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членство в ЄС (925) Матті Маасікас (124)

Єврокомісія у червні оцінить прогрес України у реформах, - Маасікас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

маасікас

У червні цього року Єврокомісія має оцінити прогрес України у реформах, необхідних для переговорів про членство у ЄС.

Про це сказав посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua

"Цього року буде два звіти. Перший – це усна оцінка і вона відбудеться в червні щодо виконання Україною семи рекомендацій Євросоюзу, яку були надані під час отримання статусу кандидата", – сказав Маасікас.

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Він додав, що другий звіт, котрий мають оприлюднити восени, стосуватиметься політики розширення ЄС. Цього року він вперше стосуватиметься України.

"Але перше і більш важливе зараз – це усна оцінка в червні і тут не можна втрачати час", – наголосив посол.

Матті Маасікас додав, що Україна знає очікування ЄС: ухвалення закону про рекламу, відновлення електронного декларування майна, перегляд законів про Конституційний суд та відмивання грошей, формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
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Топ коментарі
+5
Прогрес - це коли народ в країні відчуває, а не купка мордоворотів при владі.
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27.04.2023 22:08
+4
І не забудьте по шиї зеленим надавати за про**би!
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27.04.2023 21:41
+4
Пане Маасікас , всім відомо що Зеленський неврівноважена обіженка , не дратуйте його самим словом " реформи " ))
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27.04.2023 21:43
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І не забудьте по шиї зеленим надавати за про**би!
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27.04.2023 21:41 Відповісти
Рехвормы прогрессируют, но клиент пока жив. Назло всем.
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27.04.2023 21:41 Відповісти
А може для початку оцінити прогрес всього освіту в протистоянні рашизму? А оцінювати нічого. Тому що регрес.
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27.04.2023 21:43 Відповісти
Так все ж забо згорнуто або згортається.
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27.04.2023 21:43 Відповісти
Пане Маасікас , всім відомо що Зеленський неврівноважена обіженка , не дратуйте його самим словом " реформи " ))
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27.04.2023 21:43 Відповісти
нуль - зеро прогреса у реформах
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27.04.2023 21:43 Відповісти
боюсь, цифри нас не порадують
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27.04.2023 21:45 Відповісти
РЕФОРМЫ В РАЗГАРЕ АХМЕТОВ ТОЛЬКО ЗА МАРТ ЗАРАБОТАЛ НА СХЕМАХ С «ЭНЕРГОАТОМОМ » МИЛЛИАРД ГРИВЕН.. .. ПОРА ПОДЫМАТЬ ТАРИФЫ НЕ ТО ЭНЕРГОАТОМ ПО МИРУ ПОЙДЕТ
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27.04.2023 21:48 Відповісти
В Україні під реформами зазвичай розуміють зростання тарифів, цін, акцизів, податків та інших поборів. Відтак, на думку ЗЕкоманди реформи доволі успішні (якраз задумали нову підвищивши тариф на електроенергію). У єврокомісії під реформами розуміють зовсім інші речі, але мабуть, особливо не чіплятимуться через співчуття до українців, відтак, трохи покритикують та дадуть рекомендації на майбутнє. У мирний час цих брехливих "реформаторів" вже б давно послали куди подалі...
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27.04.2023 21:55 Відповісти
То так, ціни на комуналку та електрику підігнати встигнемо. А на продукти харчування по деяким позиціям вже й перегнали! На випередження йдемо! Хєрня з зарплатнями й соціалками, але то пусте. Головне годуємо мокшанських полонених так, як своїх не годуємо! Можна порівняти середню, чи мінімальну зп, або пенсію з утриманням одного полоненого! А ще, що вкрали роботу у сліпих - виготовлення подарункових пакетів, ще й зп в євро нараховуємо!
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27.04.2023 22:09 Відповісти
У нас субсідій немає, тому скопичився деякий борг за ГАЗ. Нам прийшов лист від НАФТОГАЗУ, щоб ми у 7-денний строк оплатили борг, у противному випалдку на нас подадуть до суду, щоби захистити СВОЇ ПРАВА! Це сьогодні прктично, під час ВІЙНИ!
Лічільника в нас також немає.
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27.04.2023 22:37 Відповісти
В мене практично за все заборгованість, бо мене "безплатно" лікували не від тієї хвороби. Не від ковіду та його наслідків, а проводили хімеотерапію)) "вилікували" невиліковну хворобу)) витрати на все покрили б й борги за комуналку і на пару років наперед можна було б сплатити. Колектори теж мозок виїдають. І номер мобільного нарили. І війна їм не заважає..
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27.04.2023 22:55 Відповісти
Если комиссия оценит прогресс на хорошо, то у некоторых будет все равно плохо. А если на хорошо с +, то у них будет инфаркт.
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27.04.2023 22:02 Відповісти
Прогрес - це коли народ в країні відчуває, а не купка мордоворотів при владі.
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27.04.2023 22:08 Відповісти
Народ теж відчуває..але протилежне
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27.04.2023 22:10 Відповісти
100%
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27.04.2023 22:11 Відповісти
Відмивання грошеи - тут мабуть ми впереді всієі планети .
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27.04.2023 22:12 Відповісти
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27.04.2023 23:08 Відповісти
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27.04.2023 23:11 Відповісти
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27.04.2023 23:13 Відповісти
В Украине запредельная коррупция под руководством Ермака, и тотальное предательство Зеленским. Сборище "слуг" пытается уничтожить Украину.
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28.04.2023 00:02 Відповісти
Огласите весь список, по ЖАЛуйста!
*Реформы армии -
1.усиление ответственности (перепечатали размеры штрафов, количество дней вахт и увеличение сроков криминального наказания),
2. внедрение военных администраций вместо местных органов управление(при чём не все регионы были под оккупацией),
3.до сейчас нет законов об осовобожденных с плена (нет возможности демобилизации), весит также закон о срочниках, о тех кто на фронте больше 1,5года без ротации. Статусов на придумали, хотят убрать пожизненные льготы ветеранам и.тп
4. Создание Гвардий на основе МВС, а не ЗСУ. При чём закон об легализации прав на владение оружием крутят с 2014 года и смысла не видно. Хотя монастырский четко опрос сделал ! То есть важно внедрить военную полицию, вместо возможности самозащиты. Сейчас снова реестр хотят оставить МВС. По норм незащищённым данным приходили враги и убивали владельцев с этих реестров, и коррупция по согласований тоже зашкаливает.
*Реформы медицины -
Тут нечего перечислять страшную бабу заменил и испуганный Ляшко. Который с удовольствием принимает любую позицию. Карантин - всем маски, все контролируйте у кого есть справки итп. Вакцинация - всем колите, а если будет не эффективно то нам за эту пустышку вернут деньги. Ну что, что то вакцины вот вот нужно утилизировать за бешеные деньги. Нам важно, что вы согласны и на доверяете. Поэтому боремся с рецептами что бы не было самолечения! Гос учреждения вытеснят частные клиники. Под это уже много бамажек подготовили, ждут когда это кинуть в толпу...
*Образование. Министры плагиат узаконили.
Думаю, та же бабка сидит в библиотеке Вернадского у которой п*здят подлинники нашей истории и продают коллекционерам. На охранника там денег вряд-ли нашли, там арка есть)))
Конечно сокращение предметов и внедрение военных основ это ключ к нашему будущему процветанию. Нам не в законах предлогами разбираться , а тренировать подчинение и дисциплину. За студентов которым отказали по петиции нет смысла говорит. Про студентов которых выгоняли с общежитий поплавского тоже. Хотя многим детям уже не было куда возвращаться. Про студентов которых грозят отчислением из-за отмены удаление..Про военные лицие окупированые другими админ органами, судьями...
Про то как проходила последнее собрание книгоиздателей во Львове не будем вспоминать. О Шевченковский премии. Хотя портников мне не заходит.
*Судебная. Ум самая вкусная.
Весит петиция от писарчуков, мол повысьте нам немного денег. А то на фоне зазравшихся исполнителей чужой воли мы похожи на бомжей. Скажу так, они сделали всё что бы образование и этот одел был кумовским и династией поколений. Дефицит кадров -тоже их старания. Вот им льготы Нин убирать. Неприкосновенность и тп. плюшки. И выходит за 5пачек в строю дают 7лет, а за намеренное наезд на трёх курсантов 5лет, где две остались по одной ноге а третей долгое восстановление обоих. Или таксист (Львов 5 за кражу с Евы духов за 1999грн). Или групповое на закарпатии где малолеткам условное. Чувствуется что весы слепой уравновешены?!
*МВС если их грузинка немогла от общека отогнать на караваевых дачах. То, конечно они сами излечатся. Если их ещё пару раз переименовать, списать и перераспределить... Это ключ к совершенству!
*СБУ мифический орган, который карает и ловит всех ,кроме иноагентов и агентов влияния.
* Налоговая. Гетьманцев добивает эстафету нашей продолжительной и бесповоротное бедности. Таможня живёт, живёт палата, живут банки, живут агромонополисты, живут те - кто должен контролировать тех кто хочет то же хорошо жить САП/НАБУ/антикорупионый суд/АРМА..
Да, я прям ощущаю позитивную реформацию
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28.04.2023 09:05 Відповісти
 
 