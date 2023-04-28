Литва планує витратити 3,1 млрд євро на придбання зброї та боєприпасів
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Міністерство оборони Литви планує виділити протягом наступного десятиліття понад 3,1 мільярда євро на придбання військового обладнання і поповнення запасів боєприпасів.
Про це заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Запланована сума становитиме щонайменше 12% від загального оборонного бюджету Литви щороку. У порівнянні з попередніми витратами, це на п'яту частину більше.
Анушаускас зазначив, що накопичення військових запасів є одним з найважливіших пріоритетів останніх років, якому Міноборони з кожним роком приділяє все більше уваги та асигнувань.
Це пов'язано не лише з напруженою безпековою ситуацією в регіоні, але й з дуже швидкою модернізацією Збройних сил Литви, зокрема, закупівлею систем протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS, реактивних систем залпового вогню HIMARS, бойових машин піхоти Vilkas, броньованих всюдиходів JLTV, гаубиць PzH2000 і Ceasar, бойових безпілотних літальних апаратів та інших засобів.
Будь ласка, зачекайте...
віддалило ***** Нато!
В.А.Зєлєнський, президент України, між іншим.
бо в кацапні так чи інакше діди сядуть палку... - традиція в них така.
ви вбивали евреїв - дітей навіщо?
щіра відповідь нациста була - це було доцільно, вони ж виростуть і за нами прийдуть.
так і кацапня - по українських дітях, бо вони виростуть і за кацапнею таки прийдуть.
Вчіться у литовців,шановні керманичі.
Бо народ зараз кров'ю розплачується за все.