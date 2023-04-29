УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3806 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
41 769 148
пожежа (3737) Севастополь (467)

У Козачій бухті в Севастополі горить резервуар з паливом. Окупанти заявили про влучання безпілотника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі 29 квітня у Козачій бухті загорівся резервуар із паливом, окупанти причиною пожежі назвали влучання безпілотника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram.

"Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті. За попередньою інформацією, загоряння сталося через влучання БПЛА.

На місці працюють усі необхідні спецслужби. Площа пожежі приблизно 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас. Щодо постраждалих інформація уточнюється", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не причетна до вибухів у окупованому Севастополі, - Ігнат

У соцмережах публікують фото та відео пожежі.

У Козачій бухті в Севастополі горить резервуар з паливом. Окупанти заявили про влучання безпілотника 01
У Козачій бухті в Севастополі горить резервуар з паливом. Окупанти заявили про влучання безпілотника 02
У Козачій бухті в Севастополі горить резервуар з паливом. Окупанти заявили про влучання безпілотника 03

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+77
Гойда!
показати весь коментар
29.04.2023 08:37
+72
показати весь коментар
29.04.2023 06:34
+62
Цей вогонь приносить тепло і світло кожному українцю, і пече кожному москалеві.
показати весь коментар
29.04.2023 06:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Красивые фото-даже с эстетической точки зрения не говоря уже о моральной. Почаще-бы!
показати весь коментар
29.04.2023 10:10 Відповісти
Крисчанам потрібно звикати до таких шоу, дуже скоро вони відбуватимуться щодня.
показати весь коментар
29.04.2023 10:20 Відповісти
Отак виглядає справжній "благодатний вогонь", а не те, що нам показують з Єрусалима. )
показати весь коментар
29.04.2023 10:22 Відповісти
красата-та какая!!!! заглядєньє!
гриб, само собою, не ядерний, але ж треба з чогось починати....
показати весь коментар
29.04.2023 10:23 Відповісти
Свет и радость мы приносим людям.
показати весь коментар
29.04.2023 10:41 Відповісти
Провокация ФСБ, как с КРымским мостом. Не надо хорохориться и принимать на себя этот удар. Пусть покажут вначале беспилотник и докажут что он с Украины
показати весь коментар
29.04.2023 10:53 Відповісти
наоборот, нужно сообщить о нашей успешной операции! А кацапы пускай сидят обсираются, всматриваясь в небо
показати весь коментар
29.04.2023 13:31 Відповісти
всі знають, що кацапи курять не там де дозволено, от самі і винні. цікаво скільки кацапів чи зрадників згоріло.
показати весь коментар
29.04.2023 19:26 Відповісти
Коцяпен, не курiть де попало !
Курiть там, де ще не попало.
показати весь коментар
29.04.2023 23:44 Відповісти
и я о том же, как там говорила орковская падоль в комментах на тлг каналах по Умани ? - "кондиционер *****"
показати весь коментар
29.04.2023 16:15 Відповісти
Як би сказав азіров -та *****. Головне результат-горить...
показати весь коментар
29.04.2023 21:10 Відповісти
Мабуть аж в Туреччині видно
показати весь коментар
29.04.2023 10:55 Відповісти
"Світає,
Край неба палає;
Соловейко в темнім гаї
Сонце зострічає..."
показати весь коментар
29.04.2023 10:59 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2023 11:17 Відповісти
Гарно те, що не лише згоріло до біса пального, але й не буде куди наливати нове - логістиці 3,143дець.
показати весь коментар
29.04.2023 11:02 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2023 11:10 Відповісти
Боюсь, що зєрмаки оператора дрона притягнуть за екоцид.
показати весь коментар
29.04.2023 11:14 Відповісти
На пляжах песочек будет быстрее нагреваться!
показати весь коментар
29.04.2023 11:23 Відповісти
ФСБ переводит тему с Умани. Чтобы западные партнёры пугались возмездия... Вы же видите нельзя Украине поставлять Ф-16. Короче, сами бомбанули, пусть сами и рассказуют себе всякую х..ню
показати весь коментар
29.04.2023 11:19 Відповісти
а що Україні поставляють Ф16?
показати весь коментар
29.04.2023 13:49 Відповісти
а шо там в Уманi?
показати весь коментар
29.04.2023 14:34 Відповісти
Що палає база - то пусте, на росії кожен день пожежі. Але я щойно з прогулянки Центральним ринком Сімферополя , слухав розмови - палають дупи!
показати весь коментар
29.04.2023 11:30 Відповісти
Оба беспилотника, атаковавших нефтебазу, уничтожены - добавил "губернатор". (c)

🙏🙏🙏🔥🔥🔥
показати весь коментар
29.04.2023 11:36 Відповісти
нафтобаза взяла на себе роль ппо і прикрила мірнає насілєніє
показати весь коментар
29.04.2023 19:27 Відповісти
Кацапи вирішили димову завісу над містом влаштувати для захисту від наших атак (але це не ми). Кацапи, це так не працює, зараз не "вєликая атечественная".
показати весь коментар
29.04.2023 11:37 Відповісти
Небольшое задымление, все по плану😁
показати весь коментар
29.04.2023 11:44 Відповісти
хлопок, сопроваждавшийся незначительным задымлением
показати весь коментар
29.04.2023 13:34 Відповісти
Сейчас у них ходу новый термин -"шлепок"😁
показати весь коментар
29.04.2023 16:42 Відповісти
Уманский Привіт кацапні .
показати весь коментар
29.04.2023 11:46 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2023 11:56 Відповісти
Гори всё синим пламенем.
показати весь коментар
29.04.2023 12:33 Відповісти
А, почему только 2 дрона прилетели, а не 10, там ведь на базе резервуаров гораздо больше.
Ах, да, простите, забыл - если много дронов производить, то денег на ремонт дорог совсем не останется.
показати весь коментар
29.04.2023 14:00 Відповісти
Вечний огонь- до 9 мая
показати весь коментар
29.04.2023 14:54 Відповісти
І єта ми есчо нє начіналі!
показати весь коментар
29.04.2023 15:06 Відповісти
Последняя фотка очень красивая. Прям как после ядерного удара грибок.
показати весь коментар
29.04.2023 15:23 Відповісти
Жаль что дымок то вверх пошел..
показати весь коментар
29.04.2023 15:30 Відповісти
Чтобы каждая рашистская мразь знала Крым Севастополь - это Украина.
показати весь коментар
29.04.2023 15:42 Відповісти
Дуже красиво, файно горить, надихає на гарний настрій...
На ніч ще подивлюся, заспокоює....
показати весь коментар
29.04.2023 16:07 Відповісти
Зайшов за допомогою Tor browser на адресу https://crimea-news.com/society/2023/04/29/1065249.html

Там кацапи від імені губернатора пишуть, що горіли чотирі емності!
Це значить що горіло шість а то і всі вісім
показати весь коментар
29.04.2023 16:34 Відповісти
Та кацапи уже пишуть, що вони їм не дуже й були потрібні
показати весь коментар
29.04.2023 17:01 Відповісти
і взагалі вони були порожні
показати весь коментар
29.04.2023 19:35 Відповісти
теперь уже точно пустые)
показати весь коментар
30.04.2023 11:35 Відповісти
Красивоє)
показати весь коментар
29.04.2023 16:38 Відповісти
Яка ж тільки краса.
показати весь коментар
29.04.2023 21:20 Відповісти
А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.

Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:
«Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!»

Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами...
показати весь коментар
29.04.2023 22:43 Відповісти
Гори-гори ясно,
Щоби не погасло !
показати весь коментар
29.04.2023 23:45 Відповісти
Плохо что не Москва
показати весь коментар
30.04.2023 13:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 