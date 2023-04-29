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На окупованих територіях Луганщини загострюється гуманітарна криза, цивільному населенню бракує медикаментів, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

У тимчасово окупованих районах Луганщини загострюється гуманітарна криза, адже більшість медикаментів йдуть на потреби росіян.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів цивільне населення не може отримати медичні послуги. Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів.

Водночас суттєво зросли ціни на продукти першої необхідності. Разом зі зростанням цін – зростає безробіття", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни продовжують використовувати медичні заклади Луганщини для своїх потреб, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Висловлюю глибоке занепокоєння. Вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна. Треба терміново допомогти ждунам. Верещук, твій вихід. Влада завжди більше переймається за зрадників ніж за тих хто не зраджував країну.
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29.04.2023 11:57
+3
Ой, надився я на ту сєпарню на тій Луганщині... Там лишилось саме відмороження сєпарськє стадо...
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29.04.2023 12:12
+3
Так жеж "прутін ввєді!" Хай ще раз вам введе, якщо мало.
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29.04.2023 12:25
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Висловлюю глибоке занепокоєння. Вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна. Треба терміново допомогти ждунам. Верещук, твій вихід. Влада завжди більше переймається за зрадників ніж за тих хто не зраджував країну.
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29.04.2023 11:57 Відповісти
Просіть і буде дано вам, сказано в Біблії.
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29.04.2023 12:01 Відповісти
Золоті слова! Влучно сказано
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29.04.2023 12:09 Відповісти
Ой, надився я на ту сєпарню на тій Луганщині... Там лишилось саме відмороження сєпарськє стадо...
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29.04.2023 12:12 Відповісти
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29.04.2023 12:21 Відповісти
Цим потворам треба дати цианістого калію поголовно
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29.04.2023 16:40 Відповісти
Так жеж "прутін ввєді!" Хай ще раз вам введе, якщо мало.
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29.04.2023 12:25 Відповісти
Там у всех паспорта РФ, они должны их бесплатно лечить и выдавать лекарства! Пусть делают что обещали😁
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29.04.2023 12:26 Відповісти
Так хотіли ''руССкава міра'' -жеріть не подавіться!!!
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29.04.2023 12:26 Відповісти
Та то таке. То є "русский мир" і бендерів нема, звикнуть.
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29.04.2023 12:32 Відповісти
Это не наши проблемы, каждый сам выбирает себе путь, они захотели жить под оккупантами,

пусть живут, если смогут.
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29.04.2023 12:54 Відповісти
***** воно мені треба що там на окупованих тереторіях? В мене на неокупованій нема за що ліки купить, довів країну зелений ********
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29.04.2023 14:48 Відповісти
Країну довели дебіли які голосують по-приколу та за кіло гречки.
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29.04.2023 15:38 Відповісти
Забезпечення окупованих теріторій повністю лежить на окупантах чи,може, натякають щоб ми щей цим почекунам бандерольки відправляли? З трьох пальців їм.
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29.04.2023 15:40 Відповісти
Военный глава Черкасской области, Игорь Табурец весьма резко высказался о том, что "наказать нужно обе стороны", мол, инвалид, не хотевший брать повестку виноват точно так же, как и трое солдат, которые его избивали.

Занятно что лишь недавно товарищ был пойман на получении взятки в 100к долларов, и, судя по всему - никак за это не наказан.

А его сын проходит "альтернативную службу" в Берлине:

https://vesti.ua/uk/strana-uk/sin-golovi-cherkaskoyi-ova-taburtsya-hizuyetsya-zhittyam-u-parizhi-ta-tvorchistyu

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29.04.2023 18:46 Відповісти
 
 