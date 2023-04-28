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Запорізька АЕС (884) Рафаель Гроссі (163)

Цього тижня біля Запорізької АЕС вибухнула міна, - Гроссі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Поруч із Запорізькою атомною електростанцією цього тижня вибухнула міна.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

"Поблизу станції вибухнула одна міна", - заявив він.

За його словами, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), присутні на ЗАЕС, також були змушені сховатися після попередження про ракетну атаку. При цьому вдалині лунали звуки обстрілу, оскільки в регіоні тривають військові дії.

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"Посилення військової присутності та активності в регіоні ще раз підкреслює важливість і терміновість узгодження питання про захист станції", - заявив Гроссі.

Автор: Марина Макєєва
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Та ти шо,гросі? В Україні виявляється більше року війна.
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28.04.2023 17:35 Відповісти
Що можна чекати від таких Гросей, які разом з пердоганом і пуйлом днями відкривали турецьку АЕС, побудовану рашею. А тут він імпотент, коли нахабно захопили потвори цілу АЕС.
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28.04.2023 17:43 Відповісти
Если функция МАГАТЭ заключается в том, чтобы сообщать нам и миру где взорвалась мина, а где

граната, то зачем человечеству содержать такую огромную массу бездельников?
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28.04.2023 17:45 Відповісти
***** собі, і шо робити?
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28.04.2023 17:57 Відповісти
Там всегда каждый день, что-то взрывается.
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28.04.2023 18:11 Відповісти
И шо? Ваши действия? Лишили Росатом лицензий? Или просто бла бла бла?
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29.04.2023 01:11 Відповісти
 
 