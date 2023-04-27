Внаслідок російської агресії у 2,5 млн громадян України житло зруйновано або пошкоджено, - Верещук

Внаслідок російської агресії у 2,5 млн громадян України житло зруйновано або пошкоджено, у понад 170 тисяч людей - повністю зруйноване.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли ми говоримо про зруйноване чи пошкоджене житло, то таких людей 2,5 млн - це велика кількість. Коли ми говоримо про повністю зруйноване житло, те, що на сьогодні є в реєстрі (Реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна - ред.), - це 170 тис. людей. І це не враховуючи тимчасово окуповані території, де ми ще не можемо порахувати зруйноване житло", - сказала Верещук.

Міністр додала, що на сьогодні 200 тис. громадян мешкають у місцях компактного проживання. За словами чиновниці, в Україні є достатні можливості для надання тимчасового житла евакуйованим. Зокрема, на сьогодні побудовано 25 модульних містечок, де проживає близько 5 тисяч людей.

Водночас Верещук наголосила, що потрібно шукати інші форми влаштування людей, які "будуть давати найбільшу соціалізацію, найбільшу адаптацію". Ще одним викликом, на її думку, є працевлаштування переселенців.

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"З числа працездатного населення з-поміж ВПО у нас 66% не мають роботи... Ми розуміємо, що саме державі треба докладати зусиль, шукати інструменти для працедавців. Нам треба знайти можливості перекваліфікувати людей, які не мають можливості зробити це за власний рахунок. Для цього у нас діє програма ваучерів. Ми докладаємо зусиль, щоб розширити її, щоб цього року 10 тис. ВПО отримали перекваліфікацію за рахунок держави", - сказала віцепрем'єр.

Наразі в Україні офіційно зареєстровано 4 857 200 внутрішньо переміщених осіб.