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Окупанти завдали удару по енергетичному об’єкту в Донецькій області, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергетика

Російські окупанти в п’ятницю завдали удару по одному з об’єктів генерації електроенергії в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

"Під час масованого обстрілу, який Росія здійснила 28 квітня, було зафіксовано попадання в один із об'єктів генерації електроенергії в Донецькій області. Ворог здійснив артилерійський обстріл, внаслідок якого було частково пошкоджено обладнання", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що при цьому працівники об'єкту не постраждали.

"Інші об'єкти генерації України під час обстрілу 28 квітня не були пошкоджені. Об'єднана енергетична система працює стабільно з профіцитом потужності", - інформують у відомстві.

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Автор: Роман Свиридович
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Виглядає так,що москалям Донецька та Луганські області потрібні лиш як символ,типу пустелі як Сєміпалатінск,а не як щось,де буде інфраструктура,індустрія та щасливі люди.А хто сумнівався((
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28.04.2023 22:48 Відповісти
галущенко! росиянский агент! отключай Украине электричество, как ты делал!
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28.04.2023 22:57 Відповісти
 
 