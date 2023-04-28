В Авдіївці поліція шукає останню дитину 

З Авдіївки евакуйовано всіх дітей, окрім 12-річного хлопчика. Наразі поліцейські розшукують його

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

Під час пошукового рейсу екіпаж "Білий Янгол" потрапив під прицільний обстріл. У цей момент співробітники поліції евакуювали двох людей. Росіяни, розуміючи, що іде евакуація цивільних мешканців, накрили житловий квартал вогнем. Снаряди лягли за 50 метрів, осколки дивом нікого не зачепили.

Процедура евакуації населення з Авдіївки наразі така. Група "Білий Янгол" працює безпосередньо в місті, шукає та вивозить людей до обумовленого безпечного місця. Там евакуйованих передають співробітникам ДСНС, які доставляють мешканців до пункту допомоги. Надалі громадянами опікуються служби Донецької обласної військової адміністрації: реєструють, забезпечують всім необхідним, знаходять житло.

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