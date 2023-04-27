ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації та закликала МКС розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

Відповідна резолюція прийнята на весняній сесії ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Резолюцію підтримали 87 голосами.

Член української делегації Олексій Гончаренко у себе зазначив, що термін геноцид щодо дій Росії вперше згадується в офіційному документі такого рівня.

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Також він зазначив, що Парламентська Асамблея вітає рішення Міжнародного Кримінального Суду щодо ордеру на арешт президента Росії Путіна, та Уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

"І це одне з найголовніших рішень ПАРЄ в цій резолюції. Не всі члени ПАРЄ є країнами, які ратифікували Римський статут. (Статут по якому виданий арешт Путіна). І саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн де Путін офіційно вважається підозрюваним у військових злочинах. Путін — розшукуємий військовий злочинець. Тепер це підтвердила і ПАРЄ", - підкреслив Гончаренко.

Інша членкиня української делегації, нардепка Євгенія Кравчук уточнила, що резолюція:

-наголошує, що факти депортації і насильницького переміщення українських дітей в РФ підпадають під дію Конвенції про геноцид 1948 року;

-вітає рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт російського диктатора Володимира Путіна і російської "дитячої омбудсменки" Марії Львової-Бєлової;

-підтримує необхідність документування, збору та оцінки доказів злочину геноциду;

-закликає Міжнародний кримінальний суд розглянути притягнення до відповідальності за злочин геноциду винних; закликає країни-учасниці розглянути можливість притягнення до відповідальності за всі злочини у національних судах;

-закликає негайно вжити заходів, щоб припинити депортацію українських дітей.