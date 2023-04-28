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Київська область (3131) крилаті ракети (871) Нацполіція (13914)

На Київщині поліцейські виявили уламки російської крилатої ракети. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поліцейські Київщини фіксують наслідки ворожої ракетної атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Поліцію Київської області

"28 квітня сили протиповітряної оборони збили ворожий об'єкт на території одного із районів. Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на місці події працювали правоохоронці, вибухотехніки та ДСНС.

Поліція Київщини закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

На Київщині поліцейські виявили уламки російської крилатої ракети 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої крилатої ракети під час нічного удару. ВIДЕО


На Київщині поліцейські виявили уламки російської крилатої ракети 02
На Київщині поліцейські виявили уламки російської крилатої ракети 03

Автор: Анастасія Потіха
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почему зе не делает ракеты а оплачивает земарафон и создание развлекательных программ своим дружкам? я уже не говорю сколько бабла слито через большое крадівництво
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28.04.2023 18:37 Відповісти
Неначасі )))))
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28.04.2023 18:50 Відповісти
...поліровка лайна - справа недешева, хоча і марна
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28.04.2023 18:54 Відповісти
Валерій Прозапас:
Складається враження, що певні сили за спиною президента набагато більше путіна бояться Порошенка, бо з путіним до останнього сподівались "договоріться", а з Порошенком домовитись не вийде - там Україна в ЄС і НАТО та депутінізація без компромісів.

Саме тому замість готуватись до нападу кремля, вони витратили останні мирні місяці на дешеву виставу з переслідуваннями та судами;

вже під час нової фази війни блокуванням незалежних каналів обмежили його присутність в ефірах - а "єдина" пропаганда як скажена продовжує кліпати методички про "сєкту", "збитого льотчіка" та іншу позитивну муру.

Хтось користуючись війною проводить свою "спецоперацію", по зачистці політичного поля - і тхне від цього тими самими режимами, проти яких країна воює за свою свободу та демократію.
...............
Зрозуміло, їхній найбільший екзистанційний страх це новий "стадіон" (а він рано чи пізно буде), на якому правота Порошенка проявиться на 173%, і після якого деякі бородаті бабусі поїдуть в американську тюрму, а кроти навпаки, в українську.

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28.04.2023 19:31 Відповісти
не сомневаюсь, что следующим президентом будет Порошенко (самый оптимальный вариант), или кто-то из военных командиров
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28.04.2023 21:05 Відповісти
до вашого допису:
ага, головнокомандувач, який приховує дорослих синів у Британії!
будуть ті ж ракети від кацапії, вид збоку!
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28.04.2023 21:24 Відповісти
Найс ПВО
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28.04.2023 19:37 Відповісти
Странно что это мудачье обнаружило что-то кроме бабушки с подснежниками в переходе
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28.04.2023 21:38 Відповісти
 
 