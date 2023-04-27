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Новини Політика України
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волонтери (1208) Василевська-Смаглюк (62)

Понад 4 тисячі волонтерів офіційно зареєстровані в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

волонтеры

Реєстр волонтерів Державної податкової служби продовжує стрімко зростати. Станом на 19 квітня він включав 4,3 тисячі осіб.

Про це повідомила в телеграмі "слуга народу", членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Реєстр волонтерів. Станом на 19 квітня: 4,3 тисячі осіб включено до реєстру волонтерів; 1,6 тисячі осіб включено до реєстру спочатку 2023 року, що становить 37 % із загальної кількості", - повідомила вона.

Нагадаємо, реєстр волонтерів антитерористичної операції створено ще у 2014 році, проте до повномасштабного вторгнення у ньому було лише 320 осіб.

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У реєстрі волонтерів Державної податкової служби у 2022 році зареєструвались 2383 українців.

Реєстрація в Податковій дозволяє волонтерам не потрапити під оподаткування донатів, а також упереджує ризик потрапити під фінмоніторинг та зазнати блокування банківських рахунків через підозрілість операцій по картках.

Автор: Анна Судак
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..очередная база данных для гетьманцевх и ермаков.. русня будет довольна..
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27.04.2023 17:18 Відповісти
Скока стоит в реестр записаться? Ну чтобы "не потрапити під оподаткування донатів, а також упереджує ризик потрапити під фінмоніторинг"
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27.04.2023 17:21 Відповісти
Ну і в Шлях, напевне, легше потрапити ))
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27.04.2023 17:56 Відповісти
И добрая половина этих волонтёров ворюги!!
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27.04.2023 18:44 Відповісти
 
 