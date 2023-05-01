Під Бахмутом загинув український воїн Ярослав Савченко. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
28 квітня 2023 року під Бахмутом загинув український воїн Ярослав Савченко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Читайте також - Захищаючи Україну від окупантів, загинув воїн та актор театру Антон Прасоленко
Ярослав був студентом історичного факультету УДУ імені Михайла Драгоманова, а також учасником театру "Вавілон".
28 березня брав участь у відкритті виставки про студентів-воїнів
Топ коментарі
+43 Amber
показати весь коментар29.04.2023 22:49
+35 Olena Lynch
показати весь коментар29.04.2023 22:44
+35 Natalia Linnik
показати весь коментар29.04.2023 22:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
світлій Людині 😪😪😪
Герою Слава !
співчуття рідним...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Ось я уєхала десятиріччя тому. В перший день війни уявила, що я НЕ зможу приїхати в Київ НІКОЛИ, якщо там буде *********. Ніколи!
А як ти зібрався жити в Україні, якщо там були б російські бруднодупі ватоцефали?
Ті хлопці, що гинуть - то святі. А ті, що не можуть взяти за цугундер ворогів у тилу - то слизняки.