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Вибух біля Петербурга: на місці покинутої ТЕЦ утворилася шестиметрова вирва

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкт-петербург

В ніч з 26 на 27 квітня в Павловську біля Петербурга пролунав гучний вибух. На місці закинутої ТЕЦ утворилася вирва діаметром 6 метрів та глибиною 1,5 метри.

Про це пише місцеве видання "Фонтанка", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, минулої ночі весь Санкт-Петербург почув звук вибуху. На ранок з’ясувалося, що його епіцентр знаходився в Павловську на місці закинутої ТЕЦ.

Там тепер є вирва від вибуху, але слідів вибухового пристрою не знайшли. "Фонтанка" пише, що натомість слідчі знайшли закопану діжку та забрали її рештки для дослідження. За іншою версією, вибухнути міг боєзапас часів Другої світової чи сховок чорних копачів.

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Слідчий комітет РФ повідомив, що на території ТЕЦ розвірвався невстановлений пристрій. Справу розслідують за статтею про незаконне зберігання вибухових речовин. Зараз слідчі оглядають місце події.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про гучний вибух в Санкт-Петербурзі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
ПетерБУХ...
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27.04.2023 14:40
+7
Резніков закупить. Дарма показали)
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27.04.2023 14:56
+6
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27.04.2023 14:58
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ПетерБУХ...
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27.04.2023 14:40 Відповісти
Это скорее от бухло)
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27.04.2023 14:44 Відповісти
З бадуна, Пітєр і непомітить, що знову в Європі...
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27.04.2023 14:49 Відповісти
А в ******-пить!
В ******-пить!
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27.04.2023 14:56 Відповісти
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27.04.2023 14:58 Відповісти
плювати, от якщо б вирва на 200км та 3км вниз...
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27.04.2023 14:46 Відповісти
зараз расєйська пропаганда роздує цей "вибух" до розмірів кратеру на Марсі
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27.04.2023 14:50 Відповісти
Вам не шкода Фінляндію і країни Балтії?
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27.04.2023 15:18 Відповісти
спочатку, хоча б на глобус час потратьте.
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27.04.2023 15:23 Відповісти
Петербург вирва 200км в діаметрі і 3 км глибиною а тепер запитання на логіку - якою силою вибух може утворити таку вирву і до чого тут Фінляндія і країни Балтії ( хоча після такого вибуху в Європі зачепить практично всіх і не тільки перераховані країни), глобус - а без глобуса ніяк ?
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27.04.2023 15:35 Відповісти
при бажанні, можете й електричного стовпа домагатись, якщо є час та натхнення?
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27.04.2023 15:41 Відповісти
Досвідом поділитися ? А то судячи з ваших дописів досвід у вас в подібних речах є.
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27.04.2023 15:53 Відповісти
Самі ж підірвали, а тепер розслідують. Треба ж показати свою потрібність і ФСБ, і слідчий комітет і прості мусора. Бо ще на війну відправлять, от вони і "працюють"
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27.04.2023 14:50 Відповісти
Хоч би не наші прорахувалися в підготовці нового сюрпризу для кацапів.
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27.04.2023 14:50 Відповісти
Не по темі, але просто цікаво
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27.04.2023 14:50 Відповісти
Резніков закупить. Дарма показали)
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27.04.2023 14:56 Відповісти
Він мідний - мабуть тому...доречі - нічого корисного у тому, щоб варити варення у міді немає...мені від дідуся такий дістався, я почитав про це...краще у нержавійці чи емальованому посуді це робити...
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27.04.2023 15:12 Відповісти
..та то упоротий ватнік з айфона прочитав "новини з фронту"
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27.04.2023 14:51 Відповісти
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27.04.2023 15:06 Відповісти
вот что пишет русня про Николаев - СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Российские силы в ночь на четверг высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

а на самом деле попали в частный сектор и многоэтажный жилой дом
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27.04.2023 15:15 Відповісти
Если денег нет, то нет. Большинство из нас не очень донотят зсу. Жизнь в тылу тоже требует денег. Коммуналка, лечение, одежда и др. Зп не очень болит шие у большинства.
Я не знаю зп военных в тылу. Говорят 30 тыщ. Норм. Ну если доплачивать можно ещё 5 тыщ. Норм.
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27.04.2023 15:46 Відповісти
в тылу 14 тыс
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27.04.2023 15:53 Відповісти
В Питере новая фишка: трупы уже не расчленяют, а взрывают....
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27.04.2023 15:54 Відповісти
гебня русню запугивает
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27.04.2023 16:06 Відповісти
То було "китайське" попередження
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27.04.2023 16:28 Відповісти
ТРЕБА ЩОБ 600 МЕТРОВА БУЛА !)
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27.04.2023 22:23 Відповісти
 
 