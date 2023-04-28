Шмигаль, Павел та Чапутова обговорили створення спецтрибуналу проти Росії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, президент Чехії Петр Павел і президентка Словаччини Зузана Чапутова обговорили питання створення спеціального міжнародного трибуналу проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава українського уряду поінформував у телеграмі.

"Чехія та Словаччина сприятимуть притягненню росії до відповідальності за воєнні злочини. Під час зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом та президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою порушили питання створення спеціального міжнародного трибуналу, аби засудити всіх керівників рф, які віддають злочинні накази", - уточнив Шмигаль.

Прем’єр-міністр на цій зустрічі закликав до посилення санкцій, зокрема проти атомної галузі рф. "Також важливо диверсифікувати атомну енергетику Європи та зменшити її залежність від росії. Україна готова допомогти та поділитися досвідом", - заявив він.

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Україна цінує військову співпрацю з Чехією та Словаччиною, зазначив Шмигаль.

"Обговорили перспективи навчання українських військових і ремонту техніки на території сусідів. Подякував за солідарність у швидкій відбудові, зокрема за кураторство над партнерськими регіонами. Особливо важливим є призначення Чехією спецпредставника з питань відновлення України", - додав український Прем’єр-міністр.

За його словами, Україна розраховує на таке ж рішення з боку Словаччини, бо це покращить нашу взаємодію у відбудові.