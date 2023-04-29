Пакистан готується поставити Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Anza Mark-II, - The Economic Times

Пакистан готується поставити Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Anza Mark-II пакистанського виробництва.

Про це повідомляє The Economic Times, яке посилається на власні джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Згідно з повідомленням, пакистанські засоби протиповітряної оборони будуть поставлятися через Польщу.

Видання повідомляє, що у лютому Польща підписала меморандум про взаєморозуміння з пакистанською стороною про постачання оборонного обладнання до Києва.

Польська фірма PHU Lechmar LLC виступить як покупець-посередник, а компанія Tradent Global Solutions, що базується в Канаді, виступить як консультант-посередник.

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Крім того, Пакистан знаходиться в процесі експорту переносних зенітно-ракетних комплексів Anza Mark-II до Польщі для передачі потім Києву.

Зенітні ракети Anza MK-1, Anza MK-2 та Anza MK-3 мають дальність дії 4, 5 та 6 км відповідно. Anza — серія переносних ракет класу "земля-повітря" з плеча, вироблених Пакистаном. Anza використовується для протиповітряної оборони малої дальності.