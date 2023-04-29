Пакистан готується поставити Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Anza Mark-II, - The Economic Times
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Пакистан готується поставити Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Anza Mark-II пакистанського виробництва.
Про це повідомляє The Economic Times, яке посилається на власні джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Згідно з повідомленням, пакистанські засоби протиповітряної оборони будуть поставлятися через Польщу.
Видання повідомляє, що у лютому Польща підписала меморандум про взаєморозуміння з пакистанською стороною про постачання оборонного обладнання до Києва.
Польська фірма PHU Lechmar LLC виступить як покупець-посередник, а компанія Tradent Global Solutions, що базується в Канаді, виступить як консультант-посередник.
Крім того, Пакистан знаходиться в процесі експорту переносних зенітно-ракетних комплексів Anza Mark-II до Польщі для передачі потім Києву.
Зенітні ракети Anza MK-1, Anza MK-2 та Anza MK-3 мають дальність дії 4, 5 та 6 км відповідно. Anza — серія переносних ракет класу "земля-повітря" з плеча, вироблених Пакистаном. Anza використовується для протиповітряної оборони малої дальності.
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Комаров гарну передачу зняв про Пакистан як на незлічених міні фабриках по всьому Пакистану роблять зброю з нуля - пістолети, автомати. Штампи на такій зброї ставлять Made in China, хоча все вироблено в Пакистані з нуля, окрім нарізних стволів, вони зі старих калашників.
Тому виробництво аналогів Стінгерів в Пакистані це не новина, на великих заводах таке можливо.
ЗЄля, де українські Стінгери? 👿
нові ІЧ ГСН з 2012-го року у нас розробляв ЦКБ "Арсенал" - ОГС 36-45 для радянської "Стріли" та та ОГС УА-424 для радянської "Ігли". Модернізовані ПЗРК отримали нові назви - "Стріла-2ММ" та "Ігла-1М".
У 2019 році планувалося завершити розробку та почати випробування українського ПЗРК "Колібрі". Вітчизняна розробка передбачала поступову заміну 90% складових частин головки самонаведення та рульового механізму ракети виробами вітчизняного виробництва. Але в 19-му на виборчі дільниці прийшов мутрий український наріт, і вибрав мені в президенті завезеного медведчуком з маскви малороса, який вже 27 лютого 2020 року видав указ №59/2020 яким: ПЕРЕНЕСТИ НА 2024 рік ВИКОНАННЯ "Державної цільової програми створення та освоєння виробництва *********** та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року", затвердженою Постановою Кабміну від 29 березня 2017 року №197-3. От тоді всі ГСН (і не тільки) і накрилися мідним тазом, як і нормальне життя мільйонів українців.
Тому виробництва своїх ГСН у нас довго не буде, бо нам будуть довго надавати зброю з іноземними ГСН, а мутрий наріт знову готується вибрати завішаного іноземними орденами переможця, щоби знову отримати по лобі держаком граблів, як і сто років тому. Історія вчить, що довбойобів історія нічому не вчить.