У Бахмуті окупанти намагаються просуватися вперед по тілах свої загиблих, - НГУ

Маючи чисельну перевагу та не рахуючи втрати, на Бахмутському напрямку ворог намагається просуватись по тілах своїх загиблих і якщо це десь вдається, то за кремлівською логікою оцінюється як "суттєвий успіх".

Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"На Бахмутському напрямку сили 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Михальчука забезпечили виконання завдань визначених командуванням та завдали відчутних втрат штурмовим підрозділам РФ", - зазначив представник НГУ.

За словами Уршаловича, на Авдіївському напрямку противник продовжував безуспішні наступальні дії.

Підрозділи спеціального призначення Нацгвардії завдавали окупантам втрати у живій силі й техніці в районах Мар’їнки, Спартака та Пісків.

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Водночас на Запорізькому та інших напрямках ворог перейшов до оборони.

"Не маючи будь-яких досягнень на полі бою, окупанти продовжують обстріли наших позицій. А варварські ракетні атаки росіян по цивільних об’єктах і населених пунктах ставлять під загрозу життя мирного населення України", - повідомив Уршалович.