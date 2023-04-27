Передача Україні F-16 скоріше стримуватиме Росію, ніж "провокуватиме" її, - Кулеба

Постачання Україні західними партнерами артилерії, танків, РСЗВ та далекобійних ракет замість "провокування ескалації Росії" призвели до посилення її стримування, настав час перевірити можливий ефект від винищувачів F-16.

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Типи озброєнь, які, як нам казали, "спровокують ескалацію Росії" у разі їх постачання в Україну, але так і не спровокували:

Артилерія;

РСЗВ;

ППО;

Танки;

Ракети дальньої дії.

F-16 теж не спровокують. Передача Україні F-16 скоріше стримуватиме Росію, ніж "провокуватиме" її. Час зробити цей крок", – йдеться в повідомленні.

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