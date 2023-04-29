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Литва передала Україні нову партію позашляховиків та сухпайки для військових

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

литва

Литва передала Україні нову партію військової допомоги – позашляховики та сухпайки для харчування військових у польових умовах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас у твіттері.

Зазначається, що вночі в Україну прибули з Литви шість позашляховиків Land Rover та сухпайки, кількість яких не уточнюється.

"Усе це потрібне для підтримання мобільності", – додав міністр Анушаускас.

Також читайте: Литва надала Україні військової допомоги на 454 мільйони євро, - міністр оборони Анушаускас

Автор: Анастасія Потіха
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Дякуємо справжнім литовським друзям за непохитну підтримку України...
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29.04.2023 15:46 Відповісти
резников - фас! через пару часов шмыгалёнышь вылезит. с дякувальщиком
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29.04.2023 15:54 Відповісти
Сподіваюся вони попадуть на передок, а не в зелені лапи.
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29.04.2023 15:55 Відповісти
Респект "Лесным братьям"!!!
Повстанческое движение в Литве (лит. Lietuvos partizaninis karas) - борьба литовских националистов за воссоздание независимого Литовского государства. Движение т. н. «лесных братьев» в Литве было самым значительным среди прибалтийских стран как по количеству участников, так и по активности борьбы. Противостояние началось в 1941 году, вскоре после оккупации Литвы Третьим Рейхом и продолжалось после освобождения Литвы советскими войсками от немецкой оккупации до середины 1950-х годов.
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29.04.2023 16:02 Відповісти
после освобождения оккупации Литвы советскими войсками....
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29.04.2023 19:28 Відповісти
Дякую!
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29.04.2023 16:28 Відповісти
 
 