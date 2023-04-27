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Будь-які зміни до бюджету має контролювати Кабмін, - глава Мінфіну Марченко

марченко,сергій

Уряд під час війни має контролювати будь-які зміни до бюджету, тому необхідно відновити дію 52 статті Бюджетного кодексу, що передбачає певні порядок та процедури внесення змін до бюджету.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Під час війни ми не застосовуємо зараз статтю (52), її призупинено. Але маємо її відновити, тому що ситуація з бюджетом має бути під контролем, щоб не створити ризики його невиконання і, відповідно, ризики для програми (з МВФ – ІФ-У) ", - сказав він, коментуючи включення зазначеного пункту до структурних маяків.

Марченко зазначив, що право депутатів ініціювати такі зміни, безумовно, має бути збережене, але саме уряд, Мінфін мають їх правильно оцінювати, розуміти наслідки і надалі просувати.

"Це дуже важливо, щоб уряд контролював будь-які зміни до бюджету. Ризик прийняття популістських рішень, які абсолютно не прораховані, є надзвичайно високим", - пояснив міністр.

Коментуючи ухвалений у Раді 10 квітня закон про повернення виплати 30 тис. грн військовим та обмеження виплати держслужбовцям 67 тис. грн на місяць, міністр зазначив, що "так зване повернення виплат - це не про інтереси армії, це кроки, які роблять нас більш вразливими".

Як повідомлялося, відновлення 52-ї статті Бюджетного кодексу є одним із 19 структурних маяків програми розширеного фінансування з МВФ. Узгоджений у рамках програми термін його виконання – до кінця травня.

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Автор: 

Кабмін (14071) економіка (928) Марченко Сергій (574)


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Не треба так хвилюватись! Все керується не кабміном, а Офісом.
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27.04.2023 12:12 Відповісти
Кузьма з цього приводу казав "помойому, чувак, нас кинули"
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27.04.2023 12:18 Відповісти
помиями цього півня напхано вже давно...
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27.04.2023 12:23 Відповісти
Будь які зміни мають контролювати США! А не крадії з кабміну!
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27.04.2023 12:28 Відповісти
Коли уряд краіни контролюється опг президента а не радою по констітуціі то не яка стат'я не допоможе.
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27.04.2023 12:29 Відповісти
***** ви там фахівці, як посидиш на нарадах так ******** як взагалі таке може бути))))
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27.04.2023 12:34 Відповісти
Які ви зелені мразюки кончені!
держслужбовцям обмежити до 67 тис?А за які заслуги їм такі зарплати під час війни?
Значить у військових можете забрати гроші,а не вдавитесь?
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27.04.2023 12:56 Відповісти
 
 