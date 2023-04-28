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ВРП знову відтермінувала початок роботи судів Херсонсщини через безпекові загрози

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд

Вища рада правосуддя відтермінувала до 1 червня початок відновлення роботи судів Херсонської області у зв’язку з безпековими загрозами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРП.

"Через безпекові загрози, які продовжують існувати в Херсонській області, Вища рада правосуддя 27 квітня 2023 року ухвалила рішення відтермінувати до 1 червня 2023 року початок відновлення роботи Херсонського апеляційного суду, Білозерського, Великоолександрівського та Нововоронцовського районних судів", - ідеться в повідомленні.

У ВРП наголошують, що безпекові загрози, які унеможливлюють належне функціонування судів у Херсонській області, продовжують існувати, а тому є небезпека для суддів та учасників процесу. Таким чином, Одеський апеляційний суд, районні суди міста Одеси та Одеської області продовжать розгляд переданих справ до 31 травня 2023 року включно.

Раніше ВРП вже ухвалювала рішення про відтермінування строку відновлення територіальної підсудності судових справ вказаних судів до 1 березня, до 1 квітня та до 1 травня.

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Автор: Володимир Янченко
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одні зрадники в мантіях покривають других
ВРП - вища рада **********
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28.04.2023 02:25 Відповісти
судібної влади в Україні нема - вори є, судібної гілки влади нема..
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28.04.2023 04:20 Відповісти
Медики, комунальні служби нехай працюють. Іх не жалко. А судді можуть відпочивати в буковелі.
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28.04.2023 06:17 Відповісти
 
 