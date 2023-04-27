УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11695 відвідувачів онлайн
Новини
3 158 24

"Ветеранам будуть потрібні робочі місця, а не тільки соціальні виплати", - Гудименко

гудименко

Державі вже зараз потрібно думати про залучення іноземних інвестицій, щоб забезпечити ветеранів російсько-української війни гідними робочими місцями після Перемоги.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі каналу Прямий висловив боєць ЗСУ, голова ГО "Мрія" Юрій Гудименко.

"Кожний ветеран буде дивитися у майбутнє, як його будувати. Ніхто майже не говорить про робочі місця, лише про соціальні виплати та гарантії. Це, м'яко кажучи, оптимістично. Україні потрібно вже зараз думати про створення робочих місць для ветеранів, а для цього потрібно залучати іноземні інвестиції", - зазначив Гудименко.

За його словами для ветеранів, які на фронті отримують 100 тис. грн., повертатись в цивільне життя з максимальною зарплатою - 15 тис. грн буде додатковим психологічним навантаженням. Ветерани, які виборюють для України Перемогу, втрачаючи здоров'я, після Перемоги мають отримати гідне робоче місце та платню.

"Без інвестицій, без створення нових робочих місць, без можливості перепідготовки та навчання для ветеранів у нас буде дуже багато проблем", - наголосив голова ГО "Мрія" Юрій Гудименко.

Також читайте: "Писав історії у шпиталі без певності, чи стану колись на ноги": українське видавництво випустить книгу бійця ЗСУ Юрія Гудименка. ФОТО

Автор: 

ветерани (1068) робота (1199) Гудименко Юрій (46)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
27.04.2023 13:09
+7
Багато чого буде залежати від виборів в 2024 році, сподіваюсь свідомість Українців змінилась за останній час, і в кращу сторону...
показати весь коментар
27.04.2023 13:12
+7
Это не власть, это стая пи даров, которые тянут деньги со всего мира, прикрываясь детьми, беженцами, инвалидами и ветеранами. Не надо распиливать транши и хватит на все, зеленая плесень.
показати весь коментар
27.04.2023 13:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.04.2023 13:09 Відповісти
Багато чого буде залежати від виборів в 2024 році, сподіваюсь свідомість Українців змінилась за останній час, і в кращу сторону...
показати весь коментар
27.04.2023 13:12 Відповісти
Марні надії
показати весь коментар
27.04.2023 13:39 Відповісти
Порошенка точно не виберуть, кажуть знайомі 73%)
показати весь коментар
27.04.2023 13:51 Відповісти
Ага, ща опять выберем мессию и снизойдет на нас манна небесная...
показати весь коментар
27.04.2023 15:45 Відповісти
Шмигаль обіцяє 500 тисяч робочих місць для українців вже у травні

10.04.2020 21:33
показати весь коментар
27.04.2023 13:14 Відповісти
у мене мама лежача обходиться в 12тис, аліменти 10тис, комуналка +-4тис, їжа 10тис. звісно що всі мусять бути ідеальними і не мати доп проблем.. але мівіна коштує 20ть
показати весь коментар
27.04.2023 13:58 Відповісти
Залучення іноземних інвестицій можливе лише якщо Україна переможе та вступить у НАТО та ЄС. Вкладати у країну яка у стані війни чи в її очікуванні іноземний бізнес не буде через завеликі ризики.
Закликати цю владу думати про майбутнє ветеранів це марна справа - ЗЕкоманда цікавиться виключно власним збагаченням та тим, як би залишитись при владі на триваліший термін.
показати весь коментар
27.04.2023 13:15 Відповісти
про що мова, як що навіть пристойного лікування нема
показати весь коментар
27.04.2023 13:16 Відповісти
Это не власть, это стая пи даров, которые тянут деньги со всего мира, прикрываясь детьми, беженцами, инвалидами и ветеранами. Не надо распиливать транши и хватит на все, зеленая плесень.
показати весь коментар
27.04.2023 13:19 Відповісти
Ну да... мы же жили при коммунизме, а теперь прешла власть и все испортила
показати весь коментар
27.04.2023 15:47 Відповісти
Рашисты напали на страну, а мы резко устали от нее (при этом сидя в теплом доме со светом, водой и любыми продуктами в магазине... И тут, через 5 лет такой "изнуряющей" для обывателя "страшной войны" посмотрев фильм зеленого клована решили для себя "вот кто закончит эту войну". Далее рассказывать про окончание войны?
показати весь коментар
27.04.2023 15:55 Відповісти
А вы посмотрите бюджеты, за чей счет война. Вы скажите спасибо, что "тянут со всего мира". Предшественники вот не смотгли...
Напомнить что говорил отец девочки погибшей в MH-17? Он говорил - плевать нам на вашу междоусобную войну, хоть все друг друга поубивайте, Зачем вы убили моего ребенка?
Не нужно мне рассказывать, что было все зашибись, а пришли зеленые ивсе испортили - это брехня!
И ВЛК я проходил при Порохе. Как был совок, так и остался.
Вот ничего в худшую сторону не изменилось. Абсолютно ничего.
показати весь коментар
27.04.2023 16:12 Відповісти
Вася, лапушка подоляшавская, посмотри на линию фронта. В 2019 году на какой линии в одностороннем порядке зеледент отводил наши войска? А теперь на каком фронте мы ведем боевые действия? Вася, не стоит то бабло, которое тебе заплатили писать такую хрень. Это, Вася, заработки на крови наших граждан.
показати весь коментар
27.04.2023 16:21 Відповісти
Я понимаю, что у вас голове, как и ватников, причинно-следственных связей нет между событиями. Стоило ли отвести войска на пару километров, чтоб показать волю к решению конфликта, показать, что противоположная сторона недоговороспособна и получить поддержку от союзников? Конечно да!
Или может вам напомнить "прекращения огня" при Порошенко? Напомнить как наших военных "досматривали" дырковцы при проезде в аэропорт?
Вот ничего, совершенно ничего не изменилось в худшую сторону. Как была коррупция, так и осталась, как воровали чиновники так и воруют... Ничего нового...
показати весь коментар
28.04.2023 00:41 Відповісти
Ага это Порох сдал весь юг рашистам. И мосты в Крым разминировал. И гособоронзаказ провалил.
показати весь коментар
28.04.2023 04:37 Відповісти
Шоо, ще хочуть інвестиції розікрасти??? Ну то почніть з ''бородатої бабушкі''!
показати весь коментар
27.04.2023 13:30 Відповісти
А ще їм буде потрібна податкова і нові податки.
показати весь коментар
27.04.2023 13:43 Відповісти
мене сильно здивують ті пересічні, які повернуться після війни в цей рай, і здивують ті, які невиїдуть з цього раю після того, як, відкриють кордон.
показати весь коментар
27.04.2023 13:55 Відповісти
"Державі вже зараз потрібно думати про залучення іноземних інвестицій......" - тобто про збереження своєї економіки вже мова не йде.

Згорів сарай, гори і хата.
показати весь коментар
27.04.2023 14:30 Відповісти
"да какя разница", "сойдемся где-то посередине".чи як там "аби не петя" казав?
показати весь коментар
27.04.2023 14:34 Відповісти
потрібна обовʼязкова квота 70% в державній службі і в МО для ветеранів, а інвестиції це так, вторинне
показати весь коментар
27.04.2023 15:30 Відповісти
Про які інвестиції зараз можна вести мову з рєзніковими в урядовому кварталі?
показати весь коментар
27.04.2023 20:33 Відповісти
 
 