Чоловік підірвав гранату у Миколаєві - постраждало 2 особи, - Нацполіція
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У Миколаєві ввечері 28 квітня чоловік кинув гранату після того, як йому відмовили дати дві гривні. Постраждали двоє людей він сам та перехожа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
За його словами, нетверезий чоловік підійшов до громадян, які ремонтували автомобіль з проханням дати йому дві гривні. Ті відмовили. Після чого він кинув гранату.
"Як наслідок - сам зловмисник та жінка, яка проходила поряд, отримали тілесні ушкодження. Нині їм обом лікарі надають медичну допомогу", - написав голова області.
Топ коментарі
+9 alexey prus
показати весь коментар29.04.2023 00:19
+6 ALEKSEY GORDIENKO
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+4 Den Nik
показати весь коментар29.04.2023 00:13
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Тобто у кожного на вулиці під курткою має бути пістолет ? Щоб потім якесь дтп чи будь-яка сварка на вулиці чи в магазині закінчувалася стріляниною ? Зброя має бути на фронті. А після війни-неавтоматична, максимум-вдома у вбудованому сейфі, з усіма дозволами та психологічними експертизами для власника, виключно для охорони родини та власної оселі від злочинців. На вулиці зброя має бути тільки у поліції та інших правоохоронних органів. Є бажання зараз зі зброєю захищатися від нападників ? Будь ласка-районний тцк чекає-видасть зброю та направить туди, да її можна використати.
(да и если судить сколько и с кем они там большинство времени общаются я б им оружия вообще в руки не давал). насчет дтп - ну, да, получились бы в результате естественного отбора исключительно вежливые и законопослушные водители, парковки по правилам и т.п. у каждого свой путь, где-то там на западе - эволюционно, штрафами, планированием, у нас - лучше так, имхо.