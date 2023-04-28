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У боях за Україну загинув дзюдоїст Віталій Паращук

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

паращук

Двадцятитрьохрічний дзюдоїст Віталій Паращук загинув у Бахмуті 22 квітня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомило Міністерство молоді та спорту України.

"Займатися дзюдо Віталій почав у 9 років. Хлопець був одним із найбільш обдарованих та успішних спортсменів в Україні, виборював перемоги на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Став бронзовим призером чемпіонату України, здобувши звання кандидата у майстри спорту", - ідеться в повідомленні.

За свою спортивну кар’єру талановитий спортсмен виборов понад 100 медалей.

Після початку повномасштабної війни Віталій пішов захищати країну.

22 квітня 2023 року захисник України загинув у Бахмуті.

Двадцятитрирічного Героя не дочекалась із війни мати, він був її єдиною дитиною.

У боях за Україну загинув дзюдоїст Віталій Паращук 01

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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28.04.2023 22:01
+17
низький уклін
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28.04.2023 22:14
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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28.04.2023 22:01 Відповісти
низький уклін
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28.04.2023 22:14 Відповісти
С.У.М.
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28.04.2023 22:19 Відповісти
Скільки ще героїв має загинути, щоб викинути з влади татарових, єрмакових, зеленських і їм подібних? Поки герої гинуть, шмигалі і резнікови грабують державу.
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28.04.2023 22:23 Відповісти
Ну что томас бах спортсмени из расеи здесь не причем , просто должны выступать под нейтральным флагом. А СПОРТСМЕНЫ ИЗ УКРАИНЫ ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ ПРИЧЕМ??? ****** ты немецкая...
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28.04.2023 22:35 Відповісти
Пам'ять цих Героїв має бути увічнена у власних назвах вулиць населених пунктів звідки вони родом.Також ,про них мають розповідати в школах на кожну річницю українського Дня перемоги.
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28.04.2023 22:39 Відповісти
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28.04.2023 22:42 Відповісти
низький уклін... редакція могла б написати звідки родом Герой...
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28.04.2023 22:46 Відповісти
Його поховали у Чернівецькій області. Отже, звідти.
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29.04.2023 06:33 Відповісти
Вічна память герою. Амінь🙏🙏🙏
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28.04.2023 22:49 Відповісти
Спортсмени гинуть, актори та богато талановитих людей. Тільки з зелених скоморохів хоть би одна ....... загинула? А далі делайте висновки самі. Гірко.
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28.04.2023 23:01 Відповісти
Господи, як боляче і важко ... Втрачаємо неймовірних, талановитих, розкішних людей.

Згорьована мати ...

Невмируща пам'ять Віталію.
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29.04.2023 06:35 Відповісти
Вот так. Можешь быть чемпионом вселенной, а потом прилетит оксолочем размером с горошинку.... Ужас.
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29.04.2023 06:58 Відповісти
.

СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.

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30.04.2023 18:58 Відповісти
 
 