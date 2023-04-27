Китай має допомогти Україні відновити територіальну цілісність, - Єврокомісія

Китай "зобов’язаний" вплинути на Росію для закінчення війни та відновлення територіальної цілісності України.

Про це після телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером КНР Сі Цзіньпіном заявив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Guardian.

"Це важливий, давно назрілий перший крок Китаю у виконанні своїх обов'язків як члена Ради Безпеки ООН", - сказав Мамер.

Він зазначив, що керівництво Китаю має використати свій вплив, щоб змусити Росію припинити війну та відновити територіальну цілісність України.

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"Потрібно поважати її суверенітет як основу для справедливого миру", - додав Мамер.