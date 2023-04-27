У Росії командувача ВМС ЗСУ віцеадмірала Неїжпапу оголошено у розшук

Командувача ВМС України Олексія Неїжпапу у Росії оголошено в розшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Командувача українських ВМС Олексія Неїжпапу оголошено у розшук за кримінальною статтею, випливає з бази МВС Росії", - йдеться в повідомленні.

Деякі росЗМІ зазначають, що віцеадмірала оголошено у розшук у справі про замах на життя співробітника правоохоронних органів РФ.

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