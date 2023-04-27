УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11902 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 665 26

У Росії командувача ВМС ЗСУ віцеадмірала Неїжпапу оголошено у розшук

неїжпапа

Командувача ВМС України Олексія Неїжпапу у Росії оголошено в розшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Командувача українських ВМС Олексія Неїжпапу оголошено у розшук за кримінальною статтею, випливає з бази МВС Росії", - йдеться в повідомленні. 

Деякі росЗМІ зазначають, що віцеадмірала оголошено у розшук у справі про замах на життя співробітника правоохоронних органів РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії очільника ГУР України Кирила Буданова назвали "терористом". ВIДЕО

Автор: 

розшук (650) росія (64958) Неїжпапа Олексій (86)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Цікаво, що лаптєногим вимовити важче - паляниця чи Неїжпапа
показати весь коментар
27.04.2023 12:32
+8
"папа" (по "дитячоукраїнському") - "хліб" До батька це стосунку не має (Зразу видно, що предки були козаками - тільки там могли подібне прізвисько вліпить - яке потім прізвищем стало Може прийшов молодий, ще безвусий, здоровий, та вічноголодний, і хліб постійно жував - от козаки і "пожартували"
показати весь коментар
27.04.2023 13:12
+6
а в нас що, кого в нас оголошено в розшук з кацапсьских людожерів?
показати весь коментар
27.04.2023 12:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.04.2023 12:29 Відповісти
а в нас що, кого в нас оголошено в розшук з кацапсьских людожерів?
показати весь коментар
27.04.2023 12:30 Відповісти
І?
показати весь коментар
27.04.2023 12:30 Відповісти
Ти знов тут? Зараз модер займеться тобою.
показати весь коментар
27.04.2023 12:33 Відповісти
Ідинахєр!
показати весь коментар
27.04.2023 12:45 Відповісти
звідки ти взявся чудо?
показати весь коментар
27.04.2023 12:45 Відповісти
Цікаво, що лаптєногим вимовити важче - паляниця чи Неїжпапа
показати весь коментар
27.04.2023 12:32 Відповісти
А багато вони вимовлять з бананом в ротяці?
показати весь коментар
27.04.2023 12:35 Відповісти
Доскато.
показати весь коментар
27.04.2023 12:41 Відповісти
Хотів ФСБешника відправити к праотцам -- вибір правильнии .
показати весь коментар
27.04.2023 12:32 Відповісти
І чтоби что? Да, бл@дь, гібридна війна це просто якийсь 3,14здець
показати весь коментар
27.04.2023 12:33 Відповісти
"правохоронних органів" мокшанії? щось у них там манєчка.
показати весь коментар
27.04.2023 12:34 Відповісти
Невірна подача новини, треба так: " У параллельному вимірі під назвою рашка-під@рашка щось там оголошено."
показати весь коментар
27.04.2023 12:34 Відповісти
Якщо є десь Неїжпапа, значить десь є і Неїжмама
показати весь коментар
27.04.2023 12:41 Відповісти
"папа" (по "дитячоукраїнському") - "хліб" До батька це стосунку не має (Зразу видно, що предки були козаками - тільки там могли подібне прізвисько вліпить - яке потім прізвищем стало Може прийшов молодий, ще безвусий, здоровий, та вічноголодний, і хліб постійно жував - от козаки і "пожартували"
показати весь коментар
27.04.2023 13:12 Відповісти
А ху й ла объявила Україна в розиск?
показати весь коментар
27.04.2023 12:41 Відповісти
Д'єрмак не дозволяє. А боневтік ще має йому в очко заглянути
показати весь коментар
27.04.2023 12:46 Відповісти
Красунчик наш! Це той, що "мацкву" розстріляв, здається! Так же ж?
показати весь коментар
27.04.2023 12:42 Відповісти
Особисто.
показати весь коментар
27.04.2023 14:42 Відповісти
В Україні державою керують російські агенти Єрмак, Татаров, Демченко.
показати весь коментар
27.04.2023 12:51 Відповісти
На болотах заквакали жаби.....
показати весь коментар
27.04.2023 13:02 Відповісти
Зразу видно - "допікать" кацапам став Значить, "бавовна" в "городе русскай марской слави" розцвітає з "наслідками" От вони й "астервенели"!
показати весь коментар
27.04.2023 13:14 Відповісти
Відсмокчете у пяної мавпи,обізяни оркостанівські,після того як Неїжпапа почне вас викурювати з Криму і Чорного моря.
показати весь коментар
27.04.2023 13:28 Відповісти
"Деякі росЗМІ зазначають, що віцеадмірала оголошено у розшук у справі про замах на життя співробітника правоохоронних органів РФ."

співробітника правоохоронних органів РФ, что прибило к берегам Одессы?
показати весь коментар
27.04.2023 15:14 Відповісти
 
 