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Серед загиблих внаслідок ракетного удару по Умані двоє 10-річних дітей, - ОВА
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Серед загиблих в Умані двоє десятирічних дітей.
Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.
"Рятувальники продовжують розбирати руїни. На жаль, уже маємо десятьох загиблих. Серед них - двоє 10-річних діток.
Працює штаб допомоги потерпілим. Надаємо всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
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