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діти (4401) евакуація (1920) Авдіївка (2031)

В Авдіївці поліція шукає останню дитину 

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

З Авдіївки евакуйовано всіх дітей, окрім 12-річного хлопчика. Наразі поліцейські розшукують його

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

Під час пошукового рейсу екіпаж "Білий Янгол" потрапив під прицільний обстріл. У цей момент співробітники поліції евакуювали двох людей. Росіяни, розуміючи, що іде евакуація цивільних мешканців, накрили житловий квартал вогнем. Снаряди лягли за 50 метрів, осколки дивом нікого не зачепили.

Процедура евакуації населення з Авдіївки наразі така. Група "Білий Янгол" працює безпосередньо в місті, шукає та вивозить людей до обумовленого безпечного місця. Там евакуйованих передають співробітникам ДСНС, які доставляють мешканців до пункту допомоги. Надалі громадянами опікуються служби Донецької обласної військової адміністрації: реєструють, забезпечують всім необхідним, знаходять житло.

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Автор: Марина Макєєва
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Які суки батьки дитини.
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28.04.2023 17:25 Відповісти
Батькам тихцем маячок на одяг і вони виведуть на дитину .
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28.04.2023 17:30 Відповісти
Якщо ту дитину шукають, виходить, що ту дитину заховали? То нашо її нахально завозити на нашу територію? Щоб пізніше з тої дитини, що вивезли насильно, виріс колаборант?
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28.04.2023 17:39 Відповісти
 
 