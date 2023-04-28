Японія продемонструвала, як потроїти ефективність допомоги для України, - Кисилевський

Японське агентство міжнародного співробітництва JICA та посольство Японії продемонстрували всім міжнародним організаціям, як найбільш ефективно допомагати Україні.

Про це заявив народний депутат Дмитро Кисилевський, коментуючи замовлення JICA на виготовлення в Україні 30 одиниць спецтехніки для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У реалізації проєкту задіяні три українські промислові підприємства, а також десятки їхніх підрядників, - відзначив нардеп. - Таким чином Японія помножила ефективність допомоги на три. По-перше, ДСНС отримує нову техніку. По-друге, працівники українських промислових підприємств мають роботу і зарплату. По-третє, з продажу техніки будуть сплачені податки до державного бюджету України". На церемонії передачі перших 6 одиниць спецтехніки для ДСНС, замовлених та оплачених JICA, посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі підкреслив пріоритетність залучення інвестицій в українську промисловість.

"Ми обдумуємо як можна запросити в Україну іноземних партнерів для інвестицій в Україну. Я впевнений, що Міністр економіки допоможе створити дуже сприятливу інвестиційну атмосферу в Україні. Але ми повинні також продумати, в яких сферах ми можемо співпрацювати. Наприклад, це стосується виготовлення важкої техніки, або спеціальної техніки для перевезення людей", - зауважив посол Японії.

У виробництві спецтехніки для ДСНС на замовлення японського агентства міжнародного співробітництва JICA задіяні АТ "Черкаський автобус", ПП "Аймакс-Авто" та ТОВ "Крейн Юкрейн". Загалом на цих підприємствах працюють понад 550 осіб. ДСНС вже отримала перші 6 спецавтомобілів. Ще 24 одиниці техніки плануються до передачі у серпні-вересні 2023 року.