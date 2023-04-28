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Окупанти завдали удару по енергетичному об’єкту в Донецькій області, - Міненерго
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти в п’ятницю завдали удару по одному з об’єктів генерації електроенергії в Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики.
"Під час масованого обстрілу, який Росія здійснила 28 квітня, було зафіксовано попадання в один із об'єктів генерації електроенергії в Донецькій області. Ворог здійснив артилерійський обстріл, внаслідок якого було частково пошкоджено обладнання", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що при цьому працівники об'єкту не постраждали.
"Інші об'єкти генерації України під час обстрілу 28 квітня не були пошкоджені. Об'єднана енергетична система працює стабільно з профіцитом потужності", - інформують у відомстві.
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Igor Grytselyak
показати весь коментар28.04.2023 22:48 Відповісти Мені подобається 1
Vi Wa
показати весь коментар28.04.2023 22:57 Відповісти Мені подобається 0
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