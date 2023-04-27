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Польща спростила правила ввезення дронів в Україну, - Мінекономіки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

mavic,мавік

З п’ятниці, 28 квітня, спрощується порядок експорту дронів із території Польщі в Україну.

Відповідне рішення, було ухвалено урядом Польщі у відповідь на прохання України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Згідно з рішенням міністра розвитку та технологій Польщі спільним дозволом для експорту БПЛА в Україну може скористатися будь-який суб'єкт, що має місцерозташування на території Польщі (комерційна або неприбуткова організація чи фізична особа). Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу під час експорту кожної партії дронів.

Дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених у розпорядженні. А саме - безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше ніж 1 година, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ у разі поривів вітру щонайменше 46,3 км/год.

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Зазначається, що рішення Польщі вкрай важливе для України тому, що саме в цій країні волонтери закуповують основні обсяги БПЛА.

Автор: Володимир Янченко
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в резніка весілля?
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27.04.2023 19:13 Відповісти
ПалЯниця.. проходь..
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27.04.2023 19:14 Відповісти
Параноїк.. проходь..
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27.04.2023 19:19 Відповісти
Та ти такий самий снайпер.. чого гигикаєшь..
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27.04.2023 19:21 Відповісти
Оце як раз до тебе..
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27.04.2023 19:20 Відповісти
Хтось хочаб чув що Польща нам не давала можливість це робити, окрім наших виродків в МО і таможні.
Скоти....
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27.04.2023 22:26 Відповісти
 
 