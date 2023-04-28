У боях за Україну загинув дзюдоїст Віталій Паращук
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Двадцятитрьохрічний дзюдоїст Віталій Паращук загинув у Бахмуті 22 квітня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомило Міністерство молоді та спорту України.
"Займатися дзюдо Віталій почав у 9 років. Хлопець був одним із найбільш обдарованих та успішних спортсменів в Україні, виборював перемоги на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Став бронзовим призером чемпіонату України, здобувши звання кандидата у майстри спорту", - ідеться в повідомленні.
За свою спортивну кар’єру талановитий спортсмен виборов понад 100 медалей.
Після початку повномасштабної війни Віталій пішов захищати країну.
22 квітня 2023 року захисник України загинув у Бахмуті.
Двадцятитрирічного Героя не дочекалась із війни мати, він був її єдиною дитиною.
Будь ласка, зачекайте...
Згорьована мати ...
Невмируща пам'ять Віталію.
СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.