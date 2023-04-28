Російська ракета вразила будинок в Українці на Київщині. Поранено дитину

Дитина поранена внаслідок влучання ракети, випущеної військами Російської Федерації, в місті Українка в Київській області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит", – зазначив голова Київської ОВА.

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, поранених в Українці - двоє.

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"Українка. Двоє травмованих", - написав він у фейсбуці.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, під час російської атаки вранці 27 квітня ракети влучили в житлові будинки в Умані, де загинули 3 людей та поранені 8, і у Дніпрі, де 2 людини загинули та 3 дістали поранення.