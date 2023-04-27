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Новини Агресія Росії проти України
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Партизани ліквідували пропагандиста Тветинського у Новій Каховці, - Центр національного спротиву

тветинський

26 квітня 2023 року у місті Нова Каховка невідомі герої ліквідували російського гастролера Сергія Тветинського.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"61-річний Тветинський працював в Україні пропагандистом й очолював приймальню псевдопартії "Справедлива Росія - За правду". Також він активно співпрацював з окупаційною адміністрацією", - йдеться в повідомленні. 

Він також входив до адвокатської палати Калінінградської області, проте призупинив свій адвокатський статус із липня 2022 року, повністю присвятивши себе пропаганді й партійній роботі.

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Зазначається, що автомобіль Тветинського було підірвано за допомогою міни.

Автор: 

ліквідація (3876) Нова Каховка (180) пропаганда (2796)


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Топ коментарі
+20
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27.04.2023 14:01
+19
Аж з Кенігсберга припхався сюди щоб тут здохнути.
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27.04.2023 13:53
+11
Жаль - не повісили Попередньо відрізавши язик
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27.04.2023 13:52
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На фото він в "Ратнік 8"?
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27.04.2023 13:51 Відповісти
Сратнік 9.
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27.04.2023 13:56 Відповісти
Нє**й шастать.
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27.04.2023 14:03 Відповісти
На фото по харі видно отмороженого безмозглого ватника у якого в очах серп та молот і нема ні іскорки разума - істота вихована парашей
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27.04.2023 14:27 Відповісти
Жаль - не повісили Попередньо відрізавши язик
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27.04.2023 13:52 Відповісти
Навіщо так багато розповідати ким ця шваль була?
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27.04.2023 13:52 Відповісти
Аж з Кенігсберга припхався сюди щоб тут здохнути.
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27.04.2023 13:53 Відповісти
Що довбой@бу було потрібно в 60 років?🤦
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27.04.2023 13:53 Відповісти
..безкоштовний секс з молодими кадирівцями, єслі повєзЬот
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27.04.2023 13:59 Відповісти
Його повісили на георгієвській стрічці!
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27.04.2023 13:55 Відповісти
Якщо це правда,туда і дорога свинособаці!!!
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27.04.2023 13:55 Відповісти
Тільки на окупованій території і можна знищити цих гнид. Бо на неокупованій все навпаки - зелені оберігають гнид і полюють на патріотів.
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27.04.2023 13:56 Відповісти
...стопудово.. гниди в Україні при дермаку та його аватарі-Зеленському розкошують
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27.04.2023 14:01 Відповісти
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27.04.2023 14:01 Відповісти
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27.04.2023 14:08 Відповісти
Чудова робота! Ще один пропагандон був вкрай потрібен, щоб після татарського їх мочилово вже сприймалось як системне. Відтепер хай кожен пропагандон живе в очікуванні смерті, бо не знає, хто стане наступним.
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27.04.2023 14:11 Відповісти
Жаль лише, що на старого пердуна довелося заряд витратити. Сидів би в баби під подолом - був би живий.
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27.04.2023 14:12 Відповісти
Красунчики.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.04.2023 14:29 Відповісти
традиционно оторвало жопу.
Под автомобиль надо было заглядывать, прежде чем хлопнуть дверцей.
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27.04.2023 14:44 Відповісти
тоді б їб.ло розірвало)
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27.04.2023 16:32 Відповісти
але ж жопа залишилася б цілою - це для колаборантів важливіше.
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27.04.2023 16:44 Відповісти
Минус длб-б
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27.04.2023 14:45 Відповісти
Еще один старый пердун в деменции нашел себе бесславный конец
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27.04.2023 16:39 Відповісти
Тепер буде адвокатом самого кабздона.
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27.04.2023 18:49 Відповісти
Видать очень популярный был пропагандист. Я про его существование узнал только благодаря тому, что его прикончили.
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27.04.2023 19:28 Відповісти
 
 