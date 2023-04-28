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військовослужбовці (3940) воєнні злочини (1561) Офіс Генпрокурора (2335)

Офісу генпрокурора відомо про 73 умисні вбивства українських військовополонених окупантами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Українські правоохоронні органи ведуть досудове розслідування 265 злочинів, вчинених росіянами проти українських військовополонених.

Про це в Офісі генпрокурора повідомили у відповідь на інформаційний запит LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

Понад 1500 українських військовослужбовців є потерпілими від злочинів, які вчинили російські загарбники. 73 - умисно вбито.

"За фактами жорстокого поводження з військовополоненими наразі заочно повідомлено про підозру двом особам, серед них одній – за фактом вбивства. Слідство в інших провадженнях триває, вживають заходів для встановлення всіх обставин вчинення цих злочинів", - повідомили в Офісі генпрокурора. 

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Автор: Марина Макєєва
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То може тому той "офіс" намагається посадити Червінського та інших українських військових, а не займається (зокрема) екстрадицією вагнерівців яки втекли до Європи...?
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28.04.2023 15:57 Відповісти
А сколькох вбили вагнера яких ви віддали?
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28.04.2023 16:08 Відповісти
А загиблі полонені азовці, барак яких в Оленівській колонії рашисти розстрілали з вогнеметів із термобаричними зарядами, внесені до списку 73-х ?
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28.04.2023 19:35 Відповісти
 
 