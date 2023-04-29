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На окупованих територіях Луганщини загострюється гуманітарна криза, цивільному населенню бракує медикаментів, - Центр нацспротиву
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованих районах Луганщини загострюється гуманітарна криза, адже більшість медикаментів йдуть на потреби росіян.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів цивільне населення не може отримати медичні послуги. Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів.
Водночас суттєво зросли ціни на продукти першої необхідності. Разом зі зростанням цін – зростає безробіття", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Игорь Кот a430a89b
показати весь коментар29.04.2023 11:57
+3 Бандерівець
показати весь коментар29.04.2023 12:12
+3 lammer ya
показати весь коментар29.04.2023 12:25
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пусть живут, если смогут.
Занятно что лишь недавно товарищ был пойман на получении взятки в 100к долларов, и, судя по всему - никак за это не наказан.
А его сын проходит "альтернативную службу" в Берлине:
https://vesti.ua/uk/strana-uk/sin-golovi-cherkaskoyi-ova-taburtsya-hizuyetsya-zhittyam-u-parizhi-ta-tvorchistyu