Офісу генпрокурора відомо про 73 умисні вбивства українських військовополонених окупантами

Українські правоохоронні органи ведуть досудове розслідування 265 злочинів, вчинених росіянами проти українських військовополонених.

Про це в Офісі генпрокурора повідомили у відповідь на інформаційний запит LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

Понад 1500 українських військовослужбовців є потерпілими від злочинів, які вчинили російські загарбники. 73 - умисно вбито.

"За фактами жорстокого поводження з військовополоненими наразі заочно повідомлено про підозру двом особам, серед них одній – за фактом вбивства. Слідство в інших провадженнях триває, вживають заходів для встановлення всіх обставин вчинення цих злочинів", - повідомили в Офісі генпрокурора.

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