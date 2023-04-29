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На Харківщині чоловік підірвався на власному подвір’ї
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Харківській області на власному подвір’ї підірвався 30-річний чоловік.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
За його інформацією, подія сталася 29 квітня в селі Вірнопілля Ізюмського району. 30-річний чоловік підірвався на власному подвір’ї.
Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
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