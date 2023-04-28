В Умані розгорнули ДНК-лабораторію для ідентифікації загиблих

В Умані Черкаської області розгорнуто ДНК-лабораторію для ідентифікації загиблих внаслідок обстрілу РФ громадян.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"Ми зараз ідентифікуємо тіла, ті тіла, які ми не можемо опізнати на сьогоднішній день. У нас працює ДНК-лабораторія на місці. І всі рідні та близькі громадян, які проживали в цьому будинку, можуть звернутися, щоб надати свій ДНК-зразок для порівняння аналізу", - сказав Клименко.

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За його словами, ця трагедія підтверджує, що терористична атака росії по об'єктах цивільної інфраструктури триває. "І тому ми знаємо і впевнені в тому, що ми маємо далі воювати і далі все робити для того, щоб ворог пішов з нашої країни", - заявив міністр.