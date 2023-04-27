Польща спростила правила ввезення дронів в Україну, - Мінекономіки

З п’ятниці, 28 квітня, спрощується порядок експорту дронів із території Польщі в Україну.

Відповідне рішення, було ухвалено урядом Польщі у відповідь на прохання України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Згідно з рішенням міністра розвитку та технологій Польщі спільним дозволом для експорту БПЛА в Україну може скористатися будь-який суб'єкт, що має місцерозташування на території Польщі (комерційна або неприбуткова організація чи фізична особа). Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу під час експорту кожної партії дронів.

Дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених у розпорядженні. А саме - безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше ніж 1 година, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ у разі поривів вітру щонайменше 46,3 км/год.

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Зазначається, що рішення Польщі вкрай важливе для України тому, що саме в цій країні волонтери закуповують основні обсяги БПЛА.