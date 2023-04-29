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Росіяни з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду на Нікопольщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нікопольщина

29 квітня російські війська обстріляли Червоногригорівську громаду у Нікопольському районі на Дніпропетровщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні ворог вдарив по Нікопольському району. Поцілив з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді. Минулося без жертв. Наслідки уточнюються", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в ОВА, на решті території області – спокійно.

Також читайте: Російські окупанти протягом 26 квітня 4 рази обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади Дніпропетровщини, - ОВА

Автор: Анастасія Потіха
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