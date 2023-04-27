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житло (469) переселенці (514) Верещук (605) руйнування (185)

Внаслідок російської агресії у 2,5 млн громадян України житло зруйновано або пошкоджено, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро,руйнування

Внаслідок російської агресії у 2,5 млн громадян України житло зруйновано або пошкоджено, у понад 170 тисяч людей - повністю зруйноване.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли ми говоримо про зруйноване чи пошкоджене житло, то таких людей 2,5 млн - це велика кількість. Коли ми говоримо про повністю зруйноване житло, те, що на сьогодні є в реєстрі (Реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна - ред.), - це 170 тис. людей. І це не враховуючи тимчасово окуповані території, де ми ще не можемо порахувати зруйноване житло", - сказала Верещук.

Міністр додала, що на сьогодні 200 тис. громадян мешкають у місцях компактного проживання. За словами чиновниці, в Україні є достатні можливості для надання тимчасового житла евакуйованим. Зокрема, на сьогодні побудовано 25 модульних містечок, де проживає близько 5 тисяч людей.

Водночас Верещук наголосила, що потрібно шукати інші форми влаштування людей, які "будуть давати найбільшу соціалізацію, найбільшу адаптацію". Ще одним викликом, на її думку, є працевлаштування переселенців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні майже 7 млн переселенців, 4,8 млн із них зареєстровані, - Верещук

"З числа працездатного населення з-поміж ВПО у нас 66% не мають роботи... Ми розуміємо, що саме державі треба докладати зусиль, шукати інструменти для працедавців. Нам треба знайти можливості перекваліфікувати людей, які не мають можливості зробити це за власний рахунок. Для цього у нас діє програма ваучерів. Ми докладаємо зусиль, щоб розширити її, щоб цього року 10 тис. ВПО отримали перекваліфікацію за рахунок держави", - сказала віцепрем'єр.

Наразі в Україні офіційно зареєстровано 4 857 200 внутрішньо переміщених осіб.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Мразь за Херсон будешь отвечать!
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27.04.2023 21:16
+11
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27.04.2023 21:22
+8
Зеленое животное радуется чтоли.
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27.04.2023 21:14
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А у мене холодильник згорів і два телека.. і стіралка два тижні тому. Але то не касапи, то тьоща.. до речі, а може вона за касапів??
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27.04.2023 21:14 Відповісти
повезло что ты жив...)
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27.04.2023 22:11 Відповісти
Моя улюблена Ісландія..) я от також радий що тебе ніде не затовптали...))
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27.04.2023 22:14 Відповісти
Тебе що в полон брали?? Чи від військомвту в соціальних мережах переховуєшься???
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27.04.2023 22:16 Відповісти
хочешь взять интервью...?
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27.04.2023 23:26 Відповісти
сколько раз тебя Админ топтал - но ты как не убиваемый микроб...
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27.04.2023 23:24 Відповісти
Ото і куя забий.. правди не спинити.. Ти краще задумайся, а він хоч раз сказав щось не те...
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27.04.2023 23:28 Відповісти
на тебя забить...? да нах ты кому троллятина нужен...?\пост риторический...\
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27.04.2023 23:33 Відповісти
Это ты риторический.. а смотря на твои имбецильные выходки десятилетиями,сомневаюсь що ти взагалі людина розумна і не на касапії зроблена.
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27.04.2023 23:44 Відповісти
Туловище, на землю опустись.. президента в себе включаешь, гомодрил ты орангутангом сделанный..
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27.04.2023 23:46 Відповісти
Гамно.. ты чё заглохло?? На ночь глядя не так весело тебе стучится?? ******* ты наверное гамно уже всех..
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27.04.2023 23:57 Відповісти
Полный ноль эта Верещук.
причем в любой сфере.

Что была мерой,
Что пером ( вице премьером),
что министром обороны…

мерзкая и наглая.
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27.04.2023 22:47 Відповісти
Зеленое животное радуется чтоли.
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27.04.2023 21:14 Відповісти
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27.04.2023 21:16 Відповісти
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27.04.2023 21:20 Відповісти
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27.04.2023 21:22 Відповісти
Мразь за Херсон будешь отвечать!
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27.04.2023 21:16 Відповісти
вийміть парасольку з її жо-пи і дайте в руку .. або навпаки
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27.04.2023 21:16 Відповісти
************ на мітлі парасольці.
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27.04.2023 21:17 Відповісти
Потвора 🤮🤮🤮
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27.04.2023 21:20 Відповісти
Знову зелена каракатися виповзла!
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27.04.2023 21:28 Відповісти
Знов вилізло...
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27.04.2023 21:29 Відповісти
А "шатли" в Крим то хоч їздять через розмінований Чонгар? І ще вистачає совісті щось патякати? Це ви "слугим" довели народ до такого стану, звичайно після кацапів. Замість ракет будували дороги і результат не забарився.
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27.04.2023 21:31 Відповісти
Взагалі без совісті і емпатії. Що ж це за особливий вид біороботів підібрався? Як вона може коментувати те, до чого приклалася?
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27.04.2023 21:58 Відповісти
Шановна, викупіть квадратні метри в недобудовах Києва!!!
Столиця України перетворився на кладовище недобудов!!! Вільні площі дерибанять кооперативи, ставленики Кличко, КМДА, та створили схеми які унеможливлюють отримання права власності.
Проведіть нарешті аудит вільних площ та добудуйте!!!
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27.04.2023 22:12 Відповісти
Цензор, просимо не згадувати про цю курву. Не псуйте настрій на ніч, прошу.
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27.04.2023 22:20 Відповісти
Нє, якщо її десь в асфальт випадково закатають, то нехай порадують.
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27.04.2023 23:20 Відповісти
 
 