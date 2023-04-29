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У лавах окупантів під Мар’їнкою почастішали випадки відмови від участі в бойових діях, - Генштаб

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рф,армія

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо відмови деяких російських окупантів від участі в бойових діях під Мар’їнкою. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб в офіційному фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "В районі Мар’їнки, в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях. Встановлено, що основними чинниками, які на це впливають є великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту та примус військовослужбовців зс рф до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти біля Мар’їнки змінили тактику застосування авіації та дронів, посилили артобстріли, - Сили оборони 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
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29.04.2023 20:33
+3
так нечего с ними панькаться. Сразу расстреливать. Это сразу поднимет боевой дух остальных чмобов.
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29.04.2023 20:29
+1
Ну жи ж панятна-мля, пацанам сцикотна.
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29.04.2023 20:36
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так нечего с ними панькаться. Сразу расстреливать. Это сразу поднимет боевой дух остальных чмобов.
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29.04.2023 20:29 Відповісти
Сцикотно. Величезне садистське задоволення отримало б ху#ло, якби розстріляло тисяч десять чмобіків, щоб залякати і покласти триста тисяч чмобіків заради захоплення Донбасу і коли і вони передохнуть, ху#ло ще більше задоволення отримає, бо для хворого на голову п0кидька однаково приємно, коли вмирає український військовий чи російський, мирний мешканець чи дитина Всю росію ху#ло перерізало б і оком би не моргнуло, аби залишиллись лише ті, хто добуває нафту, за рахунок якої він живе. ху#ло завжди вбиває на грані можливостей, але зупиняє його страх, бо масове вбивство своїх він не може собі дозволити та йому не дозволить оточення, яке як і воно боїться наслідків та трясеться за владу та власну шкуру. сталін міг собі таке дозволити, але до влади сталіна ху#лу як до москви рачки, він це чудово розуміє і тому не може влаштувати велику бійню серед своїх

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29.04.2023 20:48 Відповісти
та багато і не треба буде розстрілювати. Ви ж бачили - достатньо було одного відео з кувалдою, і ситуаія із здачею в полон "музикантів" зразу ж виправилась.
Доречі про кувалду
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29.04.2023 20:55 Відповісти
Не виправиться. Бо кожна людина так влаштована, що буде до останньго чеплчтися за життя. Навіть перед стратою просить цигарку і радіє, що в його пальцях ще жевріє бичок він ще має кілька секунд життя. Так і зеки - якими б воли не були заклятими бандюганам, садистами, серійними вбивцями - перед обличчям смерті вони неймовірно жалюгідні та до останнього чепляються жа життя. Тому денно і ношно працюють не покладачюи рук на бійні яку прозвали вагнером - бо інакше діла не буде і просто не може бути. Лише під душераздираючі крики здихачих під кувалдами зеки ідуть в останній в їх житті шлях. Тому і на 30 тисяч недобитих вагнерівців аж 6 тисяч катів з кувалдами - на кожні 5 зеків кат - які просто змушені вкалувати кувалдами як на кам'яноломнях, щоб змусити людину піти проти власної природи, яка на ріні інстинкту змушує її до останнього боротися за життя.
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29.04.2023 21:16 Відповісти
ви не зрозуміли - вони перестали здаватися в полон.
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29.04.2023 21:21 Відповісти
Здаються тільки так. Наіть у Бахмуті в останній час. Почитайте телеграм канал Бахмутський Демон від учасника боїв
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29.04.2023 21:23 Відповісти
Це дійсно була помилка з передачею Вагерівців - тисячі може вже здалися б у полон. І не відомо чи були серед полонених у Бахмуті вагнерівці
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29.04.2023 21:28 Відповісти
Мотивація( і не тільки молотком скоріше(
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29.04.2023 23:09 Відповісти
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29.04.2023 20:33 Відповісти
Ну жи ж панятна-мля, пацанам сцикотна.
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29.04.2023 20:36 Відповісти
какие пацаны ,это чмони
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29.04.2023 20:42 Відповісти
с Пистолетом
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29.04.2023 20:43 Відповісти
Продолжай ".... не то, что Чонгар и мосты разминировать...."
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29.04.2023 20:54 Відповісти
там были предатели и сдали карты минных полей
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29.04.2023 20:55 Відповісти
Почастішали це скільки. П'ять, десять? Чи десять тисяч?
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29.04.2023 21:02 Відповісти
В российской Перми горит завод по производству артиллерии - видео 29 апреля, 20:51
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29.04.2023 21:02 Відповісти
Мотовилихинский завод производит артиллерийские и реактивные системы залпового огня.
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29.04.2023 21:04 Відповісти
Случайно , не думаю
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29.04.2023 21:17 Відповісти
 
 