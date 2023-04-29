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Росіяни на окупованих територіях у приміщенні шкіл розміщують солдат, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,мобілізація

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що росіяни розміщують військових у школах на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Противник продовжує використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовує в них свої військові об’єкти, прикриваючись "живим щитом" зі школярів та викладацького складу.

Так, в населеному пункті Луб’янка Луганської області, в будівлі місцевої школи дислокуються військовослужбовці російських окупаційних військ. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів, при цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом".

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Автор: Роман Свиридович
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Не дістаєте точними хімерами?
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29.04.2023 00:58 Відповісти
Ну, а хто заважає вночі, коли дітки сплять вдома, знищити ту погань московитську?
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29.04.2023 01:00 Відповісти
еще удобно на школьных спортплощадках РСЗО ставить.
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29.04.2023 01:00 Відповісти
Вночі *******...
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29.04.2023 01:03 Відповісти
Так, в населеному пункті Луб'янка Луганської області, в будівлі місцевої школи дислокуються військовослужбовці російських окупаційних військ.
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29.04.2023 01:06 Відповісти
Містер Хаймерс такі проблеми вирішує бездоганно
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29.04.2023 03:27 Відповісти
Гемнесті інтєрнацианал ставить лайк.
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29.04.2023 06:51 Відповісти
 
 