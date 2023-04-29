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Знищено два ворожі шахеди та безпілотник оперативно-тактичного рівня, - Повітряні сили
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29 квітня 2023 року близько 4 год ранку силами та засобами Повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України знищено два ударних БпЛА типу "Shahed".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.
Також зазначається, що близько 10.00 на південному напрямку у зоні відповідальності Повітряного командування "Південь" протиповітряною обороною знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня.
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Amber
показати весь коментар29.04.2023 15:20 Відповісти Мені подобається 0
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