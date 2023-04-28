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обстріл (20911) Умань (220)

Окупанти вночі атакували Умань, внаслідок влучання ракети зруйновано під’їзд дев’ятиповерхівки, поранено 5 осіб. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця у Telegram та начальницю сектору комунікації ГУ Нацполіції в Черкаській області Зою Вовк у Telegram

"Цього ранку окупанти атакували Черкащину. Маємо два влучання крилатих ракет в Умані: у житловий будинок і складські будівлі", - повідомив Табурець.

Своєю чергою Вовк повідомила, що в Умані на місці влучання російської ракети у житловий будинок працюють служби ДСНС, поліція та медики.

Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано під’їзд дев’ятиповерхівки.

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Пізніше Табурець повідомив, що внаслідок ракетної атаки по Умані відомо про 5 потерпілих. Вони в лікарні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
Будьте прокляті назавжди, росіяни!
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28.04.2023 06:30
+40
Насамперед ті, хто "Я нє інтєрєсуюсь палітікай..." Бо це ви привели до влади божевільних монстрів і продовжуєте дивитись на все це!
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28.04.2023 06:34
+38
Кацапи суки!
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28.04.2023 06:29
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Москалі будьте прокляті на віки вічні
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28.04.2023 08:08 Відповісти
У нас нет дальних ракет, но есть артиллерия и РСЗО, можно хорошо пройтись по территории ********** бумерангом и конечно постоянно заявлять, что на каждый такой удар по Украине, будет контрудар по рабсии. Пускай порадуются рабы *****.
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28.04.2023 08:26 Відповісти
Артилерія та РСЗВ нам потрібні, щоб наших хлопців на нулі прикривати та знищувати орків зі зброєю у руках. Від того, щоб наші хлопці без підтримки загинули, а ми натомість розбомбили декілька кацапських під'їздів-нам користі мало.
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28.04.2023 08:43 Відповісти
Декілька точних ударів по нерухомій інфраструктурі багато снарядів не потребує, але заставить страждати Zомбоване рабсійське пабєдобісне бидло, яке від безкарності отримує маніакальне задоволення. Тільки незворотна відплата це в змозі зупинити.
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28.04.2023 10:02 Відповісти
вже 3 загиблих і 8 поранених я з м .Умані літаки після влучання вилетіли на перехоплення і тривоги не було коли влучила ракета в місті
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28.04.2023 08:42 Відповісти
я чув на другом кінці міста спочатку що це грім у мене все загрукотіло а це в 6 км від района тих 9 поверхівок мені кажется що це іскандер
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28.04.2023 08:45 Відповісти
Не реально закрыть все небо Украины на 100%, а дать ракеты с дальностью 300+ км это реально пока не будет адекватного ответа эти обстрелы будут всегда даже если выйдем на на границу 1991 года. Они способны делать примерно 50 ракет в месяц которые будут лететь по нам
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28.04.2023 09:01 Відповісти
Тупо херачат по жилым домам, а Украина при этом должна соблюдать нормы международного права а так же обычаи и законы войны.
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28.04.2023 10:23 Відповісти
росіяне це недолюди, цілий народ недолюдей.
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28.04.2023 15:40 Відповісти
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