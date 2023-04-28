УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8281 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
2 885 77
війна (56084) Папа Римський (255) Франциск (147)

Необхідно припинити війну в Україні, вдавшись до творчих зусиль заради миру, - Папа Римський Франциск

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

папа,франциск

На думку Папи Римського Франциска, щоб припинити війну в Україні, потрібно вдатися до "творчих зусиль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Необхідно припинити війну в Україні, вдавшись до творчих зусиль заради миру", - заявив Франциск під час візиту до Угорщини.

Також Папа Римський закликав заглушити "солістів війни".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
зіграй путлеру на балалайке телепень
показати весь коментар
28.04.2023 21:01
+13
Ядерна бомба на москву достатньо творчо? 🤔
показати весь коментар
28.04.2023 21:03
+10
скажи ще, на шкіряній сопілці
показати весь коментар
28.04.2023 21:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зіграй путлеру на балалайке телепень
показати весь коментар
28.04.2023 21:01 Відповісти
скажи ще, на шкіряній сопілці
показати весь коментар
28.04.2023 21:02 Відповісти
то ви не знаєте, що таке шкіряна дудка...юначе, соромно
показати весь коментар
28.04.2023 21:19 Відповісти
дякую що я майже в 40 ще юначе) вислів "шкіряна дудка" знаю, але я про щось інше писав, тому не зовсім зрозумілий цей допис з Вашого боку...
показати весь коментар
28.04.2023 21:23 Відповісти
то не помилився, я старший, юначе
показати весь коментар
28.04.2023 21:27 Відповісти
те що Ви старший, не робить мене юнаком, а каже лише про те, що Ви старший або старий
показати весь коментар
28.04.2023 21:29 Відповісти
так точно, просто я зробив трошки більше обертів навколо сонця, що дає мені право тільки на слово "юначе"
показати весь коментар
28.04.2023 21:38 Відповісти
до речі Ви пустилися у флуд в нашому діалозі
показати весь коментар
28.04.2023 21:32 Відповісти
до речі, порівнювати Папу з нашим ( виберіть слово , яке до вподоби) некоректно
флуд...так ми для того тут і пишемо
показати весь коментар
28.04.2023 21:37 Відповісти
Папа на те й він Папа Римський щоб базікати що завгодно, а наш "найвеличніший" несе дещо іншу відповідальність перед нашим народом...
показати весь коментар
28.04.2023 21:42 Відповісти
у папи перед світом відповідальності більше, і папи вже не ті...не вміють труїти, вбивати...
показати весь коментар
28.04.2023 21:51 Відповісти
ну Слава Б-гу що вже не вміють труїти, вбивати, а ось ******* ще не розучились! дуже "відповідальні"! а стосовно відповідальності Папи перед світом, роскажіть про це мусульманам, китайцям, японцям, індусам та іншим, та навіть тим же кацапам!
показати весь коментар
28.04.2023 23:21 Відповісти
він відповідальний по повній, бо його слухають мільйони католиків, які воюють, торгують, живуть поруч з мусульманами та іншими
приклад : один з його попередників однією(!) промовою розпочав низку хрестових походів на півтора століття
показати весь коментар
28.04.2023 23:25 Відповісти
в світі католиків офіційно 1,3 мільярди, з них реально католиків, які його будуть слухати, мабуть втричі, або вчетверо менше...
показати весь коментар
28.04.2023 23:29 Відповісти
300 000 000
то вам мало?
ви взагалі уявляєте скільки це?
і що великий процент з них не бідні та мають владу?
показати весь коментар
28.04.2023 23:31 Відповісти
це не мало, а відносно 8 мільярдів, не так вже й багато! і давайте враховувати що більшість цих католиків відносяться до Латиської Америки, які в світі "дуже впливові" не забувайте, що не менше половини Європи, а то й більше, взагалі не католики, а протестанти...
показати весь коментар
28.04.2023 23:38 Відповісти
точно не розумієте
приблизно
це населення штатів
або усі слов'яни
або уся південна америка
або усе населення європи на кінець 19 сторіччя
або усе населення Землі приблизно на 1 рік н.е.
то це багато чи мало?
показати весь коментар
28.04.2023 23:46 Відповісти
а популяцію динозаврів наприкінці крейдового періоду порахуємо?
показати весь коментар
28.04.2023 23:54 Відповісти
ви зловживаєте демагогією
співбесіда не конструктивна
в вас нічого для мене цікавого немає,
від мене ви розумне не берете
пока-пока
показати весь коментар
29.04.2023 00:17 Відповісти
де саме ви бачите зловживання або взагалі використання данного методу з мого боку?
показати весь коментар
29.04.2023 00:26 Відповісти
усе, що ви сказали
просто в мене імунітет, я не 73 процентний

Демаго́гія (дав.-гр. δημαγωγία - дослівно «веду народ» , або «керівництво народом») - маніпуляція інформацією, набір ораторських і полемічних прийомів і засобів, що дозволяють ввести аудиторію в оману і схилити її на свій бік.
показати весь коментар
30.04.2023 21:40 Відповісти
я тим паче) Вам не соромно, використостувивати вікіпедію, щоб донести власні думки? не ганьбіться, чи ви вважаєте що я не знаю що таке "демагогія"?
показати весь коментар
01.05.2023 01:16 Відповісти
мені нема чого соромитися
а вам сором невідомий
пока-пока
показати весь коментар
01.05.2023 01:42 Відповісти
ну Вам вже соромно...
показати весь коментар
01.05.2023 01:45 Відповісти
а шо рівняти?
одного поля ягоди - шо той, шо другий - клоуни.

шо той, шо другий витанцьовують та плазують перед кремлівською гидотою.
показати весь коментар
28.04.2023 22:35 Відповісти
це як порівняти, як ви готуєте яєшню, яку істе ви самі та ваш кіт, з роботою повара у людній ресторації
показати весь коментар
28.04.2023 22:48 Відповісти
стосовно Франциська, хай грає хоч на шкіряному тромбоні!
показати весь коментар
28.04.2023 21:34 Відповісти
невіриться, що у пу щось більше, за свисток
показати весь коментар
28.04.2023 21:39 Відповісти
ну хай Папа й перевіряє, якщо в нього є такі "творчі" нахили
показати весь коментар
28.04.2023 21:45 Відповісти
ну..а що, хтось за нього збирвся?
показати весь коментар
28.04.2023 21:52 Відповісти
є один такий, в око заглянути хотів, мир побачити...
показати весь коментар
28.04.2023 23:23 Відповісти
Та що ти не кажеш )
показати весь коментар
28.04.2023 21:02 Відповісти
пнх...
показати весь коментар
28.04.2023 21:03 Відповісти
Ядерна бомба на москву достатньо творчо? 🤔
показати весь коментар
28.04.2023 21:03 Відповісти
не Папа Римський, а такий самий "творчий 3,14стабол", як "українські зелені гастролери"
показати весь коментар
28.04.2023 21:04 Відповісти
Що?
показати весь коментар
28.04.2023 21:04 Відповісти
Типа ниприделах,но в курсах,гондон,да простит меня Бог,тьфу...
показати весь коментар
28.04.2023 21:22 Відповісти
Як це творчо вбивати москалів?
показати весь коментар
28.04.2023 21:05 Відповісти
папєрєдніки, особливо Олександр 6й, дивиться на нього, як на гімно

показати весь коментар
28.04.2023 21:05 Відповісти
Можно подойти творчески и разрисовать висилицу,на которой вниз головой будет висеть ВВХ
показати весь коментар
28.04.2023 21:06 Відповісти
Папа - особа, крім всього іншого, політична. І, безперечно, події з 24.02 стали певним шоком для світу. Дякуючи вічній пам"яті наших полеглих можу бачити реакції сильних світу цього - це просто людський ідіотизм - доки не стосується особисто - немає повного розуміння що то за зло
показати весь коментар
28.04.2023 21:06 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 21:06 Відповісти
Ну, творче "пєрєстатьстрєлять" та "сайтісьпасєрєдінє" вже було.
"Развєдєніє" і "*************" вже бачили...
Десятків зо п'ять перемір'їв також...
Шатли, х уятли...
Яких ще "творчих" зусиль не вистачає?
показати весь коментар
28.04.2023 21:08 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 21:17 Відповісти
Да,давайте устроим детский фестиваль творчества в Марике или Бахмуте
показати весь коментар
28.04.2023 21:08 Відповісти
А цей дятел так і не зрозумів що сьогоднішній Умань був присвячений йому
показати весь коментар
28.04.2023 21:08 Відповісти
Да у Папы работа такая - к миру призывать.
показати весь коментар
28.04.2023 21:09 Відповісти
Очень интересно, сколько денег на свечки кремлевцы перечислили этому набожному
показати весь коментар
28.04.2023 21:11 Відповісти
фото огонь! редактора видно тоже ****** єтот клоун в рясе
показати весь коментар
28.04.2023 21:11 Відповісти
"творчих зусиль".- томагавк ?
показати весь коментар
28.04.2023 21:11 Відповісти
..ну, ліпити коників з гівна - це також, в принципі, творчість..
але в таких важких випадках, як правило, кличуть міцних санітарів...
показати весь коментар
28.04.2023 21:12 Відповісти
Церковники хлебальники разинули
Замешкался маненько Ватикан
И тут им Папу Римского подкинули
Из наших, из кацапов, из славян....(с)
показати весь коментар
28.04.2023 21:12 Відповісти
Таки Шмигаль його ні в чому не переконав
показати весь коментар
28.04.2023 21:12 Відповісти
Ти би "папа" зайнявся краще кардиналами-педофілами якими аж кишить Ватикан!!!
показати весь коментар
28.04.2023 21:13 Відповісти
"творчих зусиль" - та наше шапiто i так старається зазирнути в очко то х#йлу, то Си. "креатив" так i пре.
показати весь коментар
28.04.2023 21:13 Відповісти
ТВОРЧІЙ? Да він мабуть шось не те скуштував. Ааааа, він же левак. Майже коммуняка.
Я дуже поважаю тіх, кто вважае себе католіком та греко-католіком. НО, як шо це Ваш лідер, то чім він відрізняється від Гудняева?
показати весь коментар
28.04.2023 21:14 Відповісти
Папа, достатньо всього лише кілька слів: фашисти, забирайтеся нахер з України, і буде мир на слідуючий день. Так ні ж починається якесь незрозуміле словоблуддя, для кого воно призначене?
показати весь коментар
28.04.2023 21:17 Відповісти
"А сколько у Папи Рімскоґо дівізій?"
показати весь коментар
28.04.2023 21:43 Відповісти
Отой ''тата'' вже замахав своєю ''миротворчістю''! Нехай би вже взагалі писок не відкривав!!!
показати весь коментар
28.04.2023 21:19 Відповісти
папа, иди на х у й!
показати весь коментар
28.04.2023 21:20 Відповісти
Йди нах..й!
показати весь коментар
28.04.2023 21:21 Відповісти
Да что ты, мать твою, такое несёшь
показати весь коментар
28.04.2023 21:21 Відповісти
Творчі зусилля -- це вдарити путі в бубен .
показати весь коментар
28.04.2023 21:24 Відповісти
Римський піп зовсім з'їхав з глузду.
показати весь коментар
28.04.2023 21:27 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 21:37 Відповісти
Папа Подонок Римский наконец-то попал в Книгу Рекордов Гинесса - как САМАЯ ДОРОГОСТОЯЩАЯ ПРОСТИТУТКА! Цена - 2 трлн $! Желающие, кроме хйла - есть?
показати весь коментар
28.04.2023 21:41 Відповісти
Вот что значит роль личности в истории, если человек дурак, то будь он хоть папой римским, он

так дураком и останется.
показати весь коментар
28.04.2023 21:54 Відповісти
Балабол як і Гундяй !
показати весь коментар
28.04.2023 22:14 Відповісти
Подивіться фільм "Два Папи", там розповідають про минуле Франциска - вельми не приємне. Хай спочатку замолить свої власні гріхи по Аргентині. Через нього постраждало багато людей. Це інфантильний та не самий розумний чоловік. Не знаю, взагалі, чого його слухають.
показати весь коментар
28.04.2023 22:16 Відповісти
Где папа, *****, где папа! (Из русского фильма)
показати весь коментар
28.04.2023 22:18 Відповісти
конченный лівак а не Папа Римський
показати весь коментар
28.04.2023 22:29 Відповісти
Натякає на ліквідацію на параді? Згоден, без творчого підходу не обійтись.
показати весь коментар
28.04.2023 22:32 Відповісти
А хто це - папа? І чий...*****? Тоді все ясно...Черговий Чмоня...
показати весь коментар
28.04.2023 22:35 Відповісти
дебіл
показати весь коментар
28.04.2023 22:50 Відповісти
"Творчий піхід"?
Я так розумію папа має намір прийняти участь в "95 кварталі"
показати весь коментар
28.04.2023 23:47 Відповісти
 
 