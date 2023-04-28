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Необхідно припинити війну в Україні, вдавшись до творчих зусиль заради миру, - Папа Римський Франциск
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На думку Папи Римського Франциска, щоб припинити війну в Україні, потрібно вдатися до "творчих зусиль".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Необхідно припинити війну в Україні, вдавшись до творчих зусиль заради миру", - заявив Франциск під час візиту до Угорщини.
Також Папа Римський закликав заглушити "солістів війни".
Топ коментарі
+17 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар28.04.2023 21:01
+13 Muni
показати весь коментар28.04.2023 21:03
+10 alexey prus
показати весь коментар28.04.2023 21:02
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Будь ласка, зачекайте...
флуд...так ми для того тут і пишемо
приклад : один з його попередників однією(!) промовою розпочав низку хрестових походів на півтора століття
то вам мало?
ви взагалі уявляєте скільки це?
і що великий процент з них не бідні та мають владу?
приблизно
це населення штатів
або усі слов'яни
або уся південна америка
або усе населення європи на кінець 19 сторіччя
або усе населення Землі приблизно на 1 рік н.е.
то це багато чи мало?
співбесіда не конструктивна
в вас нічого для мене цікавого немає,
від мене ви розумне не берете
пока-пока
просто в мене імунітет, я не 73 процентний
Демаго́гія (дав.-гр. δημαγωγία - дослівно «веду народ» , або «керівництво народом») - маніпуляція інформацією, набір ораторських і полемічних прийомів і засобів, що дозволяють ввести аудиторію в оману і схилити її на свій бік.
а вам сором невідомий
пока-пока
одного поля ягоди - шо той, шо другий - клоуни.
шо той, шо другий витанцьовують та плазують перед кремлівською гидотою.
"Развєдєніє" і "*************" вже бачили...
Десятків зо п'ять перемір'їв також...
Шатли, х уятли...
Яких ще "творчих" зусиль не вистачає?
але в таких важких випадках, як правило, кличуть міцних санітарів...
Замешкался маненько Ватикан
И тут им Папу Римского подкинули
Из наших, из кацапов, из славян....(с)
Я дуже поважаю тіх, кто вважае себе католіком та греко-католіком. НО, як шо це Ваш лідер, то чім він відрізняється від Гудняева?
так дураком и останется.
Я так розумію папа має намір прийняти участь в "95 кварталі"