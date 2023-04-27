Кулеба попросив Борреля прискорити постачання зброї та боєприпасів до України
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель провели телефонну розмову.
Про це Кулеба написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що під час бесіди йшлося про "останні контакти України та ЄС з Китаєм, а також шляхи поглиблення зв’язків з країнами Латинської Америки".
"Я також закликав Верховного представника закликати країни-члени ЄС прискорити постачання зброї та боєприпасів до України", - підкреслив міністр.
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