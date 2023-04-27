Єврокомісія у червні оцінить прогрес України у реформах, - Маасікас
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У червні цього року Єврокомісія має оцінити прогрес України у реформах, необхідних для переговорів про членство у ЄС.
Про це сказав посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.
"Цього року буде два звіти. Перший – це усна оцінка і вона відбудеться в червні щодо виконання Україною семи рекомендацій Євросоюзу, яку були надані під час отримання статусу кандидата", – сказав Маасікас.
Він додав, що другий звіт, котрий мають оприлюднити восени, стосуватиметься політики розширення ЄС. Цього року він вперше стосуватиметься України.
"Але перше і більш важливе зараз – це усна оцінка в червні і тут не можна втрачати час", – наголосив посол.
Матті Маасікас додав, що Україна знає очікування ЄС: ухвалення закону про рекламу, відновлення електронного декларування майна, перегляд законів про Конституційний суд та відмивання грошей, формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Будь ласка, зачекайте...
Лічільника в нас також немає.
*Реформы армии -
1.усиление ответственности (перепечатали размеры штрафов, количество дней вахт и увеличение сроков криминального наказания),
2. внедрение военных администраций вместо местных органов управление(при чём не все регионы были под оккупацией),
3.до сейчас нет законов об осовобожденных с плена (нет возможности демобилизации), весит также закон о срочниках, о тех кто на фронте больше 1,5года без ротации. Статусов на придумали, хотят убрать пожизненные льготы ветеранам и.тп
4. Создание Гвардий на основе МВС, а не ЗСУ. При чём закон об легализации прав на владение оружием крутят с 2014 года и смысла не видно. Хотя монастырский четко опрос сделал ! То есть важно внедрить военную полицию, вместо возможности самозащиты. Сейчас снова реестр хотят оставить МВС. По норм незащищённым данным приходили враги и убивали владельцев с этих реестров, и коррупция по согласований тоже зашкаливает.
*Реформы медицины -
Тут нечего перечислять страшную бабу заменил и испуганный Ляшко. Который с удовольствием принимает любую позицию. Карантин - всем маски, все контролируйте у кого есть справки итп. Вакцинация - всем колите, а если будет не эффективно то нам за эту пустышку вернут деньги. Ну что, что то вакцины вот вот нужно утилизировать за бешеные деньги. Нам важно, что вы согласны и на доверяете. Поэтому боремся с рецептами что бы не было самолечения! Гос учреждения вытеснят частные клиники. Под это уже много бамажек подготовили, ждут когда это кинуть в толпу...
*Образование. Министры плагиат узаконили.
Думаю, та же бабка сидит в библиотеке Вернадского у которой п*здят подлинники нашей истории и продают коллекционерам. На охранника там денег вряд-ли нашли, там арка есть)))
Конечно сокращение предметов и внедрение военных основ это ключ к нашему будущему процветанию. Нам не в законах предлогами разбираться , а тренировать подчинение и дисциплину. За студентов которым отказали по петиции нет смысла говорит. Про студентов которых выгоняли с общежитий поплавского тоже. Хотя многим детям уже не было куда возвращаться. Про студентов которых грозят отчислением из-за отмены удаление..Про военные лицие окупированые другими админ органами, судьями...
Про то как проходила последнее собрание книгоиздателей во Львове не будем вспоминать. О Шевченковский премии. Хотя портников мне не заходит.
*Судебная. Ум самая вкусная.
Весит петиция от писарчуков, мол повысьте нам немного денег. А то на фоне зазравшихся исполнителей чужой воли мы похожи на бомжей. Скажу так, они сделали всё что бы образование и этот одел был кумовским и династией поколений. Дефицит кадров -тоже их старания. Вот им льготы Нин убирать. Неприкосновенность и тп. плюшки. И выходит за 5пачек в строю дают 7лет, а за намеренное наезд на трёх курсантов 5лет, где две остались по одной ноге а третей долгое восстановление обоих. Или таксист (Львов 5 за кражу с Евы духов за 1999грн). Или групповое на закарпатии где малолеткам условное. Чувствуется что весы слепой уравновешены?!
*МВС если их грузинка немогла от общека отогнать на караваевых дачах. То, конечно они сами излечатся. Если их ещё пару раз переименовать, списать и перераспределить... Это ключ к совершенству!
*СБУ мифический орган, который карает и ловит всех ,кроме иноагентов и агентов влияния.
* Налоговая. Гетьманцев добивает эстафету нашей продолжительной и бесповоротное бедности. Таможня живёт, живёт палата, живут банки, живут агромонополисты, живут те - кто должен контролировать тех кто хочет то же хорошо жить САП/НАБУ/антикорупионый суд/АРМА..
Да, я прям ощущаю позитивную реформацию