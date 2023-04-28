УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6506 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
8 650 6
крилаті ракети (871) обстріл (20911) повітряна тривога (398)

У більшості областей України оголошували повітряну тривогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тривога

Сьогодні, 28 квітня, станом на 18:35 в Україні, крім західних областей, оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на карту повітряних тривог.

Офіс Президента написав у телеграмі:

"Є ракетна загроза. Не ігноруємо повітряну тривогу!"

Також про  запуск ракет повідомляли моніторингові пабліки в телеграм-каналах.

Також читайте: Ізраїльська система раннього оповіщення суттєво допоможе Україні на різних ділянках, - Ігнат

У більшості областей України оголошували повітряну тривогу 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николаевский Ванёк, [28.04.2023 18:25]
внимательно читаем сообщение

написано С 18:20 вероятный подлёт ракет

это значит что в период с 18:20 до примерно 19:00 ЕСЛИ БЫЛ пуск - ракеты будут входить в наше воздушное пространство

пуски ЕСЛИ БЫЛИ то с района Каспийского моря

ВЕРОЯТНЫ также пуски с северо-востока с 2ух бортов ТУ-22М3

+ не забываем про угрозу с моря

ещё раз - тревогу просто так НЕ ВКЛЮЧАЮТ, включают ПРЕВЕНТИВНО, даже если вдруг информация окажется неточной

прочие теории и информационные вбросы никого абсолютно не интересуют - вся точная информация ТОЛЬКО у ПС и ПВО

больше нигде
показати весь коментар
28.04.2023 18:42 Відповісти
У нас вже жОПа оголошує тривоги????
показати весь коментар
28.04.2023 18:51 Відповісти
Твоё ОПЗЖ в монтекарлах не тревожится
показати весь коментар
28.04.2023 18:54 Відповісти
Вам шашечки чи їхати?
показати весь коментар
28.04.2023 18:55 Відповісти
Вже відбої пішли
показати весь коментар
28.04.2023 19:19 Відповісти
Когда уже Томагавки дадут.
показати весь коментар
28.04.2023 19:49 Відповісти
 
 