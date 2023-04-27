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Кулеба попросив Борреля прискорити постачання зброї та боєприпасів до України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба,боррель

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель провели телефонну розмову.

Про це Кулеба написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що під час бесіди йшлося про "останні контакти України та ЄС з Китаєм, а також шляхи поглиблення зв’язків з країнами Латинської Америки".

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"Я також закликав Верховного представника закликати країни-члени ЄС прискорити постачання зброї та боєприпасів до України", - підкреслив міністр.
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Надеюсь высер всех песдаболов на сегодня закончен?
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27.04.2023 22:01 Відповісти
Да уж .
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27.04.2023 22:06 Відповісти
У ЗЕвлади був рік щоб налагодити вирибництво зброї в країнах НАТО , і що зараз ? Гроші вкрали і продовжують клянчити .Насміхалися що Україна їм нагадує порноактрису , а самі зараз виглядають як венерично хвора повія .
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27.04.2023 22:07 Відповісти
Мені цікаво, ось після всіх цих трагедій і катастроф простий і мудрий народ хоч трохи порозумнішав?

Чи знову олігархи з ізраїльськими паспортами підсунуть їм свою чергову мавпу президентом?
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27.04.2023 22:13 Відповісти
Для початку виборчком у повному складі на нари. Чого всі мовчать за махінації з голосами??
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27.04.2023 22:22 Відповісти
та ні - все було більш-менш чесно.

У мене у виборній комісії на місцевому рівні працювали друзі - за їхніми словами всі так і проголосували як порахували
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27.04.2023 22:27 Відповісти
Використаои голоси тих, хто не прийшов на дільниці. Наприклад, інваліди, що не пересуваються. Це були перші вибори, коли по домівках не ходили. От і порахуйте, скільки таких. А паспортні данні є в наявності. Також можна проголосувати просто за тих, хто не з'явився. Не проблема з данними..а підписи на ідентичність не перевіряють
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27.04.2023 22:48 Відповісти
було мільйон спостерігачів + партія Порошенка була правлячою. Тож якщо й були порушення на користь Зелі, то мізерні
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27.04.2023 22:52 Відповісти
А Борель який має стосунок до постачання зброї? Пустопорожній пизюабол, його до зброї на гарматний постріл не підпустять.
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28.04.2023 08:22 Відповісти
 
 