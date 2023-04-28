Серед загиблих внаслідок ракетного удару по Умані двоє 10-річних дітей, - ОВА

Серед загиблих в Умані двоє десятирічних дітей.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальники продовжують розбирати руїни. На жаль, уже маємо десятьох загиблих. Серед них - двоє 10-річних діток.



Працює штаб допомоги потерпілим. Надаємо всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.



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