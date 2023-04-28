УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7000 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 854 9
війна (56084) діти (4401) Умань (220) жертви (1246)

Серед загиблих внаслідок ракетного удару по Умані двоє 10-річних дітей, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

умань

Серед загиблих в Умані двоє десятирічних дітей.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальники продовжують розбирати руїни. На жаль, уже маємо десятьох загиблих. Серед них - двоє 10-річних діток.

Працює штаб допомоги потерпілим. Надаємо всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Умані: Кількість жертв зросла до 10. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Який жах... 3 дитини загинули за ніч... А скільки ще може бути людей під завалами?
показати весь коментар
28.04.2023 10:58 Відповісти
Коли ж відплата реальна, а не на словах.
показати весь коментар
28.04.2023 10:59 Відповісти
Не хочу літа,Хочу Перемоги

Простих занять, мелодії вітрів.
Без сліз, без нервів, жити без "тривоги".
І щоб родинний вогник завжди грів.
показати весь коментар
28.04.2023 11:04 Відповісти
Московитські тварі. Рашистських льотчиків треба знищити до третього коліна.
показати весь коментар
28.04.2023 11:04 Відповісти
Чому тільки льотчиків?
показати весь коментар
28.04.2023 11:21 Відповісти
Они отбрехаются типа "мы только приказ выполняли".
показати весь коментар
28.04.2023 11:39 Відповісти
кацапи цілеспрямовано б'ють по житлових будинках і далі вони будуть бити ще більше саме по густонаселених місцях для того, щоби зв'язати сили ППО та не дати їх перемістити ближче до лінії фронту. тим часом на півдні вони зосередили близько 100 штурмових літаків та більше 50 гелікоптерів. такої сили цілком достатньо для стримування будь-якого контрнаступу, якщо в нього немає протиповітряного прикриття.
показати весь коментар
28.04.2023 11:37 Відповісти
мої співчутя загиблим ((((( я хочу обратиться у УКРАИНСКИМ СОЛДАТАМ (пулеметчикам ) которые жалуются что не могут в такой МАССЕ убивать оккупанта и врага , а вы не хотите СПРОСИТЬ у этих нелюдей -летчиков которые уже год с небольшим УБИВАЮТ наших детей, стариков,женщин МИРНО СПЯЩИХ в своих оселях ,они их не УСТАЛИ убивать ????? наш солдат убивает ВРАЖЕСКОГО солдата , а они МИРНЫХ - БЕЗЗАЩИТНЫХ людей !!!! вы должны просить у командира ЕЩЕ два -три пулемета в одной руке и 2-3 в другую !!!! их надо КРУШИТЬ за КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ , за КОЖНЕ місто чи село , за КОЖНУ вулицю !!!(((( у меня к этим МРАЗЯМ осталась только БЕЗМЕЖНА - ЛЮТЬ -ЛЮТЬ- ЛЮТЬ !!!!(((((
показати весь коментар
28.04.2023 11:43 Відповісти
На терор треба відповаідати терором. Щоб москвичі боялися з квартири вийти, інакше все так і буде. Ворога треба вбивати в його лігві.
показати весь коментар
28.04.2023 12:57 Відповісти
 
 