Конституційний Суд розпочав розгляд справи щодо єдиного громадянства в Україні
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Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання 99 народних депутатів щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції, у якій йдеться, що "в Україні існує єдине громадянство".
Про це інформує пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.
"Автори клопотання вважають, що потреба в офіційному тлумаченні статті 4 Конституції України "має важливе значення для розвитку і зміцнення України, як демократичної, соціальної, правової держави та недопущення прийняття законодавчих актів, які порушують конституційні принципи". У конституційному поданні народні депутати України зазначають, що законодавство України про громадянство встановлює заборону випадків множинного громадянства через встановлення процедури втрати громадянства України за рішенням Президента України. Однак, на їх переконання, дієвий механізм реалізації цього припису в Законі України "Про громадянство України‟ не передбачений.
Суддя-доповідач повідомив, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення обґрунтованого рішення Суд направив до низки органів державної влади, наукових установ, членів Науково-консультативної ради Конституційного Суду звернення щодо порушених у конституційному поданні питань з проханням висловити свої позиції. Зміст отриманих відповідей Суд дослідить на закритій частині пленарного засідання Великої палати.
Під час пленарного засідання Суд заслухав учасників конституційного провадження – представника суб’єкта права на конституційне подання, народного депутата України Олександра Бакумова, постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максима Дирдіна, представника Президента України у Конституційному Суді України Сергія Дембовського.
Свою позицію також висловили залучені учасники конституційного провадження – доктор юридичних наук, професор Володимир Василенко, члени Науково-консультативної ради Конституційного Суду: доктор юридичних наук, професор Олена Бориславська, доктор юридичних наук, професор Микола Козюбра, а також Голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко.
Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Їх друзі по кААліції, з опзж та "за майбутнє бабломойського", позафракційні та інше, не з одним громадянством. З приводу багаточисельних родичів, і говорити не варто.
ОПу тряхонути, там теж вивалиться не одне і не два. Хазяї "слуг".
так що на кожний крутий болт, знайдеться гайка....
2. Відповідно ч. 5 ст. 22 Земельного кодексу України землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватися у власність іноземцям, особам без громадянства.
3. Володимир Зеленський ініціює запровадження множинного громадянства для українців
ТОБІ ПРОДОВЖУВАТИ ?
P S
Чомусь на Цензорі пишуть що підсмажили ще декілька бурятів, а не пишуть росіян.
Купа етнічних українців виявилися зрадниками, купа етнічних українців зараз топить за московську секту, купа українців зараз вихали за межі й повертатись та воювати за свою країну не бажають бо страшно. І в цей же час купа етнічних росіян, громадян України, воюют в ВСУ за Україну.
Тільки громадянство.
Як вступну промову зеленського на Новий Рік читаю.
Годі казки розказувати - всі ситі цим зеленим лайном.
єдиним джерелом влади в Україні є народ,
це написано в конституції
коли помре останній в кого в свідотстві чи паспорті написано, громадянин україни
тоді діти бені, моні чи ще когось покажуть купчу, в якій буде чітко написано що саме він, вона чи воно, є власником України.
Ти хто по національності ?
То б то можливо ти удмурт який вважає своїми пращурами українців.
Зрозуміло
Тільки одне АЛЕ - в Австро Угорщину як в імперію входили десятки народів, ти який з них, чи знову національність не важлива.
Добре, запишемо мадяром.
Тому і мають по три громадянства!
повинні будувати сильну Україну і казах і удмурт і білорус з поляком. Пишатися
своєю національністю це природно і від Бога.
Ця нація (росіянє) і країна росія повинна перестати існувати, а Україна повинна
будуватися виключно на НАЦІОНАЛІСТИЧНОМУ фундаменті - повага до Бога,
родини, України.
Ще не бачив казаха який соромиться що в нього батьки казахи.
Ти мабуть закомплексована і загнана істота яка стидається своїх пращурів.
А є якісь конкретні пропозиції що робити із цією п'ятою графою у паспорті, крім того, що пишатися записом у неї, який продиктуєш паспортістці?
Читай уважно що тобі раніше написали.
Графу национальность в паспорте, ввели большевики , после государственного переворота...