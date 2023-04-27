УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5156 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
7 583 33
електроенергія (1900) Укренерго (565) Кудрицький Володимир (68)

Влітку можливий дефіцит електроенергії, - Кудрицький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Влітку може виникнути дефіцит електроенергії через наслідки російських обстрілів.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Він зазначив, що дефіцит електроенергії є сезонним явищем. Зазвичай в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності.

"Але цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії", - сказав Кудрицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 700 млн євро отримало "Укренерго" на відновлення енергосистеми після російських ударів, - Кудрицький
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Та що ви кажете? Стільки часу вистачало, а тепер знову! Чи це такий вкид щоб знову затягнути пісню про підняття цін на електрику? Невже на експорті в Европу ахметка мало заробляє?
показати весь коментар
27.04.2023 19:36
+14
Може я чогось не розумію, але великі підприємства не працюють через ті ж ракетні обстріли. Споживання, здебільшого, це населення. Значить проблема в розподільчий мережі (доставка електрики до споживача). Куди ж ідуть кошти від "доставки", які ми всі платимо, і допомога від західних партнерів?
Може пояснить хто - де я помиляюсь?
показати весь коментар
27.04.2023 19:39
+12
тіки ж говорили про надлишок і його продаж у Європу
показати весь коментар
27.04.2023 19:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так і знала)) Все, вєнтіки та кондіки тепер хрєн включиш, прийдеться сидіти та потом обливатися чи що?
Вам же стільки допомоги прийшло! Здавалось, що повинно вже щось вирішуватись, щоб люди не потрапляли до лікарень з тепловим та сонячним ударом.
Ще не вистачало, щоб й влітку графіки повводили!
А холодильники? А прати? А митися людям як, коли вже отаке кажете?!
Ганьба.
показати весь коментар
27.04.2023 19:35 Відповісти
Зате хвалимось що на Європу продаємо..це почнуть як на початку війни - віялові відключення..насамперед, щоб підняти ціни на електрику..у нас електрики дома вручну вимикали..деякі залишали, там де квартири потрібних чи забашлявших.
показати весь коментар
27.04.2023 19:50 Відповісти
Доброго вечора) Уявляєте цей жах, якщо, не дай, Боже, вони почнуть над нами знущатися, як взимку, коли літом жарюка й магазини та інші працюючі приміщення почнуть вмикати генератори? Це буде капець остаточний.
То вакцинація, то графіки, то ще якась х..ня, задовбали вже.
А якщо уявити, скільки поруч живе квартирантів-ВПО, які совісті геть не мають, та коли неможна буде увімкнути хоча б вентилятор, тоді я взагалі не знаю, як цей жах можна буде перенести, коли на вулиці вулик, бігає та катається на ногокатак, які гирчать, нечате гелікоптер, самокати, футбол, страшне, що робиться у дворі, це буде якийся капець. Тому, в кого був інсульт, дуже важко переносити спеку, у приміщенні, де все нагрівається за день, та й здоровій людині також. Я не знаю, до чого вони нас доведуть, оці руководітєлі( Страшно уявити просто це все.
показати весь коментар
27.04.2023 20:12 Відповісти
Та що ви кажете? Стільки часу вистачало, а тепер знову! Чи це такий вкид щоб знову затягнути пісню про підняття цін на електрику? Невже на експорті в Европу ахметка мало заробляє?
показати весь коментар
27.04.2023 19:36 Відповісти
Рінатік яхту ніяк не закінчить...
показати весь коментар
27.04.2023 19:57 Відповісти
Може я чогось не розумію, але великі підприємства не працюють через ті ж ракетні обстріли. Споживання, здебільшого, це населення. Значить проблема в розподільчий мережі (доставка електрики до споживача). Куди ж ідуть кошти від "доставки", які ми всі платимо, і допомога від західних партнерів?
Може пояснить хто - де я помиляюсь?
показати весь коментар
27.04.2023 19:39 Відповісти
То інше. Як у нас відмазуються - а покажіть диплом енергетика, або електрика..мені так київенерго району відповідали)) доки на 1551 не поскаржилась..прикольну службу у Кличка зробили..можна скаржитись будь на що..
показати весь коментар
27.04.2023 19:54 Відповісти
Коли, років 25-30 тому, на дачу прийшли "інспектори" перевіряти правильність підключення до електромережі, то мало хто зрозумів, чому я реготав хвилин 10 після фрази одного з "інспекторів" про те, що "гусака" підведення треба розвернути догори, бо тоді "ток буде текти вниз і це зменшить електосоживання, бо йому не потрібно буде прикладати зусилля для підйому вгору" (майже дослівно).
Вся біда в тому, що "нєлохі" при владі нас вважають тими самими лохами, яких можна "розводить на бабло", що вони й роблять вже 4 роки...
показати весь коментар
27.04.2023 20:09 Відповісти
Це із серії, як мою куму років 20 назад даїшники на 100 баксов розвели..вона тільки авто з салону забрала, правам 3 доби..вона дюже лютовала, коли з неї спочатку іржали працівники салону, а потім я..приввд для штрафу:
- Ви створили аварійну ситуацію на дорозі!
- Як?? Я тільки з салону!
- У вас задні колеса замість передніх поставлені, а передні замість задніх!
Тут рубануло й мене..регіт..зановіс..кума розлючена..
показати весь коментар
27.04.2023 20:19 Відповісти
Ну чого ви так категорично - економія може буде в районі 0,01 % за рік (правда не земний а галактичний - ну то такоє ).
показати весь коментар
27.04.2023 21:01 Відповісти
Великі підприємства працюють, принаймні ті, що мають замовлення. На Заході так точно.
показати весь коментар
27.04.2023 20:30 Відповісти
Добре, поточню: здебільшого великі підприємства не працюють... (далі по тексту) Можна ще більше поточнити: ті великі підприємства, що й досі продовжують працбвати, здебільшого, працюють далеко не на 100%
Але суть одна: значно зменшене енергоспоживання. І проблема нестачі електроенергії - то проблема розподілу і доставки, за що платить кожен її споживач і на що виділяють кошти наші партнери.
показати весь коментар
27.04.2023 20:37 Відповісти
Ми не знаємо же реальної картини, наскільки скоротилися виробництво, які були пошкодження і що вже відновлено. Нам взагалі говорили, що проблеми скоріше будуть до кінця весни. Тобто тема маніпулятивна для тих, хто не в темі, а в темі реально вузьке коло осіб.
показати весь коментар
27.04.2023 20:46 Відповісти
так експортуємо ж в Европу?
показати весь коментар
27.04.2023 19:41 Відповісти
никогда такого не было, и вот опять такая неприятность
показати весь коментар
27.04.2023 19:43 Відповісти
ці яйця вже по 22...
показати весь коментар
27.04.2023 19:43 Відповісти
тіки ж говорили про надлишок і його продаж у Європу
показати весь коментар
27.04.2023 19:47 Відповісти
Чекаю на відмазку про війну, диряві провода, витік й втрата електрики..
показати весь коментар
27.04.2023 20:20 Відповісти
****,щось уже запланували.гниди.
показати весь коментар
27.04.2023 19:50 Відповісти
Підняття цін до економічнообгрунтованих. Думають, від 7 до 9 грн планують
показати весь коментар
27.04.2023 19:55 Відповісти
Так так, і завтра скажуть, що для того щоб не було дефіциту треба негайно підвищити тарифи)
показати весь коментар
27.04.2023 19:50 Відповісти
попытка обосновать рост тарифов
показати весь коментар
27.04.2023 19:51 Відповісти
коли вся енергетика країни вкрадена пдорасами ахмєтовими, каломойськими і суркісами-можливо все.
показати весь коментар
27.04.2023 19:55 Відповісти
А какая в Украине рыночная экономика? А в Украине она олигархическая. И рынок данных услуг будет такой же. Так чего же тогда все радовалась и хлопали в ладоши, когда им в уши вливали "прекрасность" рынка эл. энергии? И Газа тоже. Вот теперь и кушайТе.
показати весь коментар
27.04.2023 19:56 Відповісти
партія скаже "будемо грабувати"? - ми їй ґідно відповисимо...
"грабь рідна."
показати весь коментар
27.04.2023 19:56 Відповісти
а як так сталося???
ахметов на дорогій субівартості енергії з своїх ТЕС заробляє мільярди в рік
і я не рахую його гроші
я констатую факти
укренерго має наддешеву енергію з АЕС, продає по такі ж ціні що й ахметов
але *****, отримує допомогу на ремонт
ГДЕ ДЕНЬГІ,,, ЗІН????
показати весь коментар
27.04.2023 20:00 Відповісти
напёрсточники
показати весь коментар
27.04.2023 20:04 Відповісти
Шо АпятЬьь🤔🤔🤣
показати весь коментар
27.04.2023 20:19 Відповісти
як тільки європейські наглядачі за енерго сектором України підуть у відпуск, українські енерго аферисти тут же включать "дефіцит" електроенергії для українського народу
показати весь коментар
27.04.2023 20:29 Відповісти
Не поняв Недавно казали шо є надлишок та будуть продавати за кордон, а сьодня вже дефіцит...
показати весь коментар
27.04.2023 21:06 Відповісти
О, починається. Тільки відтермінували підвищення тарифів, так і шантаж знову почався. Підараси ахметівські.
показати весь коментар
27.04.2023 21:29 Відповісти
Источники иссякли? Или идет поготовка народа к повышению тарифа на э/э?
показати весь коментар
27.04.2023 21:41 Відповісти
При зельоних це буденність. За три місяці останнього кварталу 2019 вже зробили величезну дірку в бюджеті! Кризу в економіці ще до початку пандемії! І тепер, при постійних бравих рапортах про перевиробництво електроенергії вже декілька місяців, раптом нас радують такою новиною. І це при тому, що опалювального сезону ж не буде. А причина як завжди в грошах. Продаючи електроенергію в ЄС зельониє мають прибуток в чотири рази більше, ніж даючи її українцям. Це ж "кишенькові" грошики зельоним мимо контрольованої Заходом допомоги. Звідти стільки не привласниш!
показати весь коментар
27.04.2023 22:22 Відповісти
 
 