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Новини Війна в Україні
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трибунал (230) Павел Петр (88) Чапутова Зузана (41) Денис Шмигаль (2687) воєнні злочини (1561)

Шмигаль, Павел та Чапутова обговорили створення спецтрибуналу проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

павел,чапутова,шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, президент Чехії Петр Павел і президентка Словаччини Зузана Чапутова обговорили питання створення спеціального міжнародного трибуналу проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава українського уряду поінформував у телеграмі.

"Чехія та Словаччина сприятимуть притягненню росії до відповідальності за воєнні злочини. Під час зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом та президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою порушили питання створення спеціального міжнародного трибуналу, аби засудити всіх керівників рф, які віддають злочинні накази", - уточнив Шмигаль.

Прем’єр-міністр на цій зустрічі закликав до посилення санкцій, зокрема проти атомної галузі рф. "Також важливо диверсифікувати атомну енергетику Європи та зменшити її залежність від росії. Україна готова допомогти та поділитися досвідом", - заявив він.

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Україна цінує військову співпрацю з Чехією та Словаччиною, зазначив Шмигаль.

"Обговорили перспективи навчання українських військових і ремонту техніки на території сусідів. Подякував за солідарність у швидкій відбудові, зокрема за кураторство над партнерськими регіонами. Особливо важливим є призначення Чехією спецпредставника з питань відновлення України", - додав український Прем’єр-міністр.

За його словами, Україна розраховує на таке ж рішення з боку Словаччини, бо це покращить нашу взаємодію у відбудові.

Шмигаль, Павел та Чапутова обговорили створення спецтрибуналу проти Росії 01

Автор: Роман Свиридович
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МКС уже создан и уже есть повестка путлеру. Что конкретно обговаривал Шмыга?
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28.04.2023 19:04 Відповісти
Дякуемо Зузані - надійному другу України
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28.04.2023 19:07 Відповісти
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28.04.2023 19:09 Відповісти
Ви прапорець в нік неймі загубили)) Тільки не кажіть, що десь у нейтральних водах)))
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28.04.2023 19:24 Відповісти
А вы, что не любите путешествовать? Эх молодежь, никакой романтики).
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28.04.2023 20:09 Відповісти
Раніше - постійно. Зараз - немає можливрсті не з моєї вини.
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28.04.2023 22:37 Відповісти
Це Кипр . Російське тв тут відключене, е українське. А киприоти не вірять що росіян дохлих вже коло 200000
повторюется історія со Словаччиною - там теж не вірять у таки втрати росіян
ЩОСЬ потрібно робити з українською пропагандою
1. ТКАЧЕНКО У ВІДСТАВКУ
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28.04.2023 22:38 Відповісти
О. А я і не знав, що Україна вже перемогла. Ну то тоді дійсно - всіх кацапів судити. Ось тільки боюсь, що зарано взялись за ложки, свиня ще жива і здорова.
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28.04.2023 19:09 Відповісти
Та зелені постійно щось ділять, перемагають, судять..
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28.04.2023 19:26 Відповісти
Ну, що можна сказати? Вміють же словаки вибирати президентів!) Зузана -- таки да...)

А в нас, крім Марфи Безумної й подивитись нема на кого..(((
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28.04.2023 20:24 Відповісти
 
 