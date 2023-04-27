Кулеба попросив Борреля прискорити постачання зброї та боєприпасів до України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель провели телефонну розмову.

Про це Кулеба написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що під час бесіди йшлося про "останні контакти України та ЄС з Китаєм, а також шляхи поглиблення зв’язків з країнами Латинської Америки".

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"Я також закликав Верховного представника закликати країни-члени ЄС прискорити постачання зброї та боєприпасів до України", - підкреслив міністр.