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граната (738) Миколаїв (1334)

Чоловік підірвав гранату у Миколаєві - постраждало 2 особи, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

граната

У Миколаєві ввечері 28 квітня чоловік кинув гранату після того, як йому відмовили дати дві гривні. Постраждали двоє людей він сам та перехожа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

За його словами, нетверезий чоловік підійшов до громадян, які ремонтували автомобіль з проханням дати йому дві гривні. Ті відмовили. Після чого він кинув гранату.

"Як наслідок - сам зловмисник та жінка, яка проходила поряд, отримали тілесні ушкодження. Нині їм обом лікарі надають медичну допомогу", - написав голова області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Деснянському районі Києва ввечері 15 квітня стався вибух гранати - поранено 2 особи, - Нацполіція

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
іди хлєбни стєкломою, заробив
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29.04.2023 00:19
+6
По вашей логике молдаване уже давно должны были перестрелять друг друга,ан нет,живут и здравствуют.
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29.04.2023 08:43
+4
Это один из примеров, которых уже достаточно, для тех кто тут утверждал, что много оружия на руках у народа это хорошо. Мы мол власть так будем пугать и в руках будем держать. Ну, ну, держатели, как бы еще хуже не было.
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29.04.2023 00:13
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своїх іді дивись в расєї
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29.04.2023 00:20 Відповісти
такого ще буде ого го, потрібно інструктувати своїх близьких..
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29.04.2023 00:10 Відповісти
Это один из примеров, которых уже достаточно, для тех кто тут утверждал, что много оружия на руках у народа это хорошо. Мы мол власть так будем пугать и в руках будем держать. Ну, ну, держатели, как бы еще хуже не было.
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29.04.2023 00:13 Відповісти
іди хлєбни стєкломою, заробив
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29.04.2023 00:19 Відповісти
если бы все были вооружены - этого уникума кто-то бы точно пристрелил (как и следует в общем-то действовать во время войны при нападении) и возможных - повторных - инцидентов, особенно с нашим "правосудием" через пару лет\месяцев\дней (в зависимости кто этот д*бил и кто его папаша \ друг \ знакомый \ любовник ) не произошло бы.
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29.04.2023 00:25 Відповісти
плюс куча людей могли бы работать над более нужными\важными вещами, а не судить\охранять\кормить\убирать имбецила и за это еще получать бюджетных денег.
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29.04.2023 00:27 Відповісти
"если бы все были вооружены - этого уникума кто-то бы точно пристрелил"
Тобто у кожного на вулиці під курткою має бути пістолет ? Щоб потім якесь дтп чи будь-яка сварка на вулиці чи в магазині закінчувалася стріляниною ? Зброя має бути на фронті. А після війни-неавтоматична, максимум-вдома у вбудованому сейфі, з усіма дозволами та психологічними експертизами для власника, виключно для охорони родини та власної оселі від злочинців. На вулиці зброя має бути тільки у поліції та інших правоохоронних органів. Є бажання зараз зі зброєю захищатися від нападників ? Будь ласка-районний тцк чекає-видасть зброю та направить туди, да її можна використати.
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29.04.2023 08:15 Відповісти
По вашей логике молдаване уже давно должны были перестрелять друг друга,ан нет,живут и здравствуют.
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29.04.2023 08:43 Відповісти
Мені усе одно, що там в молдаван. Мені важливо, щоб наші громадяни, й так-психологічно травмовані війною, не тягнулися до ствола при будь-якій нагоді. Хочеться постріляти ? Будь ласка-хлопці на нулі чекають. Їм теж треба перепочивати.
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29.04.2023 09:01 Відповісти
телефон у каждого - есть. ножи тоже вон носят некоторые представители. если бы оружие было у каждого с 14 года - у кацапов получилась бы такая легкая прогулка? да и как обычно - у всяких неадекватов оружие\гранаты и т.п. почему-то - есть. и они его используют где ни попадя. а вот у законопослушных граждан - нет (и никто даже не обучен обращению за все 9 лет войны ни с оружием ни с вв, в отличие от того же совка). да и правоохоронни органы иногда как раз право и не охраняют - а сколько их перешло к кацапам\поборы\взятки и т.п.? если бы прям была элита нации, честь совесть и т.п. - ну куда ни шло, а так - с чего бы? любой отморозок может стать поганым ментом (да и если судить сколько и с кем они там большинство времени общаются я б им оружия вообще в руки не давал). насчет дтп - ну, да, получились бы в результате естественного отбора исключительно вежливые и законопослушные водители, парковки по правилам и т.п. у каждого свой путь, где-то там на западе - эволюционно, штрафами, планированием, у нас - лучше так, имхо.
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02.05.2023 02:23 Відповісти
Те кто захочет иметь гранату-найдут где её взять,а вот ты-законопослушный гражданин,беззащитен перед ними!!Сильно помогла полиция тем двум мужикам в которых кинули гранату?
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29.04.2023 08:40 Відповісти
Неадеквати у тилу кожен день розкидуються гранатами ? Ми кожен день про це чуємо у новинах ? Хочемо усіх озброїти та дійсно про це чути кожен день ?
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29.04.2023 08:59 Відповісти
Неадекваты и так найдут оружие!Как видим им для этого никакие разрешения не нужны!Речь идёт о том что бы адекватные и вменяемые граждане могли защитить себя и своих близких!!
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29.04.2023 12:51 Відповісти
Якісь дивні гранати. То в руках гостя за святковим столом вибухає - четверо поранених, то ось кинув - двоє поранених... Дякувати Богу, всі живі... Може то якісь гранати "прострочені"?
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29.04.2023 00:21 Відповісти
обычная ргд.
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29.04.2023 00:31 Відповісти
Все життя вважав цю зброю більш ефективною...
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29.04.2023 00:49 Відповісти
Вчора бачив грузчика в магазині в військовій формі і берцях...
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29.04.2023 08:57 Відповісти
 
 