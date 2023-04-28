На Київщині поліцейські виявили уламки російської крилатої ракети. ФОТО

Поліцейські Київщини фіксують наслідки ворожої ракетної атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Поліцію Київської області

"28 квітня сили протиповітряної оборони збили ворожий об'єкт на території одного із районів. Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на місці події працювали правоохоронці, вибухотехніки та ДСНС.

Поліція Київщини закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

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