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Новини За кордоном
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Велика Британія (3639) Сальдо (63)

Зрадник Сальдо відкрив компанію у Великій Британії попри санкції, - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сальдо

Зрадник України, який став "тво голови Херсонської області" Володимир Сальдо відкрив аграрну компанію у Великій Британії. Раніше країна запровадила проти нього санкції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише The Guardian.

У червні 2022 року британський уряд заморозив активи Сальдо й заборонив йому в'їзд до країни. Попри це з листопада він значиться як власник компанії Grainholding Ltd з офісом у Лондоні, пише видання. Підприємство спеціалізується на вирощуванні та торгівлі зерном.

Статутний капітал організації – 1 млн фунтів. Сальдо обіймає посаду директора компанії, йому належить частка 50% організації. Власником іншої половини і комерційним директором вказано Григорія Смітюка, який начебто живе у Києві.

Видання зазначає, що у Британії не потрібно підтверджувати особу, яка надалі буде значитись власником того чи іншого бізнесу.

Після реєстрації компанії запис про Сальдо у списку санкцій поповнився даними, зазначеними в установчих документах Grainholding Ltd. Це може означати, що британська влада знала про існування компанії і вважала дані про власника справжніми, зазначає газета.

Крім того, Grainholding Ltd спочатку була зареєстрована в будівлі, до якої, за словами представниці компанії, не мала відношення. Коли журналісти The Guardian розпочали розслідування, адреса у реєстрі змінилася.

Також читайте: Державний зрадник Сальдо розпорядився конфісковувати човни у мешканців Херсонщини для потреб російської армії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Сам би не відкрив. Є якась **** із адресою, котра допомагає....
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27.04.2023 16:26
+13
оце такі ті санкції.., це мабуть, тільки те, що спливло, а скільки такого, що не спливає...
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27.04.2023 16:28
+11
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27.04.2023 16:30
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27.04.2023 16:24 Відповісти
Є простіший варіант - **************************************************************************************.
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27.04.2023 16:26 Відповісти
а можна, знявши ширми - *******************, чому сосальдо ще не закобзонився?!
Але насправді це непорозуміння досить швидко вирішиться (я і про компанію і про кобзона)
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27.04.2023 16:43 Відповісти
Even better - "Fuck".
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27.04.2023 17:00 Відповісти
83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до п'ятого президента України, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.

Цей проросійський чиновник свого часу на російських телеканалах різко критикував учасників Євромайдану, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника було призначено Головою окупаційної адміністрації обласного центру.
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27.04.2023 21:36 Відповісти
Позитивне сальдо або бритиш-пердолиум...
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27.04.2023 16:24 Відповісти
Пхахахаха.
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27.04.2023 16:24 Відповісти
Оооо, а бігали ж тим, що того сальда підірвали, а воно падаль живіше всіх живих.
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27.04.2023 16:24 Відповісти
Сам би не відкрив. Є якась **** із адресою, котра допомагає....
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27.04.2023 16:26 Відповісти
Отаке собі сальто морталє і ти в Англіі .
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27.04.2023 16:28 Відповісти
Тільки в повній дупі на мінус один мільон баксів
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27.04.2023 18:11 Відповісти
оце такі ті санкції.., це мабуть, тільки те, що спливло, а скільки такого, що не спливає...
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27.04.2023 16:28 Відповісти
А що спливло? Якийсь дурник додав сосальду у співвласники - одразу всрав цим свою компанію із статутним капіталом в мільон баксів, тому що санкціі проти сосальда спрацювали на його компанію.
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27.04.2023 18:13 Відповісти
Ось вона, там ще якийсь Сміттюк із Києва....

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14490381/officers
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27.04.2023 16:29 Відповісти
этот гриша уже давно затерялся на просторах Евросоюза.
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27.04.2023 16:56 Відповісти
Якщо я правильно розумію, то цей Смітюк, скоріше насправді Смітюх, є відомим волинським бізнесменом, політиком -регіоналом. Лінк на Вікіпедію

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%8E%D1%85_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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27.04.2023 17:14 Відповісти
ви нє панімаєтє, єто другоє!
при цьому корупція ж тільки у нас...
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27.04.2023 16:29 Відповісти
Яка корупція?
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27.04.2023 17:02 Відповісти
100% это ему помогла рука или Зеленского или Ермака,. Только с их помощью он мог такое провернуть).
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27.04.2023 16:30 Відповісти
Нє, агрохімія клопотання (ходатайство) виписав для сосальдо в В.Британію, як для абрамовіча, що це корисні люди
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27.04.2023 17:03 Відповісти
Значит не зря его орденом "За заслуги" наградили. Еще тогда заменили в нем потенциал.)
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27.04.2023 17:11 Відповісти
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27.04.2023 16:30 Відповісти
якась невідома курка
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27.04.2023 17:00 Відповісти
"Какая разніца" Зе чи Z? Звучить майже однаково.
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27.04.2023 18:57 Відповісти
Гроші мабуть не пахнуть і навіть касапізмом не віддають
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27.04.2023 16:33 Відповісти
Не хвилюйтеся, Сальдо знайде своє бульдо. Кацапи його забаранять як спєрмоусова.
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27.04.2023 16:34 Відповісти
MsSkifia f873ab28 "забаранять як спєрмоусова".Респект! Дозвольте вкрасти?
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27.04.2023 21:38 Відповісти
Не думаю, що влада GB цьому сприяла, і не думаю, що закриє очі на цей офіс.
Подяка журналістам-розслідувачам.
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27.04.2023 16:41 Відповісти
То вiн вже тепер "предатель росii" - якщо в Англii вiдкрив фiрму?
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27.04.2023 16:42 Відповісти
Чого б це? У них вся верхівка так любить парашну *********, що максимально вивозить майно в закордон! Навпаки, скрєпно!
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27.04.2023 16:47 Відповісти
Та вони нiби мають перелiк " недружнiх країн".
UK там на почесному мicцi.
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27.04.2023 16:50 Відповісти
Це для оркобидла по тб.
Діточки провладних підарасів всі сидять по закордонам у власних квартірках, віллочках і доміках, і ніхто назад в радниє ***** чомусь повертатися не збирається, а у багатьох взагалі подвійне громадянство.
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27.04.2023 16:54 Відповісти
Зареєстрував, вніс гроші в уставний фонд, потім:
«Після реєстрації компанії запис про Сальдо у списку санкцій поповнився даними, зазначеними в установчих документах Grainholding Ltd.» Джерело: https://censor.net/ua/n3414833

компанія попала у санкцій список. Правильно зрозумів - у сосальдо мінус $1млн.? ))
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27.04.2023 16:43 Відповісти
Так. Розвели Британці Сальдо як лоха.... 🤣
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27.04.2023 19:57 Відповісти
да похер усім,,ось івсе,
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27.04.2023 16:43 Відповісти
Шановнi великобританьцi! Цей Сальдо вас також " предасть" - вiдкриє чергову фiрму у Францii.
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27.04.2023 16:45 Відповісти
Вижило падло....
А був час, коли тримав білет на концерт до кАбзона......шкода...ну нічого....
Все одно "приглашенный"....рано чи пізно все ЗБУДЕТЬСЯ!!!
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27.04.2023 16:45 Відповісти
Британці хитрі. Зараз ушльопок в їхні банки грошей накидає, а вони конфіскують....
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27.04.2023 16:49 Відповісти
Не конфіскують, а заморозять. Тобто, будуть прокручувати задарма.
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27.04.2023 16:54 Відповісти
Теж норм.
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27.04.2023 16:55 Відповісти
Нічого він не накидає, компанію просто додали в санкційний перелік, можна гасити світло і звільняти секретаршу.
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27.04.2023 18:09 Відповісти
не удивлюсь, если торгует зерном , украденным с оккупированных территорий....
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27.04.2023 16:53 Відповісти
А чим ще може торгувати фiрма з назвою : Grainholding Ltd ?
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27.04.2023 16:56 Відповісти
ключевое слово "украденным"
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27.04.2023 16:58 Відповісти
А я не здивуюсь, якщо торгує не тільки зерном, вкраденим з окупованих теріторій, але й зерном з неокупованих теріторій. Бо у темряві трюмів зерновозів важко розгледіти, з якої теріторії зернина...
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27.04.2023 17:01 Відповісти
Никто уже ничем не торгует, с момента зашквара об сосальдо.
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27.04.2023 18:08 Відповісти
Вважаю що здача нашого Півдня москалям не обійшлась без сосальдо і його грошей - "убедительно убедил офис президента не оказивать сопротивление чтоби избежать разрушений и жертв". Не знаю хто ще може думати що звичайний солдат відмовився підірвати міст, чи деактивувати мінне поле без команди на місці якогось високого чину
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27.04.2023 16:58 Відповісти
сосальдо... Беріть вище
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27.04.2023 17:06 Відповісти
Ні. Він вже потім «згодився», після окупації. Хтось не хотів «випливати» от і витягли сосльдо.
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27.04.2023 17:08 Відповісти
Пам'ятаю цьому зраднику усім Херсоном на лікування скидалися, а тем він міліонер. Добре натирив херсонського зерна.
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27.04.2023 17:05 Відповісти
У него еще и недвижимость в Киеве.
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27.04.2023 17:07 Відповісти
Хтось просрав 1 мільон баксів, цікаво, він свідомо сосальду собі вписав, чи його примусили?
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27.04.2023 18:07 Відповісти
сосальдо
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27.04.2023 18:12 Відповісти
Эта шарашкина контора зарегистрирована под номером 14490381, Сальдо себя назначил директором 17 ноября 2022, с указанием своего домашнего адреса как Херсон, ул Суворова 36, кв. 28. Свое гражданство указал как «гражданин Украины» (может, уже Зеле пора его лишить - или, «после победы разберемся?»). Второй гомик - Смитюх Григорий, 1961 года высера, указал свой адрес Киев, Тургеневская 52-58, кв 17 - тоже «гражданин Украины»! Оба ****** указали, что «живут» в Украине! Надо срочно ху@лу донести - как можно! посланник живодера и называет уже « по сраной русской конституции российскую территорию» украинской! Сальдо и ху@ла подставляет здесь же.
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27.04.2023 18:24 Відповісти
Если можно было бы остановить всё человечество хотя бы на минуту и заставить задуматься

над тем, на что оно променяло свою совесть, честь, порядочность, правду и любовь к ближнему,

на какие-то бумажки, под названием деньги, которые оно же и печатает?

В это невозможно поверить, но это чистая правда!
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27.04.2023 18:35 Відповісти
ДАаааа!! Это пипец! Убийца Херсона-имеет бизнес в Лондоне!???
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27.04.2023 18:47 Відповісти
Вже ні.
Це вам не в Україні де ФСБ у рясах з Лаври вигнати не можуть. Якщо потрапило у новини то компанії кінець.
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27.04.2023 19:59 Відповісти
Это же оно, падлюка, отбирало зерно у фермеров на Херсонщине, убивало их, а потом продавало и бабло оставляло в Великобритании.
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27.04.2023 19:28 Відповісти
Спалити його офіс, як мінімум
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27.04.2023 19:49 Відповісти
Изворотливая гнида... Ничто его не берет. Пока...🤔
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27.04.2023 19:54 Відповісти
Вже "взяло" якщо потрапив у новини Британії то кінець.
А рашисти ще спитають з нього бо "нє по рюсскі" виходить бізнес у ворожій "странє" .... час покаже.
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27.04.2023 20:01 Відповісти
Британська фірма офіційно торгує краденим зерном.
Скотленд-Ярд, Мі-6, уряд - вам не соромно?
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27.04.2023 20:09 Відповісти
А як таке могло статися пане Президенте? Можливо Ви і Ваш аппарат не допрацювали? Чи воно Вам не пече?
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27.04.2023 20:49 Відповісти
ермак с клоуном наверное в доле
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27.04.2023 22:45 Відповісти
Корупція зашкалює в Британії
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08.05.2023 19:12 Відповісти
 
 