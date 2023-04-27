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Кулеба Дмитро (3149) F-16 (405)

Передача Україні F-16 скоріше стримуватиме Росію, ніж "провокуватиме" її, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f-16,літак

Постачання Україні західними партнерами артилерії, танків, РСЗВ та далекобійних ракет замість "провокування ескалації Росії" призвели до посилення її стримування, настав час перевірити можливий ефект від винищувачів F-16.

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Типи озброєнь, які, як нам казали, "спровокують ескалацію Росії" у разі їх постачання в Україну, але так і не спровокували:

  • Артилерія;
  • РСЗВ;
  • ППО;
  • Танки;
  • Ракети дальньої дії.

F-16 теж не спровокують. Передача Україні F-16 скоріше стримуватиме Росію, ніж "провокуватиме" її. Час зробити цей крок", – йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+2
Кулеба у нас уже стал военным спецом? Кто у нас за последнее время еще не попиарился на теме F16 или контрнаступления?
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27.04.2023 15:01
+2
Кулеба спитай у американців чого вони готові гинути за Тайвань чи Південну Корею і їх не ляка ЯЗ КНР та КНДР, а нам не хочуть надати навіть літаки, українці інший сорт людей?
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27.04.2023 15:05
+1
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27.04.2023 15:03
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Зайва звіздюлина не може бути зайвою.
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27.04.2023 15:00 Відповісти
Кулеба у нас уже стал военным спецом? Кто у нас за последнее время еще не попиарился на теме F16 или контрнаступления?
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27.04.2023 15:01 Відповісти
***** вцепилися в ці ф-16 і з тунельним зором проїбали експорт зерна. Ви вже всих заїбали літаками і постійне клянчення більше не має сили, а визиває тільки роздратування. Вміру треба вимагать слушно відчуваючи момент, а та політика, яка йде зараз - це закидання проханнями про літаки і ці прохання просто тонуть під власною назойливістю.
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27.04.2023 15:01 Відповісти
Якщо б розтягували шмарклі, як ви пишете, то й досі б Україіна не бачила ані аритлерії, ані Хаймарсів, ані танків. Була б тільки балаканина.
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27.04.2023 15:07 Відповісти
Шмарклі розтягують і надіюсь, що свідомо, бо всі інфа про поставки пішла в тінь і вся увага навколо цих ф-16. Наче мантра якась. Наче якщо їх поставлять, то одномоментно кацапські літаки з неба попадають, кораблі нирнуть під дно, а сухопутка зїбеця за урал.
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27.04.2023 15:15 Відповісти
Не только зерна, а всего агроэкспорта в ЕС.
Вроде Украина может производить Даймлер или Айфон , эту учитыва что подписанна ассоциация о свободной торговле.
Соседи Украины нарушили собственный закон, такие заградительные меры может принимать только Брюссель для всего ЕС.
И что кто-то введет запрет на поставки из Польши, только глупости будут от этого Гарри Потера о самолетах, вроде он в этом что-то понимает.
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27.04.2023 15:21 Відповісти
Жду тот день, когда крымский мост будет разбомблен. Это будет праздник.
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27.04.2023 15:03 Відповісти
Зеля лякається тільки від думки про це!
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27.04.2023 16:23 Відповісти
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27.04.2023 15:03 Відповісти
Кулеба спитай у американців чого вони готові гинути за Тайвань чи Південну Корею і їх не ляка ЯЗ КНР та КНДР, а нам не хочуть надати навіть літаки, українці інший сорт людей?
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27.04.2023 15:05 Відповісти
Сколько стоит F-16? Миллионов 100? Пусть дадут штук 50 + обслуживание. Весь пакет помощи Украине, заложенный в бюджет сразу испарится.
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27.04.2023 15:05 Відповісти
Лендліз-22? Платити не треба, якщо літаки, отримані в ліз, знищені під час бойвих дій. Ті літаки, що вціліють, переживуть війну, повинні бути повернені США, або, на бажання України придбані Україною у США, як товар військового призначення.
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27.04.2023 18:47 Відповісти
Нехай Зє-шобло ще більше зближується з китайцями, тоді не те що літаки не дадуть, а й те що дали позабирають.
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27.04.2023 15:07 Відповісти
Занимайся своим делом , заблокирован экспорт агропродукции в ЕС , а он про самолёты.
Для поставок военной техники существует Рамштайн и профильный министр (любитель яичек по 17) , ещё есть генштаб который на созвоне с Западом.
Гарри Потер полностью некомпетентен, вот и итог с остановкой агроэкпорта .
Хотя кто в этом кабмине на своём месте, Вечерний квартал....
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27.04.2023 15:15 Відповісти
Це ж піар ! Шмигаль більше очок матиме від F-16, ніж від експорту зерна. Хоча з агропродукцією ще можливо щось зробити.
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27.04.2023 16:21 Відповісти
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27.04.2023 15:17 Відповісти
Консиліум: д-р Блінкен, д-р Селіван і д-р Столтенберг (відійшов порадитись з колегами по НАТО)...
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27.04.2023 18:58 Відповісти
А як там наші АНи, пане куляба? Чи донищили разом з кацапами і ні слова, що ми ще донедавна мали літакобудування?
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27.04.2023 21:03 Відповісти
 
 