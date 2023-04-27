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Окупанти в Криму знову проводять незаконні обшуки в будинках активістів, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,татари

Окупанти провели незаконні обшуки в будинках активістів Барі Барієва та Едема Ісмаїлова в Судаку. Причину обшуків не назвали.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ. 

"Російські силовики зі зброєю та в масках сьогодні вранці увірвалися в помешкання кримськотатарських активістів у Судаку - Барі Барієва та Едема Ісмаїлова... Вилучили комп’ютери та телефони, протоколи обшуків родичам не залишили. Обох чоловіків забрали в "управління ФСБ" у Сімферополі.", - йдеться у повідомленні. 

За словами Лубінця, РФ активізувала репресивну політику стосовно представників корінного народу Криму – кримських татар.

"У такий спосіб окупанти намагаються залякати і придушити український спротив жителів півострова. Лише за останні два місяці російські силовики провели більше десятка незаконних обшуків у будинках кримських татар", - зазначив він. 

Лубінець також закликав міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії, посилити тиск на Росію, задля припинення нею грубих порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму та негайного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України.

Також читайте: Росіяни незаконно утримують іспанського волонтера Калатаюда у СІЗО Сімферополя, його піддають тортурам, - Лубінець
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самої русні в Криму не повинно бути - не буде і обшуків.
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27.04.2023 19:09 Відповісти
Если крымских татар устраивает такое положение вещей, то почему это должно волновать нас?
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27.04.2023 19:17 Відповісти
 
 