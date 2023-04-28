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На Київщині поліцейські виявили уламки російської крилатої ракети. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поліцейські Київщини фіксують наслідки ворожої ракетної атаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Поліцію Київської області
"28 квітня сили протиповітряної оборони збили ворожий об'єкт на території одного із районів. Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, на місці події працювали правоохоронці, вибухотехніки та ДСНС.
Поліція Київщини закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.
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Складається враження, що певні сили за спиною президента набагато більше путіна бояться Порошенка, бо з путіним до останнього сподівались "договоріться", а з Порошенком домовитись не вийде - там Україна в ЄС і НАТО та депутінізація без компромісів.
Саме тому замість готуватись до нападу кремля, вони витратили останні мирні місяці на дешеву виставу з переслідуваннями та судами;
вже під час нової фази війни блокуванням незалежних каналів обмежили його присутність в ефірах - а "єдина" пропаганда як скажена продовжує кліпати методички про "сєкту", "збитого льотчіка" та іншу позитивну муру.
Хтось користуючись війною проводить свою "спецоперацію", по зачистці політичного поля - і тхне від цього тими самими режимами, проти яких країна воює за свою свободу та демократію.
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Зрозуміло, їхній найбільший екзистанційний страх це новий "стадіон" (а він рано чи пізно буде), на якому правота Порошенка проявиться на 173%, і після якого деякі бородаті бабусі поїдуть в американську тюрму, а кроти навпаки, в українську.
ага, головнокомандувач, який приховує дорослих синів у Британії!
будуть ті ж ракети від кацапії, вид збоку!