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ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ

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паре

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації та закликала МКС розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

Відповідна резолюція прийнята на весняній сесії ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Резолюцію підтримали 87 голосами.

Член української делегації Олексій Гончаренко у себе зазначив, що термін геноцид щодо дій Росії вперше згадується в офіційному документі такого рівня.

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Також він зазначив, що Парламентська Асамблея вітає рішення Міжнародного Кримінального Суду щодо ордеру на арешт президента Росії Путіна, та Уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

"І це одне з найголовніших рішень ПАРЄ в цій резолюції. Не всі члени ПАРЄ є країнами, які ратифікували Римський статут. (Статут по якому виданий арешт Путіна). І саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн де Путін офіційно вважається підозрюваним у військових злочинах. Путін — розшукуємий військовий злочинець. Тепер це підтвердила і ПАРЄ", - підкреслив Гончаренко.

Інша членкиня української делегації, нардепка Євгенія Кравчук уточнила, що резолюція:

-наголошує, що факти депортації і насильницького переміщення українських дітей в РФ підпадають під дію Конвенції про геноцид 1948 року;

-вітає рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт російського диктатора Володимира Путіна і російської "дитячої омбудсменки" Марії Львової-Бєлової;

-підтримує необхідність документування, збору та оцінки доказів злочину геноциду;

-закликає Міжнародний кримінальний суд розглянути притягнення до відповідальності за злочин геноциду винних; закликає країни-учасниці розглянути можливість притягнення до відповідальності за всі злочини у національних судах;

-закликає негайно вжити заходів, щоб припинити депортацію українських дітей.
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Топ коментарі
+6
Рашиські варвари прийшли знищити Україну і український народ ,тому цих злочинців і терористів треба знищувати де тільки можна ,бажаю "братскому народу " стільки біди як ви принесли на нашу землю ,ну а вся рашиська кліка разом з пропагандонами має бути засуджена за геноцид.
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27.04.2023 19:31
+3
Парламентська асамблея Ради Європи нaрештi навaжилaся назвaти злочин злочином 🤓
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27.04.2023 19:12
+1
"членкіня" - дівчина із страпоном
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27.04.2023 19:20
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Парламентська асамблея Ради Європи нaрештi навaжилaся назвaти злочин злочином 🤓
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27.04.2023 19:12 Відповісти
тільки все одно толку з цієї говорильні ніякого.
вони можуть ще резолюцією визнати планету Юпітер центром Сонячної системи, і ця резолюція буде точнісінько такою ж нікчемною, як і нинішня.
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27.04.2023 19:18 Відповісти
так, суд буде довгим. Так, це говорильня.
Порівняйте: тільки через ВІСІМ років суд в Гаазі визнав винними злочинців-виконавців в знищенні рейсу МН-17, і те ще не всіх, стосовно інших злочинців високопосадовців слідство продовжується.
Така вона, цивілізована судова процедура.
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27.04.2023 19:47 Відповісти
наслідки для визнаних злочинцями виконавців які? ніяких. про замовників ніхто навіть не вякнув нічого, хоча замовники всім добре відомі.
нікчемна ця "цивілізована судова процедура", нікчемна і безглузда, не підкріплена взагалі нічим.
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27.04.2023 20:01 Відповісти
а для Гаагзського трибуналу - це важливо!
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27.04.2023 19:44 Відповісти
Це дуже серьйозно. Але від слова "членкіня" чуття не помер від сміху..
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27.04.2023 19:16 Відповісти
"членкіня" - дівчина із страпоном
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27.04.2023 19:20 Відповісти
Не пались)
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27.04.2023 20:05 Відповісти
"членкиня" пишеться з великої літери
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27.04.2023 19:25 Відповісти
Рашиські варвари прийшли знищити Україну і український народ ,тому цих злочинців і терористів треба знищувати де тільки можна ,бажаю "братскому народу " стільки біди як ви принесли на нашу землю ,ну а вся рашиська кліка разом з пропагандонами має бути засуджена за геноцид.
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27.04.2023 19:31 Відповісти
чхал и клал путлер на ПАСЕ.
нет у них эффективных механизмов против кремлядских рашистов.
одна говорильня и болтология.
может вода и точит камень, но что к тому времени останется от Украины?
вся эта шушера типа пасе, оон и прочие паразиты задаются таким вопросом?
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27.04.2023 20:07 Відповісти
 
 