"Ветеранам будуть потрібні робочі місця, а не тільки соціальні виплати", - Гудименко

Державі вже зараз потрібно думати про залучення іноземних інвестицій, щоб забезпечити ветеранів російсько-української війни гідними робочими місцями після Перемоги.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі каналу Прямий висловив боєць ЗСУ, голова ГО "Мрія" Юрій Гудименко.

"Кожний ветеран буде дивитися у майбутнє, як його будувати. Ніхто майже не говорить про робочі місця, лише про соціальні виплати та гарантії. Це, м'яко кажучи, оптимістично. Україні потрібно вже зараз думати про створення робочих місць для ветеранів, а для цього потрібно залучати іноземні інвестиції", - зазначив Гудименко.

За його словами для ветеранів, які на фронті отримують 100 тис. грн., повертатись в цивільне життя з максимальною зарплатою - 15 тис. грн буде додатковим психологічним навантаженням. Ветерани, які виборюють для України Перемогу, втрачаючи здоров'я, після Перемоги мають отримати гідне робоче місце та платню.

"Без інвестицій, без створення нових робочих місць, без можливості перепідготовки та навчання для ветеранів у нас буде дуже багато проблем", - наголосив голова ГО "Мрія" Юрій Гудименко.

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