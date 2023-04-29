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На Харківщині чоловік підірвався на власному подвір’ї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міна

У Харківській області на власному подвір’ї підірвався 30-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, подія сталася 29 квітня в селі Вірнопілля Ізюмського району. 30-річний чоловік підірвався на власному подвір’ї.

Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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Автор: Анастасія Потіха
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