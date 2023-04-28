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Російська ракета вразила будинок в Українці на Київщині. Поранено дитину

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

українка

Дитина поранена внаслідок влучання ракети, випущеної військами Російської Федерації, в місті Українка в Київській області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит", – зазначив голова Київської ОВА.

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, поранених в Українці - двоє.

Дивіться: "Ракета попала в наш дом. Ми всі в крові. Тут спали діти", - влучання по багатоповерхівці в Умані. ВIДЕО

"Українка. Двоє травмованих", - написав він у фейсбуці.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, під час російської атаки вранці 27 квітня ракети влучили в житлові будинки в Умані, де загинули 3 людей та поранені 8, і у Дніпрі, де 2 людини загинули та 3 дістали поранення.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Що б ви виздихали рашиські варвари з ким ви воюєте з дітьми ? і навіщо існує в цьому світі ця імперія зла ?
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28.04.2023 08:52
+11
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28.04.2023 08:54
+8
А ще хтось вірить в те що коли виб'ємо кацапопітеків з України то війна закінчиться?
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28.04.2023 09:09
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Навряд чи це ціла ракета, швидше уламок, від ракети половини під'їзду не було б...
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28.04.2023 08:48 Відповісти
Звісно уламок, у статті так і написано. Це журналісти клікбейтний заголовок зробили
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28.04.2023 08:50 Відповісти
На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Джерело: https://censor.net/ua/n3414942
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28.04.2023 08:51 Відповісти
Що б ви виздихали рашиські варвари з ким ви воюєте з дітьми ? і навіщо існує в цьому світі ця імперія зла ?
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28.04.2023 08:52 Відповісти
Не треба всю відповідальність перекладати на кацапів. Кацапи це наслідкі того як українці голосували та жили в минулому, ще якихось 10-20 років тому.
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28.04.2023 09:49 Відповісти
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28.04.2023 08:54 Відповісти
Там є і мій коментар і сусідки по селу мами. А ще Умань,відео з розбитого будинку, кров, сльози, смерть.
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28.04.2023 09:09 Відповісти
Догавкалися зі своїми Петріотами, ну орки і провірили.
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28.04.2023 08:56 Відповісти
До чого тут Патріоти? Орки не можуть виробляти ракети швидко. Для цього потрібно час і матеріали.
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28.04.2023 09:18 Відповісти
А ще хтось вірить в те що коли виб'ємо кацапопітеків з України то війна закінчиться?
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28.04.2023 09:09 Відповісти
Все войны когда-то кончаются. И эта закончится тоже. И чем больше освободим своей земли, тем лучше.
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28.04.2023 10:59 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.04.2023 10:50 Відповісти
Так ракета чи уламки дебіли ***.
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28.04.2023 11:04 Відповісти
 
 