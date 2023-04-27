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Новини Політика України
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громадянство (909) КС (1153)

Конституційний Суд розпочав розгляд справи щодо єдиного громадянства в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

кс

Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання 99 народних депутатів щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції, у якій йдеться, що "в Україні існує єдине громадянство".

Про це інформує пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"Автори клопотання вважають, що потреба в офіційному тлумаченні статті 4 Конституції України "має важливе значення для розвитку і зміцнення України, як демократичної, соціальної, правової держави та недопущення прийняття законодавчих актів, які порушують конституційні принципи". У конституційному поданні народні депутати України зазначають, що законодавство України про громадянство встановлює заборону випадків множинного громадянства через встановлення процедури втрати громадянства України за рішенням Президента України. Однак, на їх переконання, дієвий механізм реалізації цього припису в Законі України "Про громадянство України‟ не передбачений.

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Суддя-доповідач повідомив, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення обґрунтованого рішення Суд направив до низки органів державної влади, наукових установ, членів Науково-консультативної ради Конституційного Суду звернення щодо порушених у конституційному поданні питань з проханням висловити свої позиції. Зміст отриманих відповідей Суд дослідить на закритій частині пленарного засідання Великої палати.

Під час пленарного засідання Суд заслухав учасників конституційного провадження – представника суб’єкта права на конституційне подання, народного депутата України Олександра Бакумова, постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максима Дирдіна, представника Президента України у Конституційному Суді України Сергія Дембовського.

Свою позицію також висловили залучені учасники конституційного провадження – доктор юридичних наук, професор Володимир Василенко, члени Науково-консультативної ради Конституційного Суду: доктор юридичних наук, професор Олена Бориславська, доктор юридичних наук, професор Микола Козюбра, а також Голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко.
Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+13
там у всех судей по три гражданства))))))))))
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27.04.2023 20:25
+9
Та й "слуги" невідомо, якому наріду слугують, враховуючи, що у них не одне громадянство. Америка, Європа. Мордор. Ізраїль.
Їх друзі по кААліції, з опзж та "за майбутнє бабломойського", позафракційні та інше, не з одним громадянством. З приводу багаточисельних родичів, і говорити не варто.
ОПу тряхонути, там теж вивалиться не одне і не два. Хазяї "слуг".
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27.04.2023 20:30
+8
ЩЕ СКАЖІТЬ ЯКОГО ХРЄНА У СВІДОЦТВІ ПРО НАРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПРИБРАЛИ ГРАФУ НАЦІОНАЛЬНСТЬ.
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27.04.2023 20:26
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Ну, у Бени, если шо, минимум три гражданства.....
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27.04.2023 20:16 Відповісти
Та й "слуги" невідомо, якому наріду слугують, враховуючи, що у них не одне громадянство. Америка, Європа. Мордор. Ізраїль.
Їх друзі по кААліції, з опзж та "за майбутнє бабломойського", позафракційні та інше, не з одним громадянством. З приводу багаточисельних родичів, і говорити не варто.
ОПу тряхонути, там теж вивалиться не одне і не два. Хазяї "слуг".
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27.04.2023 20:30 Відповісти
Якщо Ви уважно читали статтю, то там є формулювання, множинного громадянства,
так що на кожний крутий болт, знайдеться гайка....
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27.04.2023 21:44 Відповісти
Ничего не понял,но было интересно из-за одной фразы- "рішення президента"...
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27.04.2023 20:17 Відповісти
1. Конституція України (ст. 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство - тільки громадянство України.

2. Відповідно ч. 5 ст. 22 Земельного кодексу України землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватися у власність іноземцям, особам без громадянства.

3. Володимир Зеленський ініціює запровадження множинного громадянства для українців
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27.04.2023 20:34 Відповісти
Я в шоке,с моей стороны пост- сарказм...)
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27.04.2023 21:27 Відповісти
там у всех судей по три гражданства))))))))))
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27.04.2023 20:25 Відповісти
ЩЕ СКАЖІТЬ ЯКОГО ХРЄНА У СВІДОЦТВІ ПРО НАРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПРИБРАЛИ ГРАФУ НАЦІОНАЛЬНСТЬ.
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27.04.2023 20:26 Відповісти
«Національність»- це вигадка комуністів для СРСР.Як поняття «національність» може існувати в ********* світі? Існує поняття нації. Нації з громадянами різних етнічних походжень.
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27.04.2023 20:37 Відповісти
Національність це Українець, удмурт, бурят, вєтнамець, китаєць, нігерієць, американець, англієць, німець і далі.
ТОБІ ПРОДОВЖУВАТИ ?
P S
Чомусь на Цензорі пишуть що підсмажили ще декілька бурятів, а не пишуть росіян.
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27.04.2023 20:42 Відповісти
Навіщо вона потрібна і що повинна показати ця графа? Поділити людей на сорти як при "совку"?
Купа етнічних українців виявилися зрадниками, купа етнічних українців зараз топить за московську секту, купа українців зараз вихали за межі й повертатись та воювати за свою країну не бажають бо страшно. І в цей же час купа етнічних росіян, громадян України, воюют в ВСУ за Україну.
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27.04.2023 20:59 Відповісти
Поміняй методичку і не свисти про свої "купи", зліплені у фсб.
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27.04.2023 21:31 Відповісти
Яке фсб, ти подивись хоча б на прізвища зрадників, чи російських вояків. Окрім суто руськіх, беларусів, євреїв через одного: "ко", "ук", "ій" та інщі українські прізвища.
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27.04.2023 21:43 Відповісти
Практично все твоє кодло москвороте, валянку. Саме це і є годовною ознакою, а не прізвище.
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27.04.2023 21:48 Відповісти
Щодо "нігерійців" - ти "загнув" У Нігерії живуть не тільки кілька народів зі своєю мовою та культурою але й з різними релігіями Порівняно з Нігерією Україна - майже моноетнічна країна
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27.04.2023 21:04 Відповісти
То до прикладу, ніхто глибоко не копає і не знає що там в Нігерії, а принцип пишатися своїми корнями це нормально і від Бога, виключення кацапи - росіян у природі не існує, є нащадки народів меря, мокша, карелів, хантів, іжора, вепси і інших фіноугорських племен.
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27.04.2023 21:12 Відповісти
Національність дитини ніколи в свідоцтві і не писали, тому що це питання самоідентифікації, яке новонароджена дитина не в змозі вирішити. Вписувалась у свідоцтво тільки п'ята графа батьків з їх паспортів, цю графу прибрали не із свідоцтв, а із паспортів, бо в совку її додавали у паспорт із метою пригнічення за національною ознакою.
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27.04.2023 21:15 Відповісти
ти ще євреям скажи, що їх камунізди вигадали.
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28.04.2023 21:40 Відповісти
В канадському паспорті у всіх у пункті "Nationality" у всіх відмітка "CANADIAN"
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27.04.2023 21:04 Відповісти
Як і у Кацапії - всі 100 націй Кацапії це росіяне.
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27.04.2023 21:08 Відповісти
Пункт "Nationality" означає громадянство, а ні етнічну приналежність. Всі канадці, окрім аборигенів, переважно походять від євроазійських та африканських етносів.
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27.04.2023 21:27 Відповісти
До того і йдемо - зі всіх націй зробити один нарот як у совку.
Тільки громадянство.
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27.04.2023 21:31 Відповісти
Є тільки нюанс. У нас "один народ" це звичайні українці, а в совку це були фейкові "совкєти"
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27.04.2023 21:42 Відповісти
Ну якщо один нарот це українці з об'єднуючою культурою, а згодом і єдиною мовою - то це не дуже й погано. Можливо навіть у можновладців з'явиться почуття відповідальності за країну, а не відношення як до території де можна паразитувати.
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27.04.2023 21:56 Відповісти
Ну якщо один нарот це українці з об'єднуючою культурою, а згодом і єдиною мовою - то це не дуже й погано. Можливо навіть у можновладців з'явиться почуття відповідальності за країну

Як вступну промову зеленського на Новий Рік читаю.
Годі казки розказувати - всі ситі цим зеленим лайном.
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27.04.2023 21:58 Відповісти
В тебе є якісь конкретні пропозиції що робити із цією п'ятою графою у паспорті, крім того, що пишатися записом у неї, який продиктуєш паспортістці?
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27.04.2023 22:00 Відповісти
Да мені пох що ти там читаєш. Ти звичайний невіглас, або взагалі кацапський провокатор. Якби ж з окопа дописував, але такі як ти будут жовчю плюватись тільки з безпечного місця.
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27.04.2023 22:12 Відповісти
Подоляцький, ти на форумі рареєструвався вчора, а ще комусь тут про ботів розказуєш
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27.04.2023 22:28 Відповісти
А я раніше за тебе зареєструвалась, але повність підтримую San Sanych.
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28.04.2023 15:11 Відповісти
Підтримуй і надалі
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28.04.2023 15:17 Відповісти
А це тобі решта
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28.04.2023 15:27 Відповісти
Читай вище Sciurus vulgaris 😅
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28.04.2023 15:37 Відповісти
бо нас роблять фізичними особами
єдиним джерелом влади в Україні є народ,
це написано в конституції
коли помре останній в кого в свідотстві чи паспорті написано, громадянин україни
тоді діти бені, моні чи ще когось покажуть купчу, в якій буде чітко написано що саме він, вона чи воно, є власником України.
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27.04.2023 21:14 Відповісти
Тому в паспорті треба вказувати хто ти при народженні - єврей, українець або казах.
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27.04.2023 21:17 Відповісти
В паспорті в совку вказували не "хто ти при народженні", а ким ти себе самоідентифікуєш при отриманні паспорту.
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27.04.2023 21:20 Відповісти
Тільки такий як ти соромиться своєї національності.
Ти хто по національності ?
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27.04.2023 21:32 Відповісти
А тобі, я так розумію, треба в паспорті прописати чорним по білому, а то можеш змоскалітися випадково? 😅
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27.04.2023 21:47 Відповісти
Я самоідентифікуюсь, як українець

То б то можливо ти удмурт який вважає своїми пращурами українців.
Зрозуміло
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27.04.2023 21:56 Відповісти
Скоріше австро-угорець, бо якщо шукати в моєму роді неукраїнців, то це батько прапрабки Августи Карловни.
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27.04.2023 22:03 Відповісти
Нарешті народили, блд.
Тільки одне АЛЕ - в Австро Угорщину як в імперію входили десятки народів, ти який з них, чи знову національність не важлива.
Добре, запишемо мадяром.
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27.04.2023 22:06 Відповісти
Нічо, що це тільки 1/16 моїх коренів, а 15/16 з Дніпропетровщини? 🤣
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27.04.2023 22:10 Відповісти
Щє раз для тупих - я самоідентифікуюсь, як українець. І дуже чудово, що ніякі довбоклюї типу тебе не можуть мене якось інакше "записати". 😉
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27.04.2023 22:11 Відповісти
Що за треш ви тут ретранслюєте?
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28.04.2023 07:41 Відповісти
СТАРЕ СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ
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28.04.2023 02:17 Відповісти
цей проституційний суд давно пора розігнати і пересадити.. толку-як з козла молока
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27.04.2023 20:27 Відповісти
В тому то йріч! Статя про заборону є,а покараня нема!
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27.04.2023 20:32 Відповісти
Статяє,а покараня - нема!
Тому і мають по три громадянства!
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27.04.2023 20:34 Відповісти
Нагадайте яке рішення конституційний суд України, за час свого існування прийняв на користь України ?
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27.04.2023 20:34 Відповісти
В шкільному курсі з правознавства записано, що КСУ тлумачить чи відповідають закони нормам конституції. Там жодного слова про якісь рішення.
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27.04.2023 20:50 Відповісти
До рецедивіста ********* практично всі рішення КСУ були на користь Конституції та суспільства
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28.04.2023 07:46 Відповісти
Громадянство має бути одне, а от паспортів(дозволів) на проживання у інших країнах - скільки влізе, без прийняття їхного громадянства.
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27.04.2023 20:55 Відповісти
Я за вказування національності у Свідоцтві про народження України - всі нації
повинні будувати сильну Україну і казах і удмурт і білорус з поляком. Пишатися
своєю національністю це природно і від Бога.

Ця нація (росіянє) і країна росія повинна перестати існувати, а Україна повинна
будуватися виключно на НАЦІОНАЛІСТИЧНОМУ фундаменті - повага до Бога,
родини, України.
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27.04.2023 21:06 Відповісти
ну будуть ці казахи і удмурти вказувати, що вони всі українці - тобі що з того?)
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27.04.2023 21:18 Відповісти
Як що вони такі дебіли як ти, то будуть.
Ще не бачив казаха який соромиться що в нього батьки казахи.
Ти мабуть закомплексована і загнана істота яка стидається своїх пращурів.
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27.04.2023 21:52 Відповісти
Ну ти щє багато чого у своєму молодому житті не бачив

А є якісь конкретні пропозиції що робити із цією п'ятою графою у паспорті, крім того, що пишатися записом у неї, який продиктуєш паспортістці?
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27.04.2023 22:05 Відповісти
Був би ти єврей, то ще ладно, а так лайно по форуму розмазуєш.
Читай уважно що тобі раніше написали.
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27.04.2023 22:08 Відповісти
Ну крім твоїх галюнів про мої відчуття до моїх родичів поки нового нічого нема)
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27.04.2023 22:13 Відповісти
Цікаво,як судді вирішили б питання двох або трьох дружин?
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27.04.2023 22:52 Відповісти
В демократических странах , отсутствует графа национальность...
Графу национальность в паспорте, ввели большевики , после государственного переворота...
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28.04.2023 01:22 Відповісти
Убедился много раз за 30 лет--- нам конституция не нужна. Она не работает абсолютно, никто ее не читал. Есть одна страна где ее нет и не было--- Англия. Но там соблюдают законы все и всем обществом уже тысячу лет. На фоне подобного конституционный суд профанация и вредительство.
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28.04.2023 08:05 Відповісти
Моногромадянство - це атавізм
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28.04.2023 15:19 Відповісти
 
 