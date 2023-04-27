Передача Україні F-16 скоріше стримуватиме Росію, ніж "провокуватиме" її, - Кулеба
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Постачання Україні західними партнерами артилерії, танків, РСЗВ та далекобійних ракет замість "провокування ескалації Росії" призвели до посилення її стримування, настав час перевірити можливий ефект від винищувачів F-16.
Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Типи озброєнь, які, як нам казали, "спровокують ескалацію Росії" у разі їх постачання в Україну, але так і не спровокували:
- Артилерія;
- РСЗВ;
- ППО;
- Танки;
- Ракети дальньої дії.
F-16 теж не спровокують. Передача Україні F-16 скоріше стримуватиме Росію, ніж "провокуватиме" її. Час зробити цей крок", – йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+2 18c49ed2
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+2 Олег Квиташ
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+1 govtva
показати весь коментар27.04.2023 15:03
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Будь ласка, зачекайте...
Вроде Украина может производить Даймлер или Айфон , эту учитыва что подписанна ассоциация о свободной торговле.
Соседи Украины нарушили собственный закон, такие заградительные меры может принимать только Брюссель для всего ЕС.
И что кто-то введет запрет на поставки из Польши, только глупости будут от этого Гарри Потера о самолетах, вроде он в этом что-то понимает.
Для поставок военной техники существует Рамштайн и профильный министр (любитель яичек по 17) , ещё есть генштаб который на созвоне с Западом.
Гарри Потер полностью некомпетентен, вот и итог с остановкой агроэкпорта .
Хотя кто в этом кабмине на своём месте, Вечерний квартал....