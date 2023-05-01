Під Бахмутом загинув український воїн Ярослав Савченко. ФОТО

28 квітня 2023 року під Бахмутом загинув український воїн Ярослав Савченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

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Ярослав був студентом історичного факультету УДУ імені Михайла Драгоманова, а також учасником театру "Вавілон".

28 березня брав участь у відкритті виставки про студентів-воїнів