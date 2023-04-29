У Козачій бухті в Севастополі горить резервуар з паливом. Окупанти заявили про влучання безпілотника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 29 квітня у Козачій бухті загорівся резервуар із паливом, окупанти причиною пожежі назвали влучання безпілотника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram.

"Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті. За попередньою інформацією, загоряння сталося через влучання БПЛА.

На місці працюють усі необхідні спецслужби. Площа пожежі приблизно 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас. Щодо постраждалих інформація уточнюється", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не причетна до вибухів у окупованому Севастополі, - Ігнат

У соцмережах публікують фото та відео пожежі.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео Ваш браузер не підтримує HTML5-відео





