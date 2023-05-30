Росіяни завдали ракетного удару по Києву. У повітряному просторі над столицею збито 11 крилатих ракет і 2 БПЛА, - КМВА
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Окупанти завдали ракетного удару по Києву з літаків стратегічної авіації. В повітряному просторі над столицею збито 11 ракет і 2 БПЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА.
"Після паузи тривалістю 51 день, ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. (Останній ракетний обстріл столиці був 9.03.2023)
За інформацією, яка уточнюється, обстріл був здійснений з літаків стратегічної авіації.
За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Окрім ракет, було збито ще 2 БПЛА (Тип дронів встановлюється).
Попередньо, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється і уточнюється", - йдеться в повідомленні начальника КМВА Сергія Попка.
Будь ласка, зачекайте...
Совпадєніє?
Джон Сміт
Найголовніша спецоперація полковника Червінського - це навіть не знищення мотороли, гіві, захоплення цемаха і навіть не 30 ваґнерівців. Найголовнішу спецоперацію Романа Червінського побачила вся країна в 2021 році, це - документування злочину державної зради Володимира Зеленського.
В рамках цієї спецоперації Роман Червінський з колеґами здобули повне зізнання Зеленського у прямому етері.
У 2020 році патріотичні офіцери спецслужб зіткнулися з кротом у вищих ешелонах влади. Офіс президента зірвав операцію "Авеню", инші операції, і доки пропаґандисти типу наташі раєвської забивали баки населенню, в Офісі робили морду кірпічом і брехали: "так звана спецоперація із захоплення ваґнерівців - вигадка від початку до кінця". Під цією версією про "вигадку від початку до кінця" підписалися Єрмак, Подоляк, Арестович, провладні боти, глава ТСК Безугла, Буданов, який за посаду кивав головою, і навіть з Арестовичем вони розіграли сценку "інтерв'ю нового начальника ГУР колишньому розвідникові", де Буданов збрехав на всю країну, що ця операція - провокація російського воєнкора Коца.
Инші типові мусора віддали б честь зрадникам і далі отримували б від них зарплату. Але відповідальність перед Батьківщиною поставила патріотичних офіцерів зі спецслужб перед необхідністю викрити зрадника.
І вони його викрили.
Вони провели віртуозний допит негідника прямо через українські ЗМІ. І негідник, побачивши виступ у ЗМІ Червінського, Семенюка і Бурби, засмикався і побіг збирати власний прес-марафон.
І от на прес-марафоні 26 листопада 2021 року Зеленський дав зізнання на всю країну: це він зірвав операцію "Авеню". "Вигадка від початку і до кінця" перетворилася в довгу і плутану розповідь, який Бурба "нерозвідник", як "все замовив гетьман Парашенка", як він їхні плани "хлопнув" і "розколов". І прозвучало головне: це він зірвав операцію - ввів в оману Бурбу, буцімто дає йому зелене світло (прямо як Азовців, ніби в них є ґарантії Червоного Хреста), а коли ваґнерівців уже виманили в Білорусь, "вже другий раз я відмовився зустрічатися з цією людиною". На фінальному етапі Зеленський, усвідомлюючи наслідки, скасував операцію шляхом відмови її акцептувати.
https://youtu.be/DAy919WWT38
Так от, ці зізнання за посиланням - це вирок усій ОЗГ. Це серйозніше за будь-який вотерґейт в історії і навіть за лист януковича до путіна з проханням ввести війська в Крим. Здобуті свідчення Зеленського показують, що банда вчинила злочин за ст. 111 державна зрада і члени банди - безугла, арестович, подоляк, буданов - змовилися обманути суспільство і слідство.
Насправді Роман Червінський заслуговує не суду і 60 діб у СІЗО, а ще однієї державної нагороди. Він з колеґами, навіть не маючи змоги затримати Зеленського і дати Єрмакові коліном в голову на допиті, зуміли розмотати злочинну групу, куровану з москви досвідченими офіцерами ФСБ.
І ми обов'язково згадаємо це фіґурантам, коли прийде такий час.
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Mason Lemberg
У стрічці промайнули декілька постів про Романа Червінського, офіцера, якого заарештувала СБУ за те, що нібито через "перевищення службових повноважень" з його боку ворог обстріляв якийсь аеродром, пошкодив літаки і там же були якісь жертви, двоє людей, якщо не помиляюсь.
Прекрасна леґенда: зради не було, обстріляв ворог, а винуватий офіцер.
Ще прекрасніша вона на тлі того, що цей чоловік був одним зі свідків, які прямо вказували на причетність єрмака до зливу операції щодо ваґнерівців.
Але не про те йдеться. А про те, що серед тисяч подібних ворожих обстрілів ці прекрасні люди знайшли винуватого в одному. Знайти зв'язок між фоткою арахамії з подоляком на Яворівськім полігоні (на якій підставі вони там перебували?), після чого прилетіло і вбило десятки людей, за цілий рік так і не змогли. Як не змогли знайти зв'язку між сюжетами 1+1 та иншими істотами і прильотами по ремонтних цехах; не змогли знайти зв'язку між фотками кіріла тимошенка і прильотами по енергооб'єктах в Одесі; не зацікавились владними коригувальниками і в сотнях инших випадків... Але тут, звісно, винуватий саме офіцер. Браво Шерлокам!
А знаєте, що ще цікаво? Цікаво те, що немічні кугути, які імітують військову солідарність, захищаючи відверту мразоту, чомусь у цім випадку мовчать.
Як мовчать і моралісти, які десь якимось чином розгледіли в кількох невідомих акаунтах атаку Порошенка на Пташку з обіцянками ніколи не простити наїзди на військових. Де ви, б...?)
Але моє звернення до инших людей. До тих "адекватів", які прикривали своє небажання бачити зраду, яка призвела до мільйонних жертв і втрати 20% території України, тим, що, мовляв, "розбиратимемося після війни".
Ну, і чо ви там?
Війна вже закінчилась, судячи з усього?
Чи обстріл одного з тисяч об'єктів - це зрада зраденна (навіть якщо справді вина людини була), а парадні марші ворожої армії через колись замінований перешийок чи по вузьких дорогах півночі Київщини з іґноруванням захисту впродовж півроку і втратою сотень тисяч людей і квадратних кілометрів - то таке, дрібниці?
Таки посадили того офіцера розвідки за липовою справою.
Таким чином, через рік війни в голові Зеленського і фейкового патріотизму, ми дійшли до того, з чого починали: до посадки військових за фейковими обвинуваченнями і до нестора шуфрича з юрієм бойком у ролі незайманих безневинних молодших партнерів по коаліції.
А з приводу полковника що?
Ну, що... зараз війна, вітчизняна. Зараз кожен офіцер повинен бути готовим до всього, в тому числі до взяття в полон ворогами України.
Шкода, що так воно проявляється.
Шкода, що нічого так і не змінилося.
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Про перебіг засідання Шевченківського суду (суддя Чайка) в цій ганебній справі і її безсоромну фальсифікацію прокурором і про нечувану абсурдність обвинувачення - Юрій Бутусов:
Замовна справа Єрмака і Татарова проти полковника Червінського
https://www.youtube.com/watch?v=7qHDVtEsLSw
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* Хто зірвав операцію на аеродромі "Канатове?". Ексклюзивне інтерв'ю розвідника Романа Червінського
Цензор.НЕТ
Розмову веде Marina Daniluk-Yarmolaeva
https://www.youtube.com/watch?v=ZVF-GQOah00
Хай кацапам все повернеться у москву і на всю московію у 200 кратному ракетно - ударному розмірі.
А як би хотілось мати змогу як одна з найкращих і найдієвіших ВПС світу - ізраїльського ЦАХАЛу - проводити удари на знищення джерел загрози. Та додавати ефекту знищенням особливо упоротих любителів бити по цивільних об'єктах. Маємо до цього йти...
Не буду писать где именно, т.к не разобрался еще, что это было наше ПВО, или сбитая ракета.
Есть время и место. Указывать не буду.
ПВО хорошо работает. Спасибо!
«Ми вже дали їм усе, чого вони просили», каже Захід і я у це вірю.
Зе - ти чому не просив ППО для кожного значущого українського міста і містечка?