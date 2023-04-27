Зрадник Сальдо відкрив компанію у Великій Британії попри санкції, - The Guardian
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Зрадник України, який став "тво голови Херсонської області" Володимир Сальдо відкрив аграрну компанію у Великій Британії. Раніше країна запровадила проти нього санкції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише The Guardian.
У червні 2022 року британський уряд заморозив активи Сальдо й заборонив йому в'їзд до країни. Попри це з листопада він значиться як власник компанії Grainholding Ltd з офісом у Лондоні, пише видання. Підприємство спеціалізується на вирощуванні та торгівлі зерном.
Статутний капітал організації – 1 млн фунтів. Сальдо обіймає посаду директора компанії, йому належить частка 50% організації. Власником іншої половини і комерційним директором вказано Григорія Смітюка, який начебто живе у Києві.
Видання зазначає, що у Британії не потрібно підтверджувати особу, яка надалі буде значитись власником того чи іншого бізнесу.
Після реєстрації компанії запис про Сальдо у списку санкцій поповнився даними, зазначеними в установчих документах Grainholding Ltd. Це може означати, що британська влада знала про існування компанії і вважала дані про власника справжніми, зазначає газета.
Крім того, Grainholding Ltd спочатку була зареєстрована в будівлі, до якої, за словами представниці компанії, не мала відношення. Коли журналісти The Guardian розпочали розслідування, адреса у реєстрі змінилася.
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Але насправді це непорозуміння досить швидко вирішиться (я і про компанію і про кобзона)
Цей проросійський чиновник свого часу на російських телеканалах різко критикував учасників Євромайдану, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.
І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника було призначено Головою окупаційної адміністрації обласного центру.
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14490381/officers
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%8E%D1%85_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
при цьому корупція ж тільки у нас...
Подяка журналістам-розслідувачам.
UK там на почесному мicцi.
Діточки провладних підарасів всі сидять по закордонам у власних квартірках, віллочках і доміках, і ніхто назад в радниє ***** чомусь повертатися не збирається, а у багатьох взагалі подвійне громадянство.
«Після реєстрації компанії запис про Сальдо у списку санкцій поповнився даними, зазначеними в установчих документах Grainholding Ltd.» Джерело: https://censor.net/ua/n3414833
компанія попала у санкцій список. Правильно зрозумів - у сосальдо мінус $1млн.? ))
А був час, коли тримав білет на концерт до кАбзона......шкода...ну нічого....
Все одно "приглашенный"....рано чи пізно все ЗБУДЕТЬСЯ!!!
над тем, на что оно променяло свою совесть, честь, порядочность, правду и любовь к ближнему,
на какие-то бумажки, под названием деньги, которые оно же и печатает?
В это невозможно поверить, но это чистая правда!
Це вам не в Україні де ФСБ у рясах з Лаври вигнати не можуть. Якщо потрапило у новини то компанії кінець.
А рашисти ще спитають з нього бо "нє по рюсскі" виходить бізнес у ворожій "странє" .... час покаже.
Скотленд-Ярд, Мі-6, уряд - вам не соромно?