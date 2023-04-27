У Бахмуті окупанти намагаються просуватися вперед по тілах свої загиблих, - НГУ
Маючи чисельну перевагу та не рахуючи втрати, на Бахмутському напрямку ворог намагається просуватись по тілах своїх загиблих і якщо це десь вдається, то за кремлівською логікою оцінюється як "суттєвий успіх".
Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
"На Бахмутському напрямку сили 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Михальчука забезпечили виконання завдань визначених командуванням та завдали відчутних втрат штурмовим підрозділам РФ", - зазначив представник НГУ.
За словами Уршаловича, на Авдіївському напрямку противник продовжував безуспішні наступальні дії.
Підрозділи спеціального призначення Нацгвардії завдавали окупантам втрати у живій силі й техніці в районах Мар’їнки, Спартака та Пісків.
Водночас на Запорізькому та інших напрямках ворог перейшов до оборони.
"Не маючи будь-яких досягнень на полі бою, окупанти продовжують обстріли наших позицій. А варварські ракетні атаки росіян по цивільних об’єктах і населених пунктах ставлять під загрозу життя мирного населення України", - повідомив Уршалович.
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Полковник Роман Червінський
"Справа Червінського матиме вибуховий ефект. Це ґарантовано. І ніяка цензура тут не допоможе."
Павло Нусс
ВАЖЛИВО
Розвідник Роман Червінський, який мав сміливість викрити Андрія Єрмака та Руслана Демченка, які зірвали операцію із захоплення ваґнерівців і пішов воювати добровільно з першого дня після нападу 24.02.22, звинувачує владу і протестує проти політичного переслідування, в результаті чого вчора суддя Шевченківського суду Чайка обрала для нього запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 60 днів в СІЗО.
Так от, чого саме його намагаються ув'язнити.
Зробимо висновки з огляду його інтерв'ю*.
1. В перший день колишні офіцери розвідки взяли зброю і в напрямку Вишгорода стали на позицію. Потім Червінський був призваний в ССО і став заступником командира частини.
2. За його словами Чорнобильська зона не була готова до нападу. Хоча Буданов і голова ДПСУ казали, що знали про напад звідти, але не готувались. Червінський має список тих, хто за це має відповідати.
3. Ситуацію на Чонгарі він порівнює із Бахмутом, який не можуть взяти вже рік, - на думку Червінського так само не могли би взяти Чонгар.
4. Виявляється, мосту через Ірпінь спочатку не підривали, бо не було дозволу з Банкової. Заступник командира 72 бригади дав наказ самостійно, що врятувало Київ.
5. Червінський заявляє, що Офіс президента вимагав від ССО звільнити 19 людей з політичних причин, але командир не став цього робити.
6. Червінський повністю відкидає звинувачення, нібито його дії призвели до бомбардування ворогом аеродрому. Він розповідає, що ГУР включилось у операцію з викрадення літака після звернення з СБУ, але в ході операції відчули, що росіяни ведуть свою гру.
7. За його словами Руслан Демченко, якого підозрюють у роботі на росіян, і досі перебуває на посаді і знає всю аґентуру. А заступник голови ОПУ Олег Татаров впливає на керівника слідства СБУ через Швеця з головного слідчого управління СБУ.
Тобто, коли офіцер має у своєму розпорядженні реальні докази саботажу і зради представників влади, дії яких спричинилися до загибелі десятків тисяч українців і окупації тисяч квадратних кілометрів територій, і він не мовчить, а говорить про це, щоб убезпечити державу від повторення таких страхіть, - його ув'язнюють за сфабрикованою справою.
Питання, для чого?
1. Уникнути покарання та зберегти сумнівну модель держуправління, яка зруйнує державність.
2. Забезпечити виконання взятих на себе обов'язків перед ворогом (колабораціонізм та держзрада) окремими представниками чинної влади.
На мій погляд, реальні обидва варіанти одразу.
Справа Червінського матиме вибуховий ефект. Це ґарантовано. І ніяка цензура тут не допоможе.
Для того, аби перемога над ворогом була реальною, необхідно позбутися факторів, які перемогу роблять неможливою або віддаленою.
І на Заході це розуміють. І це ключове - на Заході.
Ранок, незламні.
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Військовий розповідав, що на другий день вторгнення з ОП прийшла команда - без їхньої санкції мостів не підривати, - Червінський
Підрив мостів на початку повномасштабного вторгнення не дозволив би росіянам потрапити до Херсону.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів військовий-розвідник, полковник Роман Червінський:
"Беремо функціональний обов'язкок, розкладаємо: Верховний головнокомандувач і пішли, пішли до низу. Хто, на якій ділянці, які команди давав, що виконувати. І це все є. І люди, які виконували накази щодо розмінування Чонгарського напрямку, непідриву мостів на Херсонському напрямку, - вони даватимуть покази, що "мені дали команду згори". А далі дійдемо до того, хто був ініціятором того".
Коментуючи слова журналістки щодо того, на скільки б мінування Чонгару сповільнило російський наступ, Червінський як приклад навів Мар'їнку, Авдіївку та Бахмут:
"Скільки росіяни над ними б'ються зараз? Вже рік вони не можуть нічого зробити. Там те ж саме, тим більше там є природні умови, щоб їх не пустити. Там дуже вузьке місце, якщо там поставити артилерію, авіацію, заміновано все буде і будуть пристріляні позиції - це майже нереально пройти так швидко, як вони пройшли".
Червінський також пригадав розмову з військовослужбовцем, який був заступником командира 72-ї бригади:
"Він каже, що коли вони за ніч встигли дістатися до Ірпеня, вибудувати позиції, щоб зупинити росіян. І коли він зрозумів, що не може їх зупинити, тому що сили нерівні. У нього одна бригада, а там пре з того боку десятки тисяч людей і техніки. Каже, що "логічно мені потрібно було підривати мости через Ірпінь". Каже, коли я доповів цю ситуацію командирові бригади, то він мені сказав: "З Офісу Президента прийшла команда, без їхньої санкції мости не підривати". Це другий день (війни). І каже: "Я на свій розсуд сам його підірвав, завдяки цьому я їх зупинив".
Червінський додав, що якби підірвали мости, то росіяни не потрабили до Херсону.
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* Хто зірвав операцію на аеродромі "Канатове?". Ексклюзивне інтерв'ю розвідника Романа Червінського
Цензор.НЕТ
Розмову веде Marina Daniluk-Yarmolaeva
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZVF-GQOah00%26fbclid%3DIwAR0N312vaWf_xWFZj_rz-6Oqzb-sk7pEmbmUQwG5LnO-LDRvgtCzu_7j9_Q&h=AT28BG86mvah6GbHTwli1cjiuJqsn43ypuG_jhAf2sml5QS5Nkg2Q24ztlAS7K-6T-4Nw46miAxbEhJIKJ4igz1_MdyUgRhzJmpURW3_qKd1T7qGmKi6wqs9NRDwgt_4TLOR-UyWsQ&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT2xhmbDFdet3jUvuer3u8yk1FKBBKQLEAPxuA6WM-sioyfmiDWvZl86cIS4f-******************************************************************************-w-sGLx-RjoNPxrQjFNdBVssHW3S3YSinXRex5G1_XjR4VOX_rPIZXP7AC4EE0E https://www.youtube.com/watch?v=ZVF-GQOah00