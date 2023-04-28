Необхідно припинити війну в Україні, вдавшись до творчих зусиль заради миру, - Папа Римський Франциск

На думку Папи Римського Франциска, щоб припинити війну в Україні, потрібно вдатися до "творчих зусиль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Необхідно припинити війну в Україні, вдавшись до творчих зусиль заради миру", - заявив Франциск під час візиту до Угорщини.

Також Папа Римський закликав заглушити "солістів війни".

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