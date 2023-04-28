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Новини За кордоном
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Литва (1529) оборона (1221) зброя (5738) Арвідас Анушаускас (59)

Литва планує витратити 3,1 млрд євро на придбання зброї та боєприпасів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

литва

Міністерство оборони Литви планує виділити протягом наступного десятиліття понад 3,1 мільярда євро на придбання військового обладнання і поповнення запасів боєприпасів.

Про це заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Запланована сума становитиме щонайменше 12% від загального оборонного бюджету Литви щороку. У порівнянні з попередніми витратами, це на п'яту частину більше.

Анушаускас зазначив, що накопичення військових запасів є одним з найважливіших пріоритетів останніх років, якому Міноборони з кожним роком приділяє все більше уваги та асигнувань.

Це пов'язано не лише з напруженою безпековою ситуацією в регіоні, але й з дуже швидкою модернізацією Збройних сил Литви, зокрема, закупівлею систем протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS, реактивних систем залпового вогню HIMARS, бойових машин піхоти Vilkas, броньованих всюдиходів JLTV, гаубиць PzH2000 і Ceasar, бойових безпілотних літальних апаратів та інших засобів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва надала Україні військової допомоги на 454 мільйони євро, - міністр оборони Анушаускас

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+2
коли один американський допитувач питався нациста - так,
ви вбивали евреїв - дітей навіщо?
щіра відповідь нациста була - це було доцільно, вони ж виростуть і за нами прийдуть.
так і кацапня - по українських дітях, бо вони виростуть і за кацапнею таки прийдуть.
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28.04.2023 05:16
+2
Добре вам в США, у вас сховища. А у нас їх роздерібанили, поробили клуби, дискотеки, магазини, склади, а на початку великої війни сказали, ну то й що, люди гроші заплатили. Платили, але мізер і на лапу.
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28.04.2023 05:53
+2
"За ці гроші можна було б побудувати асфальтовану дорогу до Москви і насмажити шашликів на все СНГ"
В.А.Зєлєнський, президент України, між іншим.
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28.04.2023 08:52
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в хлопців є тяма.
віддалило ***** Нато!
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28.04.2023 02:13 Відповісти
"За ці гроші можна було б побудувати асфальтовану дорогу до Москви і насмажити шашликів на все СНГ"
В.А.Зєлєнський, президент України, між іншим.
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28.04.2023 08:52 Відповісти
9го травня я б дітей кудись ближще до сховища повів погратися,
бо в кацапні так чи інакше діди сядуть палку... - традиція в них така.
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28.04.2023 02:39 Відповісти
Добре вам в США, у вас сховища. А у нас їх роздерібанили, поробили клуби, дискотеки, магазини, склади, а на початку великої війни сказали, ну то й що, люди гроші заплатили. Платили, але мізер і на лапу.
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28.04.2023 05:53 Відповісти
ВОЛИНЬ МОЯ
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28.04.2023 03:41 Відповісти
Кацапи гниди знов сракєти запустили
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28.04.2023 04:50 Відповісти
І Умань теж((
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28.04.2023 05:04 Відповісти
дітей ховайте та і самі в сховище
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28.04.2023 05:05 Відповісти
коли один американський допитувач питався нациста - так,
ви вбивали евреїв - дітей навіщо?
щіра відповідь нациста була - це було доцільно, вони ж виростуть і за нами прийдуть.
так і кацапня - по українських дітях, бо вони виростуть і за кацапнею таки прийдуть.
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28.04.2023 05:16 Відповісти
любимо і ховаємо дітей наших...
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28.04.2023 05:17 Відповісти
Влучання рашистської ракети в Умані
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28.04.2023 05:49 Відповісти
Кажуть що пекло існує, але коли вже кремлівську банду туди затягне, а не невинних людей?
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28.04.2023 05:55 Відповісти
А пі...дари нам кажуть що потенціал ракет не відновлюється
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28.04.2023 05:51 Відповісти
То твій особистий підар тобі таке каже. Не слухай його.
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28.04.2023 06:48 Відповісти
А твій активний я так розумію
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28.04.2023 07:12 Відповісти
За півтора місяця раша спромоглася зробити 23 ракети.....
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28.04.2023 08:11 Відповісти
А нащі планують набогато більше , вивести у авшори.
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28.04.2023 07:29 Відповісти
Населення Литви 2,8 млн,і може собі дозволити 3,1 млрд витратити на озброєння.
Вчіться у литовців,шановні керманичі.
Бо народ зараз кров'ю розплачується за все.
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28.04.2023 08:18 Відповісти
Керманичі не тієї крові
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28.04.2023 09:14 Відповісти
 
 