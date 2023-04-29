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Пакистан готується поставити Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Anza Mark-II, - The Economic Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

mark,anza

Пакистан готується поставити Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Anza Mark-II пакистанського виробництва.

Про це повідомляє The Economic Times, яке посилається на власні джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Згідно з повідомленням, пакистанські засоби протиповітряної оборони будуть поставлятися через Польщу.

Видання повідомляє, що у лютому Польща підписала меморандум про взаєморозуміння з пакистанською стороною про постачання оборонного обладнання до Києва.

Польська фірма PHU Lechmar LLC виступить як покупець-посередник, а компанія Tradent Global Solutions, що базується в Канаді, виступить як консультант-посередник.

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Крім того, Пакистан знаходиться в процесі експорту переносних зенітно-ракетних комплексів Anza Mark-II до Польщі для передачі потім Києву.

Зенітні ракети Anza MK-1, Anza MK-2 та Anza MK-3 мають дальність дії 4, 5 та 6 км відповідно. Anza — серія переносних ракет класу "земля-повітря" з плеча, вироблених Пакистаном. Anza використовується для протиповітряної оборони малої дальності.
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Топ коментарі
+20
мы еще с прошлой осени из Д-30 херачим по кацапам пакистанскими снарядами, а с зимы из БМ-21 пакистанскими ракетами. И это ни разу не секрет.
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29.04.2023 00:20
+12
У Пакистані випускають багато зброї - злидений рівень життя запорука даного бізнесу в Пакистані.
Комаров гарну передачу зняв про Пакистан як на незлічених міні фабриках по всьому Пакистану роблять зброю з нуля - пістолети, автомати. Штампи на такій зброї ставлять Made in China, хоча все вироблено в Пакистані з нуля, окрім нарізних стволів, вони зі старих калашників.
Тому виробництво аналогів Стінгерів в Пакистані це не новина, на великих заводах таке можливо.
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29.04.2023 00:09
+7
Хєрассе, вже й до Пакістану достукалися. Це вражає. Таким темпом за пару місяців і пінгвіни з Мадагаскару почнуть набої відправляти.
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29.04.2023 00:15
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Невже в Пакистані набагато краще розвинута промисловість, що вони можуть такі речі випускати, а в Україні ні???
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29.04.2023 00:03 Відповісти
У Пакистані випускають багато зброї - злидений рівень життя запорука даного бізнесу в Пакистані.
Комаров гарну передачу зняв про Пакистан як на незлічених міні фабриках по всьому Пакистану роблять зброю з нуля - пістолети, автомати. Штампи на такій зброї ставлять Made in China, хоча все вироблено в Пакистані з нуля, окрім нарізних стволів, вони зі старих калашників.
Тому виробництво аналогів Стінгерів в Пакистані це не новина, на великих заводах таке можливо.
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29.04.2023 00:09 Відповісти
Це копія копії - пакистанці скопіювали ( + китайці щось там допомагали ) китайську систему яка являє собою копію совкових Стріл і Голок ( та модифікація про яку йдеться в статті це копія копії Голки).
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29.04.2023 01:33 Відповісти
"хоча все вироблено в Пакистані з нуля" - "окрім нарізних стволів, вони зі старих калашників.". Я чогось не зрозумів - так все таки з нуля чи не зовсім? А про якість такої зброї ліпше не говорити.
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29.04.2023 01:40 Відповісти
с ОПК в Пакистане всё настолько нормально, что в некоторых областях производства оружия мы их не скоро догоним. Не надо брать на веру бред про "стволы из старых калашниковых".
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29.04.2023 02:27 Відповісти
А может в Пакистане, за коррупцию руки отрубают по горло?
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29.04.2023 00:25 Відповісти
вы удивитесь
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29.04.2023 00:26 Відповісти
...без коментарів. Крім ядерки ще така маса...це вже не здивування...в шоці
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29.04.2023 07:51 Відповісти
У них и ядерная бомба есть
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29.04.2023 00:31 Відповісти
В Україні випускались тепловізійні голівки самонаведення до радянських ПЗРК і розроблена власна модель ПЗРК, називається "Верба", здається.

ЗЄля, де українські Стінгери? 👿
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29.04.2023 07:30 Відповісти
Вони замасковані під асфальт, та сховані під дорогами.
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29.04.2023 08:50 Відповісти
Ніт, "верба" - то кацапська ПЗРК.
нові ІЧ ГСН з 2012-го року у нас розробляв ЦКБ "Арсенал" - ОГС 36-45 для радянської "Стріли" та та ОГС УА-424 для радянської "Ігли". Модернізовані ПЗРК отримали нові назви - "Стріла-2ММ" та "Ігла-1М".
У 2019 році планувалося завершити розробку та почати випробування українського ПЗРК "Колібрі". Вітчизняна розробка передбачала поступову заміну 90% складових частин головки самонаведення та рульового механізму ракети виробами вітчизняного виробництва. Але в 19-му на виборчі дільниці прийшов мутрий український наріт, і вибрав мені в президенті завезеного медведчуком з маскви малороса, який вже 27 лютого 2020 року видав указ №59/2020 яким: ПЕРЕНЕСТИ НА 2024 рік ВИКОНАННЯ "Державної цільової програми створення та освоєння виробництва *********** та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року", затвердженою Постановою Кабміну від 29 березня 2017 року №197-3. От тоді всі ГСН (і не тільки) і накрилися мідним тазом, як і нормальне життя мільйонів українців.
Тому виробництва своїх ГСН у нас довго не буде, бо нам будуть довго надавати зброю з іноземними ГСН, а мутрий наріт знову готується вибрати завішаного іноземними орденами переможця, щоби знову отримати по лобі держаком граблів, як і сто років тому. Історія вчить, що довбойобів історія нічому не вчить.
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29.04.2023 13:45 Відповісти
Пакістан? - несподівано...
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29.04.2023 00:04 Відповісти
мы еще с прошлой осени из Д-30 херачим по кацапам пакистанскими снарядами, а с зимы из БМ-21 пакистанскими ракетами. И это ни разу не секрет.
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29.04.2023 00:20 Відповісти
Пакіістан вдячний Україні за допомогу в модернізації їх радянських танків.
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29.04.2023 06:32 Відповісти
не русня
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29.04.2023 00:07 Відповісти
Хєрассе, вже й до Пакістану достукалися. Це вражає. Таким темпом за пару місяців і пінгвіни з Мадагаскару почнуть набої відправляти.
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29.04.2023 00:15 Відповісти
По общему ВВП Пакистан рядом с Ираном. Хорошая альтернатива. Может, и беспилотнички типа Шахедов там присутствуют?
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29.04.2023 00:25 Відповісти
Предприятие "СААД дрон мэньюфэкчуринг" )
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29.04.2023 00:28 Відповісти
Слава Ісламу. Слава Пакистану.
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29.04.2023 01:17 Відповісти
Пакистанський народ знає, за ким правда. Правда брат?
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29.04.2023 01:18 Відповісти
Респект Пакистану!
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29.04.2023 01:59 Відповісти
Идут из Пакистана караваны (с)
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29.04.2023 06:34 Відповісти
Пакистан так віддячує нам за танки.Браво!
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29.04.2023 07:35 Відповісти
та на подходе с Пакистана ещё 44 танка Т-80УД + 9 января, деловое издание Индии The Economic Times, из пакистанского города Карачи в Украину будут доставлены 159 контейнеров с боеприпасами для украинской армии. Среди этих боеприпасов упомянуты артиллерийские снаряды 155-мм , а также артиллерийские капсюли M82 и взрыватели PDM
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29.04.2023 09:14 Відповісти
Довив Зеля краину, що вже з краины третього свиту нам зброю дають ... сподивюсь вин хоч асфальт не буде импортуваты з Пакистану або з Бангладеш ? ))
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29.04.2023 09:24 Відповісти
Пакистану респект и уважуха.
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29.04.2023 12:31 Відповісти
аллаху акбар!
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29.04.2023 13:09 Відповісти
 
 