Зрадник Сальдо відкрив компанію у Великій Британії попри санкції, - The Guardian

Зрадник України, який став "тво голови Херсонської області" Володимир Сальдо відкрив аграрну компанію у Великій Британії. Раніше країна запровадила проти нього санкції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише The Guardian.

У червні 2022 року британський уряд заморозив активи Сальдо й заборонив йому в'їзд до країни. Попри це з листопада він значиться як власник компанії Grainholding Ltd з офісом у Лондоні, пише видання. Підприємство спеціалізується на вирощуванні та торгівлі зерном.

Статутний капітал організації – 1 млн фунтів. Сальдо обіймає посаду директора компанії, йому належить частка 50% організації. Власником іншої половини і комерційним директором вказано Григорія Смітюка, який начебто живе у Києві.

Видання зазначає, що у Британії не потрібно підтверджувати особу, яка надалі буде значитись власником того чи іншого бізнесу.

Після реєстрації компанії запис про Сальдо у списку санкцій поповнився даними, зазначеними в установчих документах Grainholding Ltd. Це може означати, що британська влада знала про існування компанії і вважала дані про власника справжніми, зазначає газета.

Крім того, Grainholding Ltd спочатку була зареєстрована в будівлі, до якої, за словами представниці компанії, не мала відношення. Коли журналісти The Guardian розпочали розслідування, адреса у реєстрі змінилася.

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