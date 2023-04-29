Литва передала Україні нову партію позашляховиків та сухпайки для військових
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Литва передала Україні нову партію військової допомоги – позашляховики та сухпайки для харчування військових у польових умовах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас у твіттері.
Зазначається, що вночі в Україну прибули з Литви шість позашляховиків Land Rover та сухпайки, кількість яких не уточнюється.
"Усе це потрібне для підтримання мобільності", – додав міністр Анушаускас.
Tonight 🇱🇹 @LTU_Army delivered six more Land Rover off road vehicles and military food rations to 🇺🇦. Everything is needed to support mobility. pic.twitter.com/D9oA2gniLW— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 29, 2023
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Повстанческое движение в Литве (лит. Lietuvos partizaninis karas) - борьба литовских националистов за воссоздание независимого Литовского государства. Движение т. н. «лесных братьев» в Литве было самым значительным среди прибалтийских стран как по количеству участников, так и по активности борьбы. Противостояние началось в 1941 году, вскоре после оккупации Литвы Третьим Рейхом и продолжалось после освобождения Литвы советскими войсками от немецкой оккупации до середины 1950-х годов.
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