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У більшості областей України оголошували повітряну тривогу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 28 квітня, станом на 18:35 в Україні, крім західних областей, оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на карту повітряних тривог.
Офіс Президента написав у телеграмі:
"Є ракетна загроза. Не ігноруємо повітряну тривогу!"
Також про запуск ракет повідомляли моніторингові пабліки в телеграм-каналах.
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внимательно читаем сообщение
написано С 18:20 вероятный подлёт ракет
это значит что в период с 18:20 до примерно 19:00 ЕСЛИ БЫЛ пуск - ракеты будут входить в наше воздушное пространство
пуски ЕСЛИ БЫЛИ то с района Каспийского моря
ВЕРОЯТНЫ также пуски с северо-востока с 2ух бортов ТУ-22М3
+ не забываем про угрозу с моря
ещё раз - тревогу просто так НЕ ВКЛЮЧАЮТ, включают ПРЕВЕНТИВНО, даже если вдруг информация окажется неточной
прочие теории и информационные вбросы никого абсолютно не интересуют - вся точная информация ТОЛЬКО у ПС и ПВО
больше нигде