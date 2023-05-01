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Під Бахмутом загинув український воїн Ярослав Савченко. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

28 квітня 2023 року під Бахмутом загинув український воїн Ярослав Савченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

Під Бахмутом загинув український воїн Ярослав Савченко 01

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Ярослав був студентом історичного факультету УДУ імені Михайла Драгоманова, а також учасником театру "Вавілон".

28 березня брав участь у відкритті виставки про студентів-воїнів

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+43
Світла Памʼять ,
світлій Людині 😪😪😪
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29.04.2023 22:49
+35
Какое доброе лицо у человека было . Царствие небесное.
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29.04.2023 22:44
+35
Царство небесне. Вічна пам'ять і земний уклін Герою.
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29.04.2023 22:53
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Какое доброе лицо у человека было . Царствие небесное.
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29.04.2023 22:44 Відповісти
Світла Памʼять ,
світлій Людині 😪😪😪
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29.04.2023 22:49 Відповісти
Царство небесне. Вічна пам'ять і земний уклін Герою.
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29.04.2023 22:53 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...
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29.04.2023 22:54 Відповісти
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29.04.2023 23:26 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.04.2023 23:54 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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30.04.2023 00:35 Відповісти
с нашей стороны умирают образованные и умные люди, сознательные патриоты или по крайней мере здравомыслящие люди, а с той стороны утилизируют биомусор себя не помнящий .... это же ****** какой то
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30.04.2023 05:33 Відповісти
В это время адэский ******* военком взяточник покупает мерсы и квартиры жене с бабкой. И никакого действия через резонанс не было. За что гибнут патриоты? Может им реально лучше уехать со страны?
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30.04.2023 06:23 Відповісти
А ти уєхал?
Ось я уєхала десятиріччя тому. В перший день війни уявила, що я НЕ зможу приїхати в Київ НІКОЛИ, якщо там буде *********. Ніколи!
А як ти зібрався жити в Україні, якщо там були б російські бруднодупі ватоцефали?
Ті хлопці, що гинуть - то святі. А ті, що не можуть взяти за цугундер ворогів у тилу - то слизняки.
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30.04.2023 07:22 Відповісти
Як же ж боляче.
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30.04.2023 10:55 Відповісти
 
 