На Харківщині чоловік підірвався на власному подвір’ї

У Харківській області на власному подвір’ї підірвався 30-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, подія сталася 29 квітня в селі Вірнопілля Ізюмського району. 30-річний чоловік підірвався на власному подвір’ї.

Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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