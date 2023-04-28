УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7030 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільствоВійна в Україні
4 420 4
допомога (4999) Японія (592) Кисилевський (11)

Японія продемонструвала, як потроїти ефективність допомоги для України, - Кисилевський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Війна в Україні

кисилевский

Японське агентство міжнародного співробітництва JICA та посольство Японії продемонстрували всім міжнародним організаціям, як найбільш ефективно допомагати Україні.

Про це заявив народний депутат Дмитро Кисилевський, коментуючи замовлення JICA на виготовлення в Україні 30 одиниць спецтехніки для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У реалізації проєкту задіяні три українські промислові підприємства, а також десятки їхніх підрядників, - відзначив нардеп. - Таким чином Японія помножила ефективність допомоги на три. По-перше, ДСНС отримує нову техніку. По-друге, працівники українських промислових підприємств мають роботу і зарплату. По-третє, з продажу техніки будуть сплачені податки до державного бюджету України". На церемонії передачі перших 6 одиниць спецтехніки для ДСНС, замовлених та оплачених JICA, посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі підкреслив пріоритетність залучення інвестицій в українську промисловість.

"Ми обдумуємо як можна запросити в Україну іноземних партнерів для інвестицій в Україну. Я впевнений, що Міністр економіки допоможе створити дуже сприятливу інвестиційну атмосферу в Україні. Але ми повинні також продумати, в яких сферах ми можемо співпрацювати. Наприклад, це стосується виготовлення важкої техніки, або спеціальної техніки для перевезення людей", - зауважив посол Японії.

У виробництві спецтехніки для ДСНС на замовлення японського агентства міжнародного співробітництва JICA задіяні АТ "Черкаський автобус", ПП "Аймакс-Авто" та ТОВ "Крейн Юкрейн". Загалом на цих підприємствах працюють понад 550 осіб. ДСНС вже отримала перші 6 спецавтомобілів. Ще 24 одиниці техніки плануються до передачі у серпні-вересні 2023 року.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Техніка для ДСНС чи для парк-сервісу?
показати весь коментар
28.04.2023 10:12 Відповісти
Найбільш ефективно може бути допомога ----це не давати зешобла і всім депутатам і суддям----- гроші. А на пряму працювати. А то все буде спиждженне та вивезене
показати весь коментар
28.04.2023 10:18 Відповісти
-"" Я впевнений, що Міністр економіки допоможе створити дуже сприятливу інвестиційну атмосферу в Україні''-. Ага допоможе, прицепить ''інвестиційну няньку'',
показати весь коментар
28.04.2023 10:29 Відповісти
Так,це найбільш ефективно. Зе може вкрасти тільки після потрапляня грошей до бюджету у вигляді податку.
Це не "дорожний фонд" з якого фінансують дороги,але рогами і ратицями впираються щоб не фінансувати з західних фондів на відновленя! Дивина тай годі!
І чомуб це?!!
показати весь коментар
28.04.2023 10:33 Відповісти
 
 