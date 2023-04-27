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Влітку можливий дефіцит електроенергії, - Кудрицький
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Влітку може виникнути дефіцит електроенергії через наслідки російських обстрілів.
Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що дефіцит електроенергії є сезонним явищем. Зазвичай в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності.
"Але цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії", - сказав Кудрицький.
Топ коментарі
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+14 Evgeny N
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+12 Ksenia VB
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Будь ласка, зачекайте...
Вам же стільки допомоги прийшло! Здавалось, що повинно вже щось вирішуватись, щоб люди не потрапляли до лікарень з тепловим та сонячним ударом.
Ще не вистачало, щоб й влітку графіки повводили!
А холодильники? А прати? А митися людям як, коли вже отаке кажете?!
Ганьба.
То вакцинація, то графіки, то ще якась х..ня, задовбали вже.
А якщо уявити, скільки поруч живе квартирантів-ВПО, які совісті геть не мають, та коли неможна буде увімкнути хоча б вентилятор, тоді я взагалі не знаю, як цей жах можна буде перенести, коли на вулиці вулик, бігає та катається на ногокатак, які гирчать, нечате гелікоптер, самокати, футбол, страшне, що робиться у дворі, це буде якийся капець. Тому, в кого був інсульт, дуже важко переносити спеку, у приміщенні, де все нагрівається за день, та й здоровій людині також. Я не знаю, до чого вони нас доведуть, оці руководітєлі( Страшно уявити просто це все.
Може пояснить хто - де я помиляюсь?
Вся біда в тому, що "нєлохі" при владі нас вважають тими самими лохами, яких можна "розводить на бабло", що вони й роблять вже 4 роки...
- Ви створили аварійну ситуацію на дорозі!
- Як?? Я тільки з салону!
- У вас задні колеса замість передніх поставлені, а передні замість задніх!
Тут рубануло й мене..регіт..зановіс..кума розлючена..
Але суть одна: значно зменшене енергоспоживання. І проблема нестачі електроенергії - то проблема розподілу і доставки, за що платить кожен її споживач і на що виділяють кошти наші партнери.
"грабь рідна."
ахметов на дорогій субівартості енергії з своїх ТЕС заробляє мільярди в рік
і я не рахую його гроші
я констатую факти
укренерго має наддешеву енергію з АЕС, продає по такі ж ціні що й ахметов
але *****, отримує допомогу на ремонт
ГДЕ ДЕНЬГІ,,, ЗІН????