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Данія виділила €1 мільярд на відбудову України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

данія

Уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу в Одесі повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

"За останні місяці ми запустили нову програму допомоги Україні у 2023 році в обсязі 1 млрд євро. Її основна мета - відбудова України. Особливе місце в цій програмі посяде відбудова Миколаєва", - заявив Расмуссен.

Він наголосив, що засуджує ракетні атаки РФ на Миколаїв, які відбулися нещодавно, але вони лише підкріплюють рішучість Данії щодо допомоги Україні.

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"Успіху можна досягти тільки у партнерстві, як цього було досягнуто у випадку країн Балтії. Україна нагадує нам, що свобода не дається даром. За свободу треба боротися. Поки ви боретесь, Данія буде з вами", - додав Расмуссен.

У брифінгу взяли участь міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Вітфельдт та міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом та заступник державного секретаря МЗС Фінляндії Кай Зауер.

Автор: Анастасія Потіха
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З такими прильотами як в Дніпрі і Умані і дещо то треба буде по міліарду в день на відбудови...а всього що треба було це надати винищувачі, дрони і далекобійні ракети але партнерам насрать на смерті Українців. Не на часі...
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28.04.2023 18:25 Відповісти
Для зелені це на один зуб.
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28.04.2023 18:25 Відповісти
хто математик - порахуйте по курсу скільки можна закупити кілограм яєць і яка маржа буде по нинішнім хотєлкам МО???
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28.04.2023 18:27 Відповісти
Данці звісно молодці, але наші угрьобища це щось. Говорив з переселенцями з Миколаїва, їх 5-поверховий будинок частково зруйнувала москальська ракета, Данія дає гроші на відбудування, але наші державні архитектори за проект відбудови будинку ******** 600 тис грн.
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28.04.2023 18:38 Відповісти
1 ярд это сколько Пэтриотов?
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29.04.2023 01:08 Відповісти
 
 