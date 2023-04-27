Єврокомісія у червні оцінить прогрес України у реформах, - Маасікас

У червні цього року Єврокомісія має оцінити прогрес України у реформах, необхідних для переговорів про членство у ЄС.

Про це сказав посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

"Цього року буде два звіти. Перший – це усна оцінка і вона відбудеться в червні щодо виконання Україною семи рекомендацій Євросоюзу, яку були надані під час отримання статусу кандидата", – сказав Маасікас.

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Він додав, що другий звіт, котрий мають оприлюднити восени, стосуватиметься політики розширення ЄС. Цього року він вперше стосуватиметься України.

"Але перше і більш важливе зараз – це усна оцінка в червні і тут не можна втрачати час", – наголосив посол.

Матті Маасікас додав, що Україна знає очікування ЄС: ухвалення закону про рекламу, відновлення електронного декларування майна, перегляд законів про Конституційний суд та відмивання грошей, формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.