умгари й йще хтось як приклад того , який збочений висновок можно зробити якщо виривати щось з контекста .
А суть така , що китайці (якщо вони не були під конролем когось іншого) ніколи б не полізли масою туди , де б не мали 99% верогідності , що переможуть . Їм нахер не всралися бідні землі на заході від уральських гір з тупим й дуже ледащим населенням в розмірі 100 млн.

Залиште примітивні спроби чеплятися до окремих фраз й слів . Тим більш повтоюю , що в війні в Кореї 1950 років Китай не був суб"єктом цієї війни й не керував тими операціями а лише сліпо слухав сралінських генералів ...
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27.04.2023 22:04 Відповісти
А кітайцям і не треба воювати з кацапами вони й так їх мають в своїй кішені, заселяють землі, економічно поглинають, а щодо того що їх юридично не було в Кореї, так кацапських ,,іхтамнетовцев,, не було на Донбасі.
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27.04.2023 22:31 Відповісти
Вони "поглинають" виключно те , що зможуть "переварити" й мати на виході подавну більшість китайців . Й те ,що на заході від Уралу переварити вони аж ніяк не зможуть .

Щодо "іхтамнєтів" - історію требо вчити не формально (знов таки) а по-суті . А головна суть : почуття часу . Бо Casus belli вигадали йще в часи коли латинь була живою мовою , але по суті тільки зараз він має хоч якесь значення . Як приклад -- категорична відмова подавної більшості країни визнавати , що окупація України московитами почалася не в 2022 році в 2014 .
В роки сраліна ну хто рахував , що то Польша нібито напала на Дойчу , або фіни на софкоїду ?!
То "їтамнєти" були для "унутрінього вживання" аж ніяк інакше . Тому чому саме Ви вирішили , що я мав на увазі сутто юридичний аспект ? А ні військово-політичний , коли мілійонній "армії" китайських обірванців : обірванців від рядового , до їх "генерал-пролетаріїв" наказали софкоїдні бойові генерали рухатися на кулемети й під гармати армії ООН .
Почуйте , там США й інші коаліціянти воювали від імені ООН й тому комедно виглядало ким прикидаються там як софкоїди так й тим більш китайські обірванці .
То не армія була китайська , мілійонний натовп й китайці , півторюю , ніколи б самостійно й по властній ініціативі ніколи б туди й так не поперлися .
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27.04.2023 23:04 Відповісти


"' відмова подавної більшості країни визнавати , що окупація України московитами почалася не в 2022 році в 2014'"

Що то за слiпi? Хоча, вони не жили на Донбасi в 2012-13 коли Раша вже стала захоплювати Донбас. Чи не жили в Луганськiй областi де ще до 2015, коли вже багато мicт руzzке захопили руками майбутнiх лугандонцiв (у той час - спросто "сепарiв"), та перевдягнутоi армii раши ("ихтамнет"), а люди втiкали за кордон щоб вбiгти вiд cтраху бути покалiченими ВСУ? 2012-2014 були перiодом потужноi московськоi пропаганди з цiллю одурачити донецьку та луганську область. Наприклад, в Воронеж втiкали багато луганських, а люди боялись ВСУ.

До 2022 вiйна шла вже рокiв 10 бiля украiнcьких мiст, стрiляли гаубицi та кулемети, i через декiлька рокiв пicля 2012 мicта на сходi звиклися з пострiлами кожний день. А потiм ближче к 2020 стало тихше, може тому що Порошенко реалiзував мiнськi домовленнocтi та cтрiляти стали менше, але не затихали на тиждень. Це називайеться, не було окупацii???

Може ви студент icторик, i вашi друзi - юнаки у вiцi 19 рокiв i не памьятають подii якi вiдбувалися коли iм було 10? Може тому ви впевненi, що зараз присутня "категорична відмова подавної більшості країни визнавати , що окупація України московитами почалася не в 2022 році в 2014 ."?

Тому я дiлю цю довгу вiйну на два куски:

1) вiйна (з 2012) вiйна пiд пропагандою Раши, крисина, iхтамнетна та сепарна;

2) Велика Вiйна (2022 february - зараз(2023), та сама фаза, коли руzzki орки вiдкрито заперлися колонами, це те що Пуйло назвав "ССО".

Спочатку вiйна просто була менше масштабною, та була локалiзована в Донецькiй та Луганськiй областях, а потiм рускi мутiровали в оркiв.
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28.04.2023 02:38 Відповісти
два місяці
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28.04.2023 06:03 Відповісти
По официальным даным самих росиян Китаю отдали под вырубку тайги 1 млн.гектар.-это как 10 територий Москвы
(По неофициальным 7-8 млн.) на 49 лет.
Составы с лесом идут в Китай наперегонки(месные выложили ролик на ютб)
Плюс "Сила Сибири".
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27.04.2023 13:44 Відповісти
Китай сосає шарові енергоноії, продає свій автонепотріб кацапам, їм це на руку, хєр він шось вякне проти *****, той Китай. Вузькоокий не виклює глаз вузькоокому!
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27.04.2023 11:38 Відповісти
Шось не видно кардинальних рухів Китаю у відновлені територіальноі цілісності Украіни -- може я щось пропустив .
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27.04.2023 11:42 Відповісти
чого це не видно, кілька днів тому у Франції заявили що наш "сувернітет пострадянських республік неефективний" хоч не сказали що недійсний і то подяка. А тепер вже ПО знайшли спільні точки дотику з "мирним" китайським планом.
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27.04.2023 12:30 Відповісти
ОПа Марина, а не ПО, бо по...- це до "нашого" гідранта та його бойфренда Кошевого чи кошерного?
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27.04.2023 13:46 Відповісти
Китай буде тянути до кінця. Россія ще не достатньо ослабла для того щоб китай зупинив її. Тобто він може і зараз, але комунякам китайським на руку щоб москалі після закінчення своєї СВО були не в одних трусах а без трусів, і на колінах. Ось тоді китайці будуть їх контролювати так як контролюють КНДР.
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27.04.2023 12:18 Відповісти
щоб не часом, вони вже давно рф контролюють, рф їх вассал, і їм вигідно щоб їх вассал проковтнув Україну, бо це буде все одно що вони самі заковтнули, але при тому формально вони не при ділах. То ж китайці не будуть зупиняти рф, рашка і тримається досі тільки завдяки Китаю.
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27.04.2023 12:29 Відповісти
Васалітет ще не є повністю сформований. Він тільки тільки формується. Якби у пу все вдалось з його СВО по його плану то він тоді би був рівним сі. І це сі влаштовувало. Але так як виявилось що в планах СВО є втрата россією всього то сі скористається цим максимально.
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27.04.2023 12:35 Відповісти
Сі - генсекретар комуністичної партії Китаю, жодних рівних він не прийме, китайці вже давно активно засиляють Сибір, а місцевим не можна навіть рибу в річці для прокорма ловити.

Оформлено чи ні, ми цього не знаємо, все що нам треба знати, це те, що Китай не хоче бачити нас незалежною державою, а значить він не може бути для нас жодним гарантом, ніякі домовленності з ним не допоможуть, це буде то саме що ми з рф домовлялися би, і ще невідомо як наші основні союзники до цього поставляться.
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27.04.2023 13:10 Відповісти
Европейские политики глупеют просто на глазах, они взывают Китай о помощи, чтобы укротить

кровавого кремлёвского параноика, обращаясь к такому же, а возможно ещё и хуже,

моральному уроду и диктатору, похоже, мир начинает дружно сходить с ума, это печально.
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27.04.2023 12:44 Відповісти
ну якщо Европа обмежить китайськi товари на 10%, то Китай прислухайеться. А словами гопнику мало що докажеш
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27.04.2023 14:12 Відповісти
зараз вони дадуть нам шалений кредит і сядемо на їх голку, це вже класіка
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27.04.2023 12:53 Відповісти
шалений кредит це провладній верхівці, а голку в дупу то нам. "не митьем так катаньем", довбані олігархи і корупціонери, які нажеруться тільки в труні, все це нам роблять.
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27.04.2023 13:12 Відповісти
Єти косоглазые китайцы-ворюги, пусть сначала разберутся со своими границами на Гималаях в Тайване , Японии с россией,. а потом уж лезут к нам со своими бредовыми тупыми , как они сами , идеями!!
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27.04.2023 13:50 Відповісти
to gopnyky, vony povazhayut sylu! Treba obmezhyty China tovary, na 10% a potim pochynaty rozmovy
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27.04.2023 14:10 Відповісти
Китай прямо заинтересован в этой войне. В краткосрочной и длинно срочной перспективе.
Не видят этого только клинические идиоты и купленные политики.
В плюсах дешевые энергоресурсы, которые некуда девать паРашке, а это позволяет паРашке не консервировать скважины, которые она потом сама не сможет расконсервировать! Работают в ноль, с перспективой на завтра.
Второй жирный плюс - Китай может спрогнозировать на этой войне, что будут делать с ним, если он нападет на Тайвань.
А что из минусов? Да пока что ничего.
Если начнут поставлять оружие и деньги паРашке - сразу влупить пакет санкций!
Экономика Китая самое слабое звено в этой цепочке.
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27.04.2023 17:21 Відповісти
Ось тільки невеличке питаннячко - а що саме Китай вважає територіальною цілісністю України?
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27.04.2023 18:24 Відповісти
Цей Ерік Мамер є:
1. ідіот;
2. популіст;
3. ввімкнув "дурня".
Оберіть правильний варіант.
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27.04.2023 22:51 Відповісти
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28.04.2023 00:05 Відповісти
гундосий і півсловом р обмовився, коменти чути тільки від франтоватих толерастів.Великих слів велика сила.
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28.04.2023 06:05 Відповісти
Так це працює. Заяви дипломатів окреслюють мету та цілі. Звичайно, Чіна грає свою гру, зрозуміло, що це: "мухи проти лайна".
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28.04.2023 10:14 Відповісти
 
 