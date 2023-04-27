Окупанти в Криму знову проводять незаконні обшуки в будинках активістів, - Лубінець

Окупанти провели незаконні обшуки в будинках активістів Барі Барієва та Едема Ісмаїлова в Судаку. Причину обшуків не назвали.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Російські силовики зі зброєю та в масках сьогодні вранці увірвалися в помешкання кримськотатарських активістів у Судаку - Барі Барієва та Едема Ісмаїлова... Вилучили комп’ютери та телефони, протоколи обшуків родичам не залишили. Обох чоловіків забрали в "управління ФСБ" у Сімферополі.", - йдеться у повідомленні.

За словами Лубінця, РФ активізувала репресивну політику стосовно представників корінного народу Криму – кримських татар.

"У такий спосіб окупанти намагаються залякати і придушити український спротив жителів півострова. Лише за останні два місяці російські силовики провели більше десятка незаконних обшуків у будинках кримських татар", - зазначив він.

Лубінець також закликав міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії, посилити тиск на Росію, задля припинення нею грубих порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму та негайного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України.

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